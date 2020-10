FRA HYLL TIL NULL OG GULL: Først ble Erika Fatland hyllet av nær samtlige litteraturanmeldere for sin bok «Høyt», så ble den vraket av Kulturrådet - og i dag ble den nominert til årets store litteraturpris, Brageprisen. Foto: Tine Poppe

Vraket av Kulturrådet, nominert til Norges største litteraturpris

Uken startet med å bli vraket av Kulturrådet. I dag ble Erika Fatlands bok «Høyt» nominert til Norges mest prestisjefylte litteraturpris, Brageprisen.

Oppdatert nå nettopp

Mandag morgen våknet Erika Fatland til en noe uventet beskjed:

Boken «Høyt: En reise i Himalaya» ble ikke innkjøpt av Kulturrådets innkjøpsordning for sakprosa – og blir dermed ikke kjøpt inn til norske bibliotek. Som en av årets mest hyllede sakprosaforfattere, så hun ikke den komme.

Les saken: Fra hyll til null!

Dagbladet ga boken terningkast 6 og mener at Fatland når et nytt toppnivå. Boken fikk terningkast 5 av VGs anmelder som mener at Fatland «fornyer reisesjangeren» – og Aftenposten kaller den intet mindre enn «et mesterverk» og skriver at Fatland er en av de beste reiseskribentene Norge noensinne har fostret. Også Adresseavisen ga terningkast 6.

Les VGs anmeldelse av boken her!

Også hennes to forrige kritikerroste bøker «Grensen» og «Sovjetistan» ble begge innkjøpt.

Men torsdag morgen fikk hun en litt bedre start på dagen:

Samme bok som ble vraket av Kulturrådet, er nå nominert som en av fire sakprosabøker til årets stor litteraturpris, Brageprisen.

– Ja, det må jeg si var en gledelig nyhet. Det føles veldig bra, sier Erika Fatland til VG.

– Nødvendig å se på ordningen

Hun mener Brageprisnominasjonen understreker nødvendigheten for å gjøre noe med Kulturrådets innkjøpsordninger for sakprosa. Den bør, som det i en ny utredning denne uken ble foreslått, bli automatisk - istedenfor selektiv som i dag. For mens rundt 85 prosent av alle skjønnlitterære bøker blir innkjøpt, blir bare rundt 25 prosent av sakprosabøkene innkjøpt. Det betyr rundt 90 bøker i året.

– Det viser jo at de ikke har kapasitet til å kjøpe alle de gode bøkene som utgis i løpet av et år, men uansett: De kjøper inn 90 bøker, og de skulle med god margin klare å treffe alle de fire Brageprisnominerte bøkene. Jeg har sett litt på listen over innkjøpte bøker så langt i år, og uten å være usolidarisk, så kan jeg vel si at det er en del merkelige titler der, sier Fatland.

les også Fått med deg høstens omstridte bok: Sparket av forlaget, nominert til Brageprisen

Hun vil ikke gå så langt som å si at dagens prisnominasjon føles som et stikk til Kulturrådets vurderingsutvalg for sakprosa som ikke vurderte boken til å ha de «nødvendige litterære, språklige, innholdsmessige og formidlingsmessige kravene som gjelder for å få en bok kjøpt inn». Det er vurderingskriteriene som ligger på Kulturrådets nettsider.

– Det er i alle fall tankevekkende. Kanskje det heller burde stå i kriteriene at de ikke har kapasitet til å kjøpe inn alle bøkene de mener er gode nok. Dette gir i alle fall Abid Raja en unik sjanse til å bli populær blant hele Norges sakprosaforfatterstand. Med bare 25 millioner kroner kan de få til en innkjøpsordning som fungerer på samme måte som den for skjønnlitteratur, sier Fatland.

Mannen Erik Fosnes Hansen også bokaktuell: Helsprø lesefest!

Bragejuryen: Opplevelse av de sjeldne

Mens vurderingsutvalget for sakprosa i Kulturrådet ifølge sine egne kriterier ikke fant de nødvendige litterære, språklige og innholdsmessige kravende, fant Bragejuryen boken som en opplevelse av de sjeldne - og beskriver språket som rikt.

«Høyt av Erika Fatland skildrar ei reise gjennom eit kulturlandskap som er like mangfaldig som naturen. I Himalaya dannar fjella til ei kvar tid bakteppet og bestemmer vilkåra for livet. (...) Høyt løftar reiseskildringssjangeren til nye høgder på meir enn ein måte. Erika Fatland hevdar at ho helst reiser åleine, men dei frodige skildringane og det rike språket gjer at ho får mange med seg på reisene sine. Å lese Høyt er ei reiseoppleving av dei sjeldne.», heter det i juryens begrunnelse.

Kulturrådet har foreløpig ikke svart på VGs henvendelser, men mandag uttalte Kulturrådet til VG at budsjettrammene spiller en stor rolle for hvilke titler som kjøpes inn.

– I tillegg til å vurdere kvalitet må vurderingsutvalget for sakprosa også prioritere innenfor budsjett. Det betyr at de har en krevende oppgave og at de hvert år må si nei til mange gode bøker, sa Grete Stuevold Madsbakken, seksjonsleder for litteratur i Kulturrådet.

FAKTA: Innkjøpsordningen for sakprosa for voksne * Forvaltes av Norsk kulturråd *Ordningen er selektiv. Budsjettet avgjør hvor mange sakprosabøker som kjøpes inn årlig. I motsetning til innkjøpsordningen for skjønnlitteratur hvor alle bøker med tilstrekkelig kvalitet blir innkjøpt. * I 2020 er budsjettet på ca. 23 mill. kroner, noe som betyr at rundt 90 titler kan kjøpes inn. Dette utgjør kun 25–30 prosent av de påmeldte titlene. * Vedtakene fattes av vurderingsutvalget for sakprosa, som består av 5–7 personer med ulike

kompetanse knyttet til sakprosa. * Samtlige folkebibliotek over hele landet får minst ett eksemplar av hver innkjøpte

sakprosabok. * Hver bok kjøpes inn i 703 eksemplarer og 70 e-bøker. Vis mer

På spørsmål om hvordan de kunne unngå å vurdere Fatlands bok som en av de 90 bøkene som kjøpes inn, svarte de at de har anslått at de godt kunne kjøpt inn nesten dobbelt så mange titler som de økonomiske rammene i dag tillater.

Tirsdag ble det lagt frem en utredning fra en forskergruppe ved Høgskolen i Volda, som har evaluert de ulike litteraturordningene som forvaltes av Kulturrådet, blant annet innkjøpsordningen for sakprosa. Utvalget foreslår nå endringer i den skjeve fordelingen mellom sakprosa og skjønnlitteratur. Dette vil Kulturrådet vurdere.

– De foreslår endringer som gjør innkjøpsordningen for sakprosa mer lik den skjønnlitterære ordningen. Vi vil vurdere forslagene som ligger i utredningen, men det er klart at statsbudsjettforslaget i oktober ikke akkurat kom med noen utvidede budsjettrammer her. Den automatiske ordningen har mange fordeler, men det vil koste, sier utvalgsleder Anne Oterholm i Kulturrådet.

Her er Bragenominasjonene 2020:

Sakprosa

Erika Fatland: «Høyt: en reise i Himalaya» (Kagge)

Les VGs Anmeldelse her: Hun fornyer reisesjangeren

Alfred Fidjestøl: «Mine kamper: biografien om Drillo» (Gyldendal)

Les VGs anmeldelse her: Drillo forteller hele historien

Dag O. Hessen: «Verden på vippepunktet» (Res Publica)

Les hans kronikk i VG: Hvor ille kan det gå?

Sigrun Slapgard: «Eit hemmeleg liv: spesialagent og Spaniafrivillig Wilhelm Holst» (Samlaget)

Skjønnlitteratur:

Beate Grimsrud: «Jeg foreslår at vi våkner» (Cappelen Damm)

Les VGs anmeldelse her: Terningkast 6!

Vigdis Hjorth: «Er mor død» (Cappelen Damm)

Les VGs anmeldelse her: Hardcore om mor

Olaug Nilssen: «Yt etter evne, få etter behov» (Samlaget)

Les VGs anmeldelse her: Når familien smadres

Per Marius Weidner-Olsen: Forlaget Oktober

Barne- og ungdomsbøker:

Helene Guåker: «Høgspenning livsfare» (Det Norske Samlaget)

Jenny Jordahl: «Hva skjedde egentlig med deg?» (Cappelen Damm)

Gulraiz Sharif: «Hør her'a!» (Cappelen Damm)

Les VGs anmeldelse her: Veldig, veldig fin bok!

Andreas Tjernshaugen og Line Renslebråten (ill): «Blåhvalen» (Kagge)

Åpen klasse: Nyttebøker voksne og barn/ungdom:

Lene Drange og Tore Løchstøer Hauge: «Snaponomi - bli supergod på egen økonomi» (Vigmostad & Bjørke)

Thomas Horne: «Den store klimaguiden» (Forlaget Press)

Olav Schewe og Barbara Oakley: «Superhjernen. De beste strategiene for læring» (Universitetsforlaget)

Johannes Slettedal og Martin Aas (ill.): «Nettvett med Johannes. Bli smart på internett!» (Gyldendal)

Publisert: 29.10.20 kl. 12:22 Oppdatert: 29.10.20 kl. 12:45

Les også

Mer om Litteratur Bokanmeldelse Kulturrådet