SKRIVER BOKEN OM MARIT: Ingerid Stenvold er godt i gang med å skrive boken om Marit Bjørgen sammen med Marit Bjørgen. – Jeg har lest gjennom mye og jeg sitter og flirer for meg selv. Ja, jeg er fornøyd. Foto: Mattis Sandblad

Nå blir Marit Bjørgens liv bok: − Jeg var så lei av Marit Bjørgen

Forlagene sto i kø da tidenes vinterolympier la opp for tre år siden. Men Marit Bjørgen var lei av å snakke om Marit Bjørgen. Grundig lei. Til jul kommer boken om skistjernen.

Publisert: Nå nettopp

– Det var mange som var interessert i å skrive bok om meg – også Ingerid. Men på slutten av min karriere var jeg så lei av meg selv, jeg fikk en hel fredagskveld på NRK. Jeg var lei av toppidrettslivet, jeg var så lei av høre om Marit Bjørgen, lei av å lese om Marit Bjørgen, sier Marit Bjørgen (40).

Men til jul kommer den store boken om Marit Bjørgen.

– En autorisert biografi, sier Dagsrevy-anker Ingerid Stenvold (43) som fører boken i pennen.

– Det betyr nok at jeg har det siste ordet til slutt, en viss mulighet til å sensurere. slår hovedpersonen fast.

GODT SAMARBEID: – Vi trives godt i hverandres selskap og jeg har hengt som et slips etter Marit i skiløypa. Men jeg hadde felleski – og hun trente til Wasaloppet uten smøring i det hele tatt, sier Ingerid Stenvold. Foto: Mattis Sandblad

Men så langt er hun godt fornøyd.

– Jeg har lest gjennom mye og jeg sitter og flirer for meg selv. Ja, jeg er fornøyd. Morsomt å lese hva andre sier om meg. Mine nærmeste som forteller historier jeg ikke husker selv.

VG «møter» de to digitalt hjemme hos Marit i Holmenkollen i Oslo, hvor hun bor sammen med samboeren Fred Børre Lundberg og de to barna deres.

– Selv om Marit er gjennomintervjuet, er det fortsatt mye å fortelle om Marit som ikke er fortalt tidligere. Jeg jobber journalistisk. Hun har gitt meg frie tøyler. Hun har vist meg en imponerende åpenhet.

– Men det er fortsatt noe jeg er usikker på om jeg vil dele, skyter Marit Bjørgen inn.

HOPPENDE GLAD: Marit Bjørgen jubler over OL-gull på 30 km i PyeongChang i Sør Korea i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Marit Bjørgen er tidenes mestvinnende vinterolympier, hun er tidenes mest vinnende VM-medaljør, hun er med sine 114 seiere den mestvinnende langrennsløperen i verdenscupen. Strengt tatt – og kort sagt: Hun er den mestvinnende det meste.

MAMMA OG MARIUS: Hele familien Bjørgen/Lundberg var på plass under Vibeke Skofteruds minneløp på Slitu. Foto: Krister Sørbø

– Jeg husker godt at jeg prøvde å fiske litt den gangen Marit la opp, sjekke om det var noen interesse for en bok. Men jeg fikk ikke engang blikkontakt, det var vanskelig å nå inn til henne. Det var store ord og blomsterbuketter. Alle skulle takke henne. Hun sa ja og ha og sa hun skulle tenke på det. Men jeg hørte ingenting og bestemte meg for å legge det dødt, sier Ingerid Stenvold.

– Jeg hadde fått tenkt meg om, fått toppidrettslivet litt mer på avstand og kjente at jeg hadde noe å fortelle. Da er det viktig også å fortelle en historie hvor alt ikke har vært rosenrødt hele tiden. Det har vært skrevet mye om meg de siste 20 årene. Men alt er ikke fortalt. Jeg er en åpen person som deler det meste. Jeg stoler på Ingerid. Så får vi se når boken har satt seg om det er noe vi må ta noen diskusjoner om, sier Marit.

– Men hvorfor ble det akkurat Ingerid Stenvold – mest kjent som anker i Dagsrevyen og programleder i NRK. Men uten erfaring som forfatter?

– Det er et godt spørsmål. Vi visste om hverandre, men kjente hverandre ikke godt fra før. Hun har vært i miljøet.

LADER OPP: Marit Bjørgen lader opp i Davos vinteren 2017 til VM på ski i Lathi sammen med sønnen Marius og samboeren Fred Børre Lundberg. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Det er en munter og lett tone mellom henne og Ingerid Stenvold. Ikke er de så helt ulike heller, i hvert fall ikke hva alder og fremtoning angår.

– Det er en god kjemi mellom oss. Absolutt. Ingerid har også vært med meg hjem til familien min på Rognes og bodd der da vi var der.

– Vi trives godt i hverandres selskap og jeg har hengt som et slips etter Marit i skiløypa. Men jeg hadde en fordel med felleski – vi gikk oppover og hun trente til Vasaloppet uten smøring i det hele tatt.

UT PÅ TUR - ALDRI SUR: Ingerid Stenvold og Marit Bjørgen har tilbrakt mye tid sammen det siste halve året. Noen skiturer er det også som blitt. Som her på Marits hjemsted Rongnes. Foto: Privat

Ingerid Stenvold forteller at de to har snakket sammen, møtt hverandre omtrent annenhver uke det siste halve året. Det har vært mange temaer. Et av dem er hvor viktig Marit har vært som forbilde.

– Det er mange måter å være et forbilde på. Slik jeg har sett sporten fra utsiden de siste årene har marit vært et forbilde, en foregangsperson på så mange måter, på så mange felt. Mange menn trekker henne frem som et forbilde – har ikke skjedd ofte innen idretten at menn har kvinner som forbilder, sier Ingerid Stenvold.

Likevel, det er noe annet som imponerer den rutinerte TV-personligheten og journalisten enda mer:

– Kontrasten mellom den råskapen hun viser som konkurransemenneske og den empatiske personligheten hun har. Det er rett og slett en selvmotsigelse å bli verdens beste med den personligheten. Det bryter med det som finnes av klisjeer og oppskrifter på en vinnerskalle. Vi lærer at det krever en stor grad av ego for å bli best – i hvert fall slik vi tenker på det å bli best. Men Marit er nærmest stikk motsatt. Hun evner å se og ta vare på alle rundt seg, samtidig som hun er en ener. Dette er noe som gjør Marit som person enda mer imponerende enn «bare» at hun er en rå idrettsutøver.

Ingerid Stenvold sier at hun har ikke gått inn i dette arbeidet for å finne de ukjente «skandalene» rundt Marit Bjørgen.

– Det er sagt og skrevet mye om Marit Bjørgen. Dette blir, forhåpentligvis, en bok der vi kan se den fantastiske karrieren hennes i en større sammenheng. Finne forklaringer på hvorfor ting ble som de ble. For meg som forfatter, er det viktig å fortelle hele historien – og da handler det selvfølgelig også om motgangen.