I HARDT VÆR: Marte Michelet og hennes forlag Gyldendal risikerer nå å måtte møte i retten på grunn av feil i Michelets bok som hun nå beklager. Foto: Terje Bringedal

Varsler søksmål mot Gyldendal

En gruppe etterkommere av norske motstandsfolk varsler nå søksmål mot forlaget Gyldendal etter påstander som har kommet frem i Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?»

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG har fått tilgang til brevet som er et søksmålsvarsel ført i pennen av etterkommernes advokat, John Christian Elden. Der gjentas kravet om at boken umiddelbart må bli trukket fra markedet.

«Dersom ikke boken umiddelbart trekkes tilbake, varsles det at det vil bli tatt ut stevning, jfr. tvisteloven paragraf 5–2», skriver Elden i varselet.

les også Krever Marte Michelets bok trukket tilbake

Det har den siste uken på nytt stormet rundt Michelets bok etter at åtte etterkommere av norske motstandsfolk gikk ut sist helg og krevde boken trukket tilbake fra biblioteker og bokhandler.

Det skjedde etter at Marte Michelet selv gikk ut i Bergens Tidende og beklaget flere feil i boken. Etterkommerne svarte med et debattinnlegg der de gjentok kravet om å trekke tilbake boken, noe de også tidligere har fremmet krav om.

les også Marte Michelet beklager deler av omstridt bok

Advokat Elden går hardt ut mot Gyldendal i søksmålsvarselet og antyder at forlaget har et profittmotiv:

«Det kan ikke være tvilsomt at boken har vekket spesiell interesse grunnet de graverende og sjokkerende (men feilaktige) beskrivelsene om nevnte personer, hvilket har bidratt til å øke salget og inntjeningen på bekostning av våre klienters og forfedres omdømme», heter det i varselet.

Foruten å trekke boken tilbake, varsles det også krav om erstatning for økonomiske tap, oppreisningserstatning og at deler av Gyldendals fortjeneste av boken tilfaller etterkommerne. Elden bruker ord som «uaktsomhet» og «sterkt klandreverdig» om forlagets oppførsel hittil i den bitre striden.

les også Omstridte Marte Michelet til kritikerne sine: – Vi kunne ha vært allierte!

I gruppen som nå saksøker Gyldendal er det etterkommere av disse norske motstandsheltene; Gunnar Sønsteby, Ragnar Ulstein, Jens Chr. Hauge Sr, Alf T. Pettersen, Reidar Larsen, Tore Gjelsvik, Eivind Berggrav og Arvid Brodersen.

Krigshelt og krigshistoriker Ragnar Ulstein sønn, Anders Ulstein, sa til VG sist uke at han var usikker på om Marte Michelet virkelig mente at hun beklaget seg over deler av boken etter å ha sett et intervju med henne under Bergen Internasjonale Litteraturfestival sist helg, gjengitt i Dagsrevyen.

– Dette inntrykket styrkes etter Dagsrevyen søndag der hun sier at det kan komme flere beklagelser, men legger til at det er «utelukket» at boken trekkes. Hun vil altså innrømme grove feil, men utelukker at boken trekkes og rettes, sa Ulstein.

les også Familiene til motstandsfolk vurderer søksmål mot Marte Michelet

Forlagssjef Reidar Mide Solberg i Gyldendal sier de er svært overrasket over varselet:

– I dialog med etterkommerne, representert ved advokat John Christian Elden, hadde vi blitt enige om at vi innen i dag skulle gi vår respons på hvor lang tid vi ser for oss å bruke på gjennomgangen av kritikken mot boken. Nå har vi imidlertid mottatt et prosessvarsel fra Elden. Vi opplever at vi var i et konstruktivt spor, dette er derfor en utvikling i saken som overrasker oss. Vi ser oss nødt til å henvise til vår advokat Cato Schøitz for ytterligere kommentar, sier Mide Solberg til VG.

VG kommer tilbake med mer!