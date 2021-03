KAN VINNE FOR TREDJE GANG: Unni Lindell er en av få som har vunnet Rivertonprisen to ganger – og nå er hun igjen nominert for krimboken «Nabovarsel». Foto: Gisle Oddstad

Riverton-nominerte: Her er de fem beste krimbøkene i 2020

Rivertonprisen for beste kriminalroman i 2020 skal snart kåres – og her er de fem nominerte bøkene.

De nominerte til Rivertonprisen for 2020 ble torsdag kunngjort under Krimfestivalen i Oslo – som i år er heldigital med over 50 krimstjerner fra inn- og utland på programmet.

Her er de fem nominerte:

Sven Petter Næss: «Skjebnesteinen»

Juryen sier: «Med sin andre kriminalroman etter debuten i 2019 skriver Næss seg inn i toppsjiktet av norsk kriminallitteratur. Harinder Singh i Kripos må etterforske en sak som gjelder nær familie og fører ham til Edinburgh, men som også har forbindelser til kriminelle miljøer i Oslo. Velskrevet og godt strukturert, oppfinnsom og spennende, med fine miljøskildringer og troverdige karakterer, er Skjebnesteinen en fryd å lese.»

Unni Lindell: «Nabovarsel»

Juryen sier: «Et korthugd språk og en thrilleraktig oppbygging kombinert med et ambisiøst plott fra oljebransjen viser en forfatter som evner å fornye seg, samtidig som de velkjente elementene med kvinner som opplever uhygge midt i sin vanlige hverdag er med. Nifst, mørkt og godt komponert. Nabovarsel er en intens krimopplevelse på beste «lindellske» vis.»

Karin Fossum: «Bakom synger døden»

Juryen sier: «Konrad Sejers siste sak borer rett inn i kjernen av hva det vil si å være ung i dag og hva utenforskap kan føre til. Troverdig, skjellsettende, voldsomt aktuell og vemodig. Bakom synger døden er en mesterlig komponert krim og nok et høydepunkt i Karin Fossums imponerende krimforfatterskap.»

Kurt Aust: «Hjertets mørke»

Juryen sier: Kurt Aust avslutter sin i alt åtte bind sterke serie fra dansketiden med en roman lagt til Afrika den gang slavehandelen herjet som verst. (...) En original og velkomponert roman med et svært dramatisk historisk bakteppe.

Frits de Bourg: «Dykket»

Juryen sier: «Frits de Bourg skriver krim i klassisk stil, hvor handlingen er lagt rundt 60 år tilbake i tid, i en verden som føles fredelig og rolig – uten at det går ut over spenningen. Forfatteren tar godt vare på tidstypiske detaljer, og godt konstruerte plott viser at man ikke trenger å finne opp kruttet på nytt hver gang, det er fortsatt fullt mulig å skape en engasjerende krim med de tradisjonelle byggeklossene.»

Psst! Rivertonprisen deles ut 8. april. Juryen har bestått av Elin Brend Bjørhei (som også er fast anmelder i VG), Kurt Hanssen og litteraturprofessor Hans H. Skei.