FØLGESVENN: Donald Duck har vært med Ruben Olsrud gjennom store deler av livet. Nå vurderer han å kjøpe en ny og dyr utgave av «Skrue McDucks liv og levnet». – Samtidig er det litt tullete å bruke tusenvis av kroner på en historie som jeg allerede har. Jeg lever jo på et studentbudsjett, sier han til VG.

Bokhandlere tømmes for truet tegneserie: – «Skrue McDuck» har gått i taket

«Alle» vil sikre seg Onkel Skrue-klassikeren etter at det ble kjent at flere Andeby-historier skal ut av produksjon – angivelig på grunn av støtende innhold. Samler Ruben Olsrud mener tiltaket er overilt.

Tirsdag ble det kjent at flere Andeby-klassikere angivelig skal stanses fra all fremtidig publisering.

Ifølge et Facebook-innlegg fra tegneserieskaperen Don Rosa dreier det seg om historiene «Verdens rikeste mann» og «En drøm for livet» fra det større verket «Skrue McDucks liv og levnet.

Det har fått etterspørselen til å skyte i været.

– Etterspørselen etter «Skrue McDucks liv og levnet» har gått i taket etter at det ble kjent gjennom VG for et par dager siden at et par av historiene vil droppes i fremtidige utgaver. Dette er den mest etterspurte enkelttittelen siste to dager, skriver markedssjef i Norli Caroline H. Heitmann i en e-post til VG.

– De siste bøkene forlaget Egmont hadde på lager, er på vei ut i bokhandlene, og boken vil nok være helt utsolgt tidlig i neste uke, legger hun til.

BERØMT DONALD-TEGNER: Don Rosa, fotografert på besøk i Norge i 2017.

Spekuleres om zombie

Det er forlaget Egmont som distribuerer Donald Duck i Norge.

Kjell Frostrud Johnsen er direktør i Egmont Kids Media Nordic, og bekrefter til VG at de har opplevd «noe økt etterspørsel» de siste dagene fra bokhandlere etter boken «Skrue McDucks liv og levnet».

Egmont har ikke kommentert bakgrunnen for at de ønsker å stanse distribusjonen av enkelte utgivelser – eller hvilke utgivelser det gjelder.

DONALD-TEGNER: Don Rosa er en av de mest populære tegnerne av Disney-karakterer, og står bak den «kontroversielle» «Skrue McDucks liv og levnet».

– Vi er kjent med saken, og dette gjelder også for noen utgivelser i Norge, opplyste pressekontakt Tonje Tornes til Nettavisen mandag.

Det spekuleres i at kontroversen blant annet gjelder karakteren «Bombie The Zombie».

Han er en mørkhudet zombie som Onkel Skrue møter på i Afrika. Karakteren dukker opp i den sistnevnte av de to historiene.

Donald Duck-samler: – En vanskelig sak

Ruben Olsrud (22) fra Løten har vært hektet på Donald Duck siden han var åtte år gammel.

Han sier han forstår at forlaget reagerer på enkelte elementer i «Skrue McDucks liv og levnet», som karakteren «Bombie The Zombie», men selv er han delt i spørsmålet.

– På en måte er det en mistolkning. Dette er en zombie, ikke et menneske. Samtidig har det mange likheter med karikaturer av afrikanske mennesker, med ring i nesen og store lepper. Det er en vanskelig sak, sier han til VG.

Han tar forbehold om at det ikke er bekreftet hvilke historier fra Don Rosas univers som kan gå ut av distribusjon.

ETTERSPURT: Skrue McDuck.

Med begge beina godt plantet i samlermiljøet har han registrert hvordan mange Donald Duck-entusiaster reagerer på at enkelte utgivelser skal ut av distribusjon.

– De aller fleste vil ikke ha noe av det. Mange ser det som del av en forferdelig woke-kultur. Samtidig er det folk som forstår innvendingene, og foreslår at man heller merker historiene med en informasjonsplakat i forkant av historien.

Selv støtter han sistnevnte løsning, og viser til at Disney har gjort det samme i flere filmer som kan virke avleggs eller støtende.

Olsrud forteller at han allerede har flere utgaver av storverket «Skrue McDucks liv og levnet», men at han vurderer å skaffe seg en pen utgave av denne i engelsk språkdrakt.

– Samtidig er det litt tullete å bruke tusenvis av kroner på en historie som jeg allerede har. Jeg lever jo på et studentbudsjett, sier han.