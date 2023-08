SIER JA TIL LENINPRIS: Karl Ove Knausgård slår fast i en kommentar til VG og Klassekampen at han ønsker å motta Leninprisen – til ære for den svenske forfatteren Jan Myrdal, som står bak prisen.

Knausgård svarer på «Lenin»-kritikken: − Feigt og nokså skammelig å ikke ta imot pris

Forfatter Karl Ove Knausgård må si nei til Leninprisen, mener VGs kommentator. Knausgård sier derimot ja. Her begrunner han hvorfor.

Tidligere tirsdag rettet kommentator Hans Petter Sjøli kritikk mot Karl Ove Knausgård for å ta imot Leninprisen.

«Lenin var en massemorder. Slike bør ikke få priser oppkalt etter seg. Skikkelige folk bør iallfall si nei takk om de blir tildelt dem», skrev VG-kommentatoren, og foreslo at Knausgård kunne gi prispengene på 100.000 svenske kroner videre til den ukrainske motstandskampen.

Les hele kommentaren fra Hans Petter Sjøli her.

Nå svarer Knausgård på kritikken fra Sjøli.

Via forlaget «Oktober», forklarer Karl Ove Knausgård hvorfor han velger å takke ja til prisen som bærer navnet til Sovjetunionens tidligere leder.

I en kommentar sendt til VG og Klassekampen skriver den anerkjente forfatteren at mye av grunnen til at han ønsker å motta prisen, skyldes den svenske forfatteren Jan Myrdal Jan MyrdalLeninprisens fulle navn er nemlig «Jan Myrdals stora pris – Leninpriset»..

– Det er en forfatter jeg setter høyt. Hans «Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell» er en suveren bok, et skandinavisk mesterverk – kompromissløs, knallhard og dypt menneskelig.

– En kompleks figur

Knausgård mener prisens navn gjør den «dømt til å møte reaksjoner».

– Men å ikke akseptere prisen fordi man er redd for hva noen måtte skrive på sosiale medier, ville ha vært feigt og nokså skammelig, slår han fast.

– Lenin er en kompleks figur, og må forstås ut ifra sin tid. Tsarens Russland var et helt ubegripelig forferdelig og undertrykkende regime, fortsetter Knausgård.

Den store, svenske forfatteren Jan Myrdal døde i 2020. Leninprisen er oppkalt etter han.

Knausgård anbefaler Orlando Figes bok om den russiske revolusjonen, og omtaler Lenin som en frigjøringskjemper som ville løfte de fattige og underprivilegerte opp.

– Han innførte skole for alle, helsevesen for alle og kvinners like rettigheter. Han var antiimperialistisk og trakk Russland ut av den første verdenskrigen, sier Knausgård om Vladimir Lenin.

Totalitært

Samtidig påpeker han at det var Lenin som «beredte veien for gulagleirene og massemord på eget folk».

Han mener det Sovjetunionen som Lenin skapte, var totalitært

– Det er ingen tvil om at Lenin er en av de viktigste historiske personene fra det forrige hundreåret, og at arven hans er komplisert og motsigelsesfull, fastslår forfatteren.

– Det totalitære vil alltid det enkle – svart/hvitt, ja/nei, og det har alltid bydd meg imot. Derfor aksepterte jeg denne litterære prisen i Jan Myrdal og Vladimir Lenins navn, avslutter Knausgård.

Første nordmann

«Jan Myrdals stora pris – Leninpriset» skal i henhold til beskrivelsen gå til «en forfatter eller kunstner aktiv i Sverige som arbeider i en samfunnskritisk og opprørsk venstreorientert tradisjon».

Knausgård er den første nordmannen til å motta den svenske litteraturprisen.

– Knausgård bodde i over ti år i Sverige og har skrevet mange av sine bøker her, sa Lasse Didding da prisvinneren ble offentliggjort denne uken. Han står bak utdelingen av prisen.