Mary McCarthy var forfatteren boken «Gruppen», her fra 1971. Foto: AP

- En klassiker! Bokanmeldelse: Mary McCarthy: «Gruppen»

«Skaff deg et pessar», fikk Dottie slengt etter seg etter seksualdebuten en natt. Og det gjorde hun, men la det igjen under en benk i parken.

Oppdatert nå nettopp







Skildringene av sex i denne romanen, vellykket og ikke vellykket sex, er mange og detaljerte, og skrevet fra kvinners synsvinkel. Nettopp de detaljerte beskrivelsene av aktivt kvinnelig seksualliv vakte oppsikt da romanen «Gruppen» utkom i 1963, skrevet av den respekterte og intellektuelle Mary McCarthy.

Sjekk: Boktips til ferien!

Men romanen rommer mye mer – skildringene av menneskene og de mange miljøene gir et samtidsportrett av New York og USA i siste del av 1930-årene. Og historien starter med et bryllup og avslutter med et dødsfall.

«Gruppen» Tittel: Gruppen

Forfatter: Mary McCarthy

Forlag: Aschehoug

Sideantall: 463

Sjanger: Roman

Pris: 399 kr Vis mer vg-expand-down

Bare å lære seg navnene med en gang, skal du holde fokus på livene til de åtte kvinnene som Mary McCarthy levendegjør med snert og spiss – Kay, Libby, Lakey, Pokey, Dottie, Polly, Helena og Priss. De er «gruppen» som skildres med alle sine hemmeligheter, fortielser, uærlighet, familiehistorier, tro og håp.

De åtte er i begynnelsen av 20-årene og nyutdannet fra Vassar College, en legendarisk utdanningsinstitusjon på USAs østkyst, kun for kvinner. De har på Vassar lært det meste om språk, kultur, historie og samfunn, er flinke og belevne: De er «Vassar 33», kullet fra 1933!

les også Kriminell sidevender! Bokanmeldelse: Kristine S. Henningsen: «Den som elsker deg høyt»

De bor i New York, er sosialt selvsikre og snobbete, og usedvanlig fordomsfulle i sin daglige omtale av jøder, svarte, tjenestefolk og mennesker som intet har. Om Kay heter det: «Hun næret et slikt nådeløst hat til fattige mennesker … som noen ganger skremte henne med kraft». Her er pelser i alskens varianter, og overgang fra smør til margarin.

Fått med deg? Mette-Marit gir ut bok til høsten

Kvinnene skildres av McCarthy med både ironi og kjærlighet, de er søkkrike, men sosialt uerfarne og dermed usikre i en usikker livsfase. Leseren møter dem i det de skal ut i arbeidslivet, og i hvert fall ut og kapre en mann. Her er møte mellom drøm og virkelighet så det suser.

Nyutgivelser er alltid spennende. Vil en bestselger fra mange tiår tilbake appellere til oss i dag? Boken har et langsomt, nesten dvelende tempo, er svært detaljert og har et stort personalgalleri det kan være vanskelig å holde styr på.

Kan romanen tenne «Sex og singelliv»-fansen? Her er New York City så det holder, gatelangs beskrivelser av forretninger og avenyer, fancy boligområder og parker. Bare tidsbildet av storbyen vil glede New York-elskere. Og når menneskenes handlinger og ups and downs utspiller seg i depresjonens USA, er det mangt å feste seg ved. McCarthy legger samtiden raffinert inn i samtaler og hendelser.

les også Herlig småfrekt! Bokanmeldelse: Ingvild Lothe: «Havfruehjerte»

Utgivelsen på norsk har en friskhet, oversetter Hilde Rød-Larsen treffer tonen og tidsånden. «Gruppen» utkom i 1963, og Mary McCarthy som selv gikk ut av Vassar i 1933, opplevde en overveldende suksess – to år på bestselgerlisten til New York Times og fem millioner eksemplarer i opplag. Men hun høstet også kritikk fra venner og medstudenter fra Vassar som følte seg uthengt. Sara Danius har skrevet et instruktivt forord.

Det er en klassiker vel verdt å lese.

Publisert: 12.07.19 kl. 21:01 Oppdatert: 12.07.19 kl. 21:13