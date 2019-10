LANGT OPPE, LANGT NEDE: David Lagercrantz har vært gjennom en seks år lang berg- og dalbane etter at han i 2013 fikk spørsmålet om å skrive videre på Stieg Larssons «Millennium». Nå er det slutt. Foto: Mattis Sandblad

David Lagercrantz ferdig med Millennium: «Jeg er bare så glad for at jeg overlevde»

I seks år har David Lagercrantz (57) levd med Lisbeth Salander og skrevet videre på Stieg Larssons Millenium-serie. Det fikk frem hans mest gale personlighet og maniske og depressive sider.

Men nå er det over.

– Det er så godt at jeg kan ikke beskrive det. Folk spør meg om jeg kommer til å savne dette, og svaret er et stort nei. Det er en befrielse å være ferdig, og jeg er bare så glad for at jeg overlevde, forteller David Lagercrantz - helt uten filter:

– Ja, for er det én ting dette har gjort med meg, så er det at jeg prater mer fritt. Jeg bryr meg ikke en skit om hva andre synes om meg.

VG traff den svenske forfatteren på Hotel Bristol i Oslo i forbindelse med lanseringen av «Millennium 6: «Hun som må dø» tidligere i høst.

Lagercrantz var innom Oslo på det som er en heftig verdensturné og et endelig punktum for hans fortsettelse på avdøde Stieg Larssons Millennium-trilogi. Et punktum for hans seks år lange berg- og dalbaneferd som Larssons litterære arvtager, der han er blitt utskjelt og kalt gravrøver, lagt for hat av Stieg Larssons samboer Eva Gabrielsson – og kalt «spekulativ» og «blek kopi» av bokanmeldere.

– Jeg tror faktisk det er først nå det begynner å gå opp for meg hvilket umenneskelig press jeg har vært under. Dette har vært en kraftanstrengelse uten like, og jeg har vært helt på bristepunktet. Da det sto på som verst, holdt jeg jo på å dø, for faen. Jeg kræsjet. Gang på gang trodde jeg det gikk til helvete. Jeg har spent meg, og alt mulig har skjedd med min kropp.

MANISK: David Lagercrantz krymper seg når han tenker tilbake på den dagen han møtte verdenspressen i 25. august 2015 - da hans første Millennium-bok ble lansert og kritikken var som verst. Foto: Bjrn Lindahl / AFTONBLADET / 75436

Søvnproblemer, depresjoner, maniske perioder, nerver, galskap, glemskhet, katastrofetenkning. Lagercrantz bare fortsetter å ramse opp.

– Familien måtte se på at alle mine nerver, depresjoner og maniske perioder kom tilbake og ble forsterket, forteller Lagercrantz - og slår ut med hendene.

– Men nå kommer jeg sikkert til å savne all oppstandelsen. Og herregud, jeg elsker jo Lisbeth Salander! Men hun er for sterk for meg, og jeg ville aldri klart henne i det virkelige liv. Dette er en bra skilsmisse.

– Du er lettet over å være ferdig, men er du fornøyd med hvordan du forlater Lisbeth Salander i den siste boken?

– Min metode er jo å aldri bli fornøyd. Jeg kan sikkert tenke at jeg burde våget mer. Men ja, jeg er fornøyd med hvordan det slutter - og stolt over det jeg har fått til. Da jeg var på turné med den første boken i 2015, var det mange som var sinte på meg for at jeg gjorde dette. Og nå er folk sinte igjen, men for at jeg slutter. Da tenker jeg at dette gikk bra, sier han og mener oppriktig at det også gikk bra for Stieg Larsson.

HATET AV ALLE: David Lagercrantz har tidligere uttalt til VG at han følte at han ble hatet av alle da den første boken, «Det som ikke dreper oss», kom ut i 2015, men så snudde vinden: Boken ble en av verdens mest solgte med sine 6 millioner solgte eksemplarer i 2015. Foto: Mattis Sandblad

– Det var jo veldig kontroversielt å skrive videre på en død forfatters verk, men hvis vi ser bort i fra den triste arvestriden som ligger der, så vil jeg si at det har vært win-win. Stieg Larssons univers og karakterer fikk leve videre, og hans bøker leses nå av nye generasjoner verden over. Vi har sammen passert over 100 millioner solgte Millennium-bøker. Det gjør meg skitstolt.

Samtidig sukker han. Dette ligger bak ham nå.

– Jeg er så lei av de samme gamle spørsmålene. Åh, for en lettelse det er å være fri! Men ikke tro at jeg slipper angsten. Nå kommer en ny type prestasjonsangst: Nå må jeg bevise at jeg kan holde samme nivå når jeg står på egne bein, og at jeg ikke bare leverer noe usselt og dårlig.

Fakta David Lagercrantz ** Studerte filosofi og religion før han begynte på Journalisthøgskolen i Gøteborg. Startet karrieren i avisen Expressen, der han jobbet som krimjournalist frem til 1993. ** Fire år senere debuterte han som forfatter med boken «8000 plus» som han skrev for eventyreren Göran Kropp. ** Han fikk enorm suksess med biografien «Jeg er Zlatan» som solgte over en halv million eksemplarer på få uker da den kom i Sverige i 2011. Boken er solgt i flere millioner eksemplarer rundt om i verden. ** Har også skrevet om oppfinneren Håkan Lans og en roman om matematikeren Alan Turing, «Syndafall i Wilmslow» (2009) ** 2015 fortsatte han på Stieg Larssons Millennium-serie, med bøkene Det som ikke dreper oss, Mannen som jaget sin egen skygge og nå til sist, Hun som må dø. ** Bor på Södermalm i Stockholm med sin kone Anne og barna på 11 og 14 år. Har også en datter på 25 år fra et tidligere ekteskap.

– Men du er vel trygg på at du er en god forfatter etter alle disse årene og all sukessen?

– Nei, det er jeg absolutt ikke. Katastrofefølelsen kommer hele tiden. Til og med da jeg skulle levere en liten artikkel til Expressen her om dagen, tenkte jeg at dette går ikke, at jeg ikke klarer - enda jeg har skrevet tusenvis av artikler. Det sliter jo på, katastrofetankene bare fortsetter å snurre. Det sto et sted at jeg er en «svak, svak sterk person». Det er sant. Jeg klager og klager, men jeg gir ikke opp. Jeg ligger ikke og skriker, liksom, sier han og korrigerer seg kjapt:

– Eller jo, jeg har gjort det også, smiler han.

Det som gir ham angst nå, er at det selges trebokskontrakter over hele verden på hans nye, helt egne krimserie. Gyldendal i Norge har kjøpt rettighetene for en stor sum. Han har idéen klar. Han vil leke med Sherlock Holmes-myten - med sine egne demoner og depresjoner.

– Jeg har en mannlig hovedperson i overklassen, som nok er litt som meg selv med sine demoner og depresjoner og et dypt sinn, og så har jeg en tøff og street smart kvinne som er vokst opp i forstedene, og det finnes hverken tid eller rom for henne til å bli deprimert. Hun er politi, han er professor. Hun er sterk, han er svak, men briljant. Så hva skjer når disse to møtes? Jeg tror det kan bli bra.

FRISTET AV STORDALEN: David Lagercrantz holdt nesten på å la seg overtale til å gå til Petter Stordalens forlag i Sverige, men plutselig gikk det opp for ham at noen gikk bak ryggen hans. Foto: Mattis Sandblad

Tidligere i høst erfarte VG at det er Petter Stordalen og Strawberry Publishing som har sikret seg rettighetene til å videreføre Stieg Larssons Millennium-serie. Samtidig prøvde Stordalen å verve David Lagercrantz til sitt forlag.

– Skulle Stordalen få alt, både rettighetene og meg? sa Lagercrantz til VG.

Han visste nemlig ingenting om at samtidig som Stordalen prøvde å verve ham til sitt forlag, var selve rettighetene til Millennium-universet i ferd med å skifte hender: Til den samme Stordalen.

– Jeg fikk jo et utrolig godt tilbud fra Stordalen, og jeg ble oppvartet på alle mulige måter. Men jeg hadde ikke all informasjon på bordet, og det hele utløste faktisk en personlig krise for meg da jeg fikk vite det fra annet hold. Det skjedde ting bak ryggen på meg, og jeg følte meg lokket inn i en slags felle. De hadde tatt rettighetene fra Norstedts! Det var forferdelig, sier Lagercrantz - som igjen understreker at det ikke er Stordalen han er sint på:

– Han kunne lagt all informasjon på bordet, men det er først og fremst mitt eget agentur som gjorde dette til en sånn helvetes smell. Derfor brøt jeg ut og og startet mitt eget agentur. Og egentlig ble alt veldig bra. Men det var en merklig sak å få innsyn i forretningslivet. Det kan nok være vanskelig i blant å være en bra forretningsmann og en bra person på samme tid. Men det må jeg si: Møtet med Stordalen beriket meg. Jeg fikk energi av ham, jeg følte meg sett - og jeg hadde det veldig morsomt.

I Stordalen-leiren er det fortsatt tyst om Millennium. I en kort kommentar til det Lagercrantz forteller, sier forlegger Jonas Forsang til VG:

– Vi er glade i David Lagercrantz, og utover det har vi ikke noen kommentar.

David Lagercrantz har avsluttet sitt Millennium-kapittel. Siste setningen i den siste boken, åpner opp for et helt nytt kapittel både for Lisbeth Salander og ham selv. Den lyder rett og slett:

«Det føltes som om det var tid for noe nytt.»

– Ja, det kan jeg vel si uten at det avslører noe. Med dette åpner jeg en ny vei både for oss begge når våre veier nå skilles. Det ville vært rart hvis jeg som fortsatte å skrive på Stieg Larssons verk, skulle stenge døren igjen for noen andre til å fortsette mitt verk. Nei, jeg ville ikke skrive slutten på Millennium, men heller etterlate en åpning til en fortsettelse.

Psst! David Lagercrantz har et par råd til Petter Stordalen som nå vil finne en ny forfatter til å skrive videre på Stieg Larssons Millennium: - Våge å gjøre det mer til sitt eget, bytt perspektiv, ta ut svingene og se det fra et annet hold.

Stieg Larssons «Millennium» Stieg Larssons manus havner på Norstedts forlag bord våren 2004 – etter at Piratforlaget har sagt nei. Norstedts skriver kontrakt med en gang. To manus

var ferdige, et tredje nesten klart. Høsten samme år er de klare for en påkostet

lansering. Så skjer det tragiske: Morgenen 9. november er heisen opp til Larssons arbeidsplass Expo i ustand, og han tar trappene. Han dør av hjerteinfarkt, bare 50 år gammel. Etter en utsettelse kommer «Menn som hater kvinner» ut i august 2005. «Jenta

som lekte med ilden» kommer i 2006 og «Luftslottet som sprengtes» i 2007. I 2013 ble det kjent at Norstedts sammen med Larssons bror og far ønsker å fortsette bokserien - med en ny forfatter: David lagercrantz. I 2015 kom «Det som ikke dreper oss», deretter «Mannen som jaget sin egen skygge» i 2017 - og nå er den siste boken «Hun som må dø» ute. Store deler av inntektene har gått til magasinet Expo – slik Stieg Larsson opprinnelig hadde planlagt. Stieg Larssons «Millennium»-trilogi er solgt i over 80 millioner eksemplarer - og totalt med Lagercrantz bøker er de solgt i over 100 millioner eksemplarer. Filmene ble også en megasuksess.

