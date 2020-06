KRIMDUO: Jørn Lier Horst (t.v.) og Thomas Enger har skrevet ny krimbok sammen. Foto: Mattis Sandblad / VG

Rutinepreget spenning. Bokanmeldelse: Jørn Lier Horst og Thomas Enger: «Slagside»

For lite overlates til fantasien i denne lettleste, men ganske så overtydelige krimboken.

Krim

Capitana

Pris: 399,-

Sider: 361

«Slagside» er den tredje i rekken skrevet av tospannet Jørn Lier Horst og Thomas Enger, og det er lite utvikling å spore fra de to forrige bøkene som begge fikk terningkast fire. Faktisk så liten utvikling at det denne gangen er på sin plass å gå ned med et øye på terningen.

Persongalleriet er langt på vei det samme, som tidligere har politimannen Alexander Blix og journalisten Emma Ramm de viktigste rollene. Denne gangen starter vi midt inne i handlingen, der drapet på en politikollega av Blix har igangsatt en serie dramatiske hendelser som også involverer hans unge datter, politistudenten Iselin. Emma Ramm får også en mer eller mindre ufrivillig rolle i dramaet, og det skal gå fryktelig galt for enkelte av de involverte før siste punktum er satt.

Samarbeidet mellom Horst og Enger er i utgangspunktet et godt eksempel på hvordan to dyktige håndverkere kan samarbeide profesjonelt. Ingen tvil om at de begge behersker krimsjangeren, og vet hvordan intriger og spenningskurver skal settes sammen.

Som så ofte, i hvert fall i Horsts bøker, er det det politifaglige oppklarings- og etterforskningsarbeidet som står i sentrum. Vi tilbringer mye tid i avhørsrommet og på vei til eller fra gjerningssteder.

Et hovedmotiv i boken er for øvrig hvordan man kan manipulere andre til å drepe for seg. Det er et spennende motiv som jeg gjerne skulle sett utviklet med litt større psykologisk raffinement.

Men svakhetene med årets bok er de samme som ved duoens tidligere bøker. Først og fremst blir de for overtydelige og overforklarende. Det er som om forfatterne ikke helt stoler på leserens evne til å trekke egne slutninger underveis. Her skal vi tas ved hånden og leies i mål.

Grepet med å la journalisten og politimannen nærme seg løsningen fra hver sin kant er helt greit. Men heller ikke her skal du forvente deg de helt store overraskelsene.

Replikkvekslingene er et kapittel for seg – noen ganger blir de så klønete at man nesten blir litt flau på forfatternes vegne. Horst og Enger har en tendens til å velge de billigste og mest lettvinte språklige løsningene, her pøses det på og ofte skjærer det ut i det reneste melodrama: «Han skrek ut datterens navn. Ropet var fullt av fortvilelse. Dirrende sårt.»

Det går an å stille høyere krav til seg selv, mine herrer!

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 30.06.20 kl. 13:27

