Feberhett aktuelt om corona. Bokanmeldelse: Paolo Giordano: «I smittens tid. Rapport fra pandemiens frontlinje»

På syv dager er denne boken oversatt og produsert på norsk – og kommer nå ut i 21 land bare dager etter at den italienske forfatteren og fysikeren Paolo Giordano skrev den på rekordtid.

Etter at hans essay «Smittens matematikk» ble delt mer enn fire millioner ganger tidlig under coronautbruddet i Italia, har forfatter og fysiker Paolo Giordano på få dager skrevet boken «I smittens tid». Det norske forlaget Spartacus har oversatt og produsert boken bare på syv dager – og den er allerede nå i salg som ebok i Norge. Den fysiske boken slippes rett over påske.

«I smittens tid. Rapport fra pandemiens frontlinje» Forfatter: Paolo Giordano Sjanger: Sakprosa Oversatt av: Aleksander Melli Forlag: Spartacus Pris: 199,- Sider: 90 Vis mer

Italienske Paolo Giordano er skjønnlitterær forfatter – og han har en doktorgrad i fysikk. I det coronapandemien for alvor var i ferd med å treffe hjemlandet hans, på skuddårsdagen 29. februar, satte han seg ned for å se om det var mulig å systematisere alle de tankene og refleksjonene som denne ekstreme situasjonen utløste. Essayet gikk viralt og bidro til å endre italienernes forståelse av pandemien.

Nå følger han opp med bok – skrevet og oversatt på rekordtid. Hvis bøker noen gang kan sies å være ferskvare, må det i aller høyeste grad gjelde Giodanos bok.

På 90 sider rekker han innom de mange av de viktigste aspektene ved denne globale epidemien, og han bruker matematikken som redskap for å sortere og forstå hva som egentlig har truffet oss.

RAPPORT FRA FRONTLINJEN: Paolo Giordano bor i Roma, et stengt Roma. Til vanlig er Giordano romanforfatter, men han har også en doktorgrad i fysikk – og fra karantene skriver han et vitnesbyrd om en krisetid. Hans første roman «Primtallenes ensomhet» (på norsk i 2010) er oversatt til 30 språk og har solgt over en million eksemplarer. Foto: DANIEL MORDZINSKI

Et av hans hovedpoeng er at coronasmitten, vår tids største helsekrise, egentlig er et uttrykk for globaliseringen og sammenfiltringen i vårt moderne samfunn. Smitten er en infeksjon i våre menneskelige relasjoner, og den kan forklares ved hjelp av enkel matematikk. Filosofisk sett blir reproduksjonstallet det matematiske uttrykket for våre forsakelser. Her hjemme er det som kjent for øyeblikket godt under 1. I Italia var det på det verste oppe i 3.

I smittens tid er vi alle både frie og i husarrest, understreker Giordano videre. Våre handlinger angår ikke lenger bare oss selv, og da er vi over på et annet av hans hovedpoenger. Nemlig at effekten av våre enkelthandlinger på fellesskapet er ulik summen av disse enkelthandlingene. Derfor er det heller ingen som kan unngå å forholde seg til coronapandemien.

Hvordan har vi da kommet i denne uhyggelige situasjonen? For å forstå det, peker Giordano på de massive naturødeleggelsene mennesket står bak. En effekt av ødeleggelsene er at de setter oss i kontakt med stadig flere «farlige» organismer som leter etter nye habitater, og som dermed er i stand til å utløse pandemier.

Eller enda enklere forklart: Et dyremarked i Kina får konsekvenser for folkehelsen i Norge.

Alt fører med andre ord tilbake til oss selv. Mennesket er den mest invaderende arten i et skjørt og praktfullt økosystem, og smitten blir et symptom på den infeksjonen i våre økosystemer som vi selv har skapt.

Som om ikke det var nok: En av de største menneskelige omkostningene coronapandemien har ført med seg er det forfatteren kaller mistenksomhetens spiral. Akkurat den ser nok styggere ut sett fra Italia enn fra Norge, uten at tiden ennå er inne for selvgratulasjoner.

Har da Paolo Giordano ingen trøst eller lindring å tilby? Han avslutter i hvert fall den lille boken sin med tre enkle budskap: Tell dagene. Bli kloke i hjertet. Ikke la all lidelsen være forgjeves.

Ja, la oss prøve på det.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 08.04.20 kl. 13:21 Oppdatert: 08.04.20 kl. 13:40

