PÅ TIPPOLDEFARS PLASS: Alexander Kielland Krag på Alexander Kiellands plass i Oslo. Nå debuterer han som forfatter - og utgir ungdomsroman på instagram - og er stolt over å føre familietradisjonen videre. Foto: Bringedal,Terje

Alexander Kielland Krag med Norges første instagramroman

Alexander Kielland Krag (28) går i tippoldefar Alexander Kielland og oldefar Vilhelm Krags fotspor, men når han denne uken debuterer som forfatter er plattformen instagram og handlingen homofil forelskelse basert på egne følelser fra ungdomstiden.

Og han debuterer med et lite smell:

Ungdomsromanen «Dette blir mellom oss» er nemlig solgt til Danmark allerede før boken er lansert i Norge, og den danske redaktøren Louise Bylov i forlaget Carlsen er svært begeistret for romanen som hun mener kommer til å sitte i henne i lang tid fremover.

– Det er veldig stas å høre! Selv om boken skal slippes på instagram har det hele veien vært viktig for meg at fundamentet er en god bok - og det at den blir solgt til Danmark før lansering, gir meg en trygghet på at det er en god tekst, sier Alexander Kielland Krag til VG.

Boken handler om Felix på 17 år som blir forelsket i Nicolai og består av korte kapitler som alle er på mindre enn én side, noen bare på en setning som for eksempel:

«Om bare jeg kunne holdt skjult for alltid det jeg vet må frem»

eller

«Om bare du var en jente. Om bare jeg var en jente. Om bare én av oss var annerledes, da ville alt være annerledes.»

Selv kom Alexander Kielland Krag ut av skapet sommeren mellom 10. klasse på ungdomsskolen og første året på videregående.

– Jeg hadde fortalt det til noen få allerede i 9. klasse, men det var denne sommeren før jeg skulle begynne på ny skole at jeg bestemte meg for å være helt åpen. Jeg skulle ikke backe ut eller skjule det for noen. Det tok sin tid å komme dit, jeg følte at det var noe jeg gikk med lenge.

– Jeg kunne for eksempel tenke på det mens jeg hadde det hyggelig med familen eller venner - som en slags åpenbaring - at jeg måtte si det og at det kom til å definere meg. Jeg ønsket at alt skulle vært enklere.

Det er noe av dette han prøver å si med de korte setningene fra boken over.

– Jeg har prøvd å koke ned noen av de tankene jeg gikk rundt med. Det som er selvopplevd i boken er den følelsen, den usikkerheten man føler når man er forelsket og ikke er sikker på om den andre føler det samme. Og den kneika der, den er større for homofile, tror jeg, sier Alexander som likevel understreker at han skriver for alle:

– Ja, for nå tror ikke jeg det er dritlett å være heterofil og forelsket på videregående heller. Boken handler i bunn og grunn om den altoppslukende forelskelsen - uavhengig legning.

INSTAGRAM-BOK: Gyldendal har spilt inn videosnutter og tatt bilder med skuespillere som skal brukes under utrullingen av Alexander Kielland Krags instagramroman «Dette blir mellom oss». Foto: All images

6. mai lanseres boken gratis på instagramkontoen @dbms_2020 med noen kapitler om dagen helt frem til sommeren. Forlaget Gyldendal sier det er første gang noen lanserer en roman på denne måten i Norge, og VGs barne- og ungdomsbokanmelder Kristine Isaksen ønsker fenomenet velkommen.

– De siste PISA-undersøkelsene (som måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag) fra desember 2019 viser at norske 15-åringer gjør det dårligere i lesing og naturfag sammenliknet med resultatene i 2015. 26 % av guttene er på de laveste nivåene i lesing. Kanskje kortere tekster med catchy bilder på Instagram kan vekke leselysten blant noen av dem, sier Isaksen som har lest boken.

– «Dette blir mellom oss» er et digitalt kammerspill med et sterkt jeg og et sterkt du. Det handler om forelskelse og all usikkerheten som forelskelse innebærer. Felix kjennes troverdig, og leseren føler med ham i alle bekymringene hans, sier Isaksen.

Ifølge Alexander Kielland Krag vil boken bli postet over 45 dager og i tillegg til korte tekster, vil det legges ut både bilder og videosnutter.

– Jeg visste at jeg skrev en bok for unge og at mange unge ikke leser bøker, så hvordan nå ut til dem best mulig? Målet mitt er å få ungdom til å bli interessert i et fiksjonsunivers som ikke ligger på Netflix og som kan bidra til økt leselyst, sier Kielland Krag som til daglig jobber som kommunikasjonsrådgiver med ansvar for sosiale medier.

LITTERÆRE FORFEDRE: Alexander Kielland (1849–1906) (f.v) og Vilhelm Krag (1871–1933) er henholdsvis Alexander Kielland Krags tippoldefar og oldefar. Han føler ikke på presset om å levere som forfatter, men tror heller det har gitt ham en form for selvtillitt å ha forfedre som kunne skrive og utgi bøker. Foto: Wikimedia commons

Da han troppet opp til sitt første møte med Gyldendal forlag ble han møtt av sin egen tippoldefar, forfatter Alexander Kielland.

– Det henger et to meter høyt bilde av Alexander Kielland der. Han ga ut sine bøker på Gyldendal. Det er jo ikke noe jeg tenker over i det daglige, men da jeg gikk inn til mitt første forlagsmøte som forfatter og så ham på veggen der, måtte jeg trekke på smilebåndet, sier Kielland - som også heter Krag til etternavn etter sin oldefar forfatteren Vilhelm Krag.

– Du har gode forfattergener?

– Hehe, jeg har nok fått høre det litt oppgjennom, i norsken på skolen for eksempel - da det viste seg at jeg kunne skrive. Da kunne det komme noen kommentarer om at det kanskje gikk i arv. For meg virker jo det litt søkt, men det som er fint å tenke på, er at det er finnes noen i min familie som har skrevet tidligere og som gikk foran og viste at det gikk an å gi ut bøker. Jeg tror kanskje det har gitt meg en form for selvtillitt.

Psst! Boken «Dette blir mellom oss» gis også ut som fysisk bok - og er allerede i salg i flere bokhandlere.

Alexander Kielland Krag (28) Aktuell: Forfatterdebuterer på Instagram: @dbmo_2020 Født og oppvokst på Oppegård utenfor Oslo. Han har en bachelorgrad i medievitenskap og en mastergrad i retorikk og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo. Han er bosatt i Oslo og arbeider som kommunikasjonsrådgiver. Alexander er tippoldebarnet til Alexander Kielland og oldebarnet til Vilhelm Krag. Vis mer

Publisert: 04.05.20 kl. 20:24

