Her er Yahya Hassan fotografert i fjor høst – i forbindelse med utgivelsen av «Yahya Hassan 2». Torsdag ble det kjent at han er funnet død. Foto: Martin Hansen, Gyldendal Medie

Les Yahya Hassans siste dikt: «Uår»

Torsdag ble det kjent at den unge dikteren Yahya Hassan er død. Han ble bare 24 år. Her er et av diktene fra hans siste diktbok, «Yahya Hassan 2», som tilfeldigvis kom ut på norsk akkurat i dag.

Oppdatert nå nettopp

Les saken her: Yahya Hassan er død

Da VG kontaktet det norske forlaget hadde ikke den triste nyheten om den danske dikterens bortgang ennå nådd dem. De var akkurat i ferd med å få ut hans andre diktsamling «Yahya Hassan 2» til norske bokhandlere.

Forlegger Jonas Forsang i Strawberry publising sier til VG at tankene går til familien.

– Yahya var en av sin generasjons viktigste og modigste forfattere. Nådeløs, brutal og med et eksepsjonelt talent. Ufattelig trist nyhet, og våre tanker går selvsagt til familien og de nærmeste pårørende, sier Forsang til VG.

Yahya Hassan debuterte som forfatter i 2013 med digtsamlingen «Yahya Hassan» - og ble kalt en «litterær begivenhet». Da oppfølgeren «Yahya Hassan 2» kom på dansk i fjor høst, skrev danske medier at han var innlagt på psykiatrisk syehus og hadde sonet en dom for vold og trusler. Boken er tidligere i år blitt nominert til Nordsik råds litteraturpris.

Hassans danske redaktør og forlagssjef Simon Pasternak i danske Gyldendal uttaler i en pressemelding at det som ser skjedd er «en katastrofe».

– Yahya Hassan ble 24 år. Fire og tyve år. Det er jo ingenting, det er en katastrofe. Jeg har kjent ham siden han var 16 år, denne lysende gutten med det enorme talentet, nervene utenpå klærne, men med det store talents søvngjengeraktige sikkerhet. Han insisterte på å ha sin egen stemme, forsvare sitt teritorium, finne sitt eget sted, på tross av hva folk mente. Yahya insisterte på å ikke bøye seg for noen, han ville ikke være representant for noen - og ikke spennes for noens vogn. Han ville være seg selv og skrive de diktene han ville - med de enorme omkostninger det hadde. Nå er han død. Det er ikke til å være, sier Pasternak i uttalelsen.

Hans norske redaktør Anne Fløtaker fikk ikke kontakt med Hassan under arbeidet med den andre boken, men minnes det nære samarbeidet og en middag hjemme hos seg i forbindelse med utgivelsen av den første boken.

– Vi snakket om livet. Jeg er ufattelig lei meg nå, sier Fløtaker til VG.

Her er diktet «Uår», hentet fra «Yahya Hassan 2», gjengitt med Strawberry-forlaget Armadas tillatelse:

UÅR

FØLELSENE KORTSLUTTET

OG TANKENE SLO GNISTER I HODET

SKAM BLE TIL STOLTHET

OG FRYKT TIL HOVMOD

JEG TROR HVERKEN PÅ MIN PENN ELLER PÅ MIN PISTOL

MEN JEG HAR DEM FREMDELES FOR HÅNDEN

JEG TROR IKKE PÅ MIN LATTER

OG JEG TROR IKKE PÅ MIN GRÅT

SÅ JEG GÅR RUNDT OG KREMTER LITT

NÅ SKRIVER JEG DIKT MED EN BRUKKET HÅND

PÅ ET SPRÅK SOM ETTER HVERT

HAR LIDD MER OVERLAST ENN MORSMÅLET MITT

NÅ SKYTER JEG FOLK

SOM IKKE FORSTÅR ANNET ENN SKUDD

NÅ GÅR JEG TIDLIG TIL SENGS

FOR Å STÅ OPP TIL INGENTING

NÅ TRENER JEG MEG OPP

TIL Å BLI KJØRT NED IGJEN

NÅ HAR JEG OVERLEVD ENDA EN VINTER

FOR Å TILBRINGE ENDA EN SOMMER BAK GITTER

NÅ FORBANNER JEG DEM SOM BER FOR MEG

OG FINNER FRED I MIN FIENDES FAVN

Publisert: 30.04.20 kl. 17:15 Oppdatert: 30.04.20 kl. 17:27

Les også

Mer om Litteratur

Fra andre aviser