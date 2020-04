SLÅR HARDT: Sara Omar følger opp «Dødevaskeren» og historien om Frmesk med romanen «Skyggedanseren» som nå er ute på norsk. Foto: les kaner / BAM

Et helvete av et liv. Bokanmeldelse: Sara Omar: «Skyggedanseren»

Sara Omars nye roman «Skyggedanseren» skildrer et helvete av et liv for en liten jente, så regn ikke med å sove etterpå.

Den dansk-kurdiske forfatteren Sara Omar er tilbake med en ny roman som slår hardt inn i leseren og hardt inn i den kultur hun selv vokste opp i.

Omar er født i Kurdistan, flyktet sist på 1990-tallet og kom til Danmark i 2001.

Hennes romandebut «Dødevaskeren» vakte oppsikt da den utkom i 2017, hun høstet ros for sitt mot og sin ærlighet om kultur, kvinner og menn.

«Skyggedanseren» Forfatter: Sara Omar Oversatt av: Inge Ulrik Gundersen Sjanger: Roman Forlag: Aschehoug

«Skyggedanseren» og «Dødevaskeren» har mange paralleller.

Det handler igjen om den lille jenta Frmesk som vokser opp i Zamwa, Kurdistan, på 1990-tallet, med glimtvise sprang i tid til hennes nye liv i Danmark og Tyskland på 2000-tallet. Romanen fyller også ut hva som skjedde før Frmesk kom til Danmark.

I «Skyggedanseren» har Frmesk sluttet å snakke. Den flinke lille jenta spiser nesten ikke, hun tegner stadig mer groteske tegninger. Hva er det som rir denne? Hennes varme og omsorgsfulle besteforeldre, der hun vokser opp, forstår ikke hva som skjer.

Bestemoren steller likene – er dødevasker - når kvinner mishandles og utsettes for æresdrap. Hun er modig og sterk. Bestefaren er en kultivert mann som ivrer for at kvinnene i landsbyen skal få sin egen haman – et bad der kvinnen kan være alene og snakke om sitt.

Og i besteforeldrenes verden er det bøker, kultivert tale, varme, kjærlighet – og vidunderlig mat. Truslene og overgrepene mot Frmesk finner sted utenfor hjemmet, men i helt nære familierelasjoner. Først på tampen av romanen går sannheten opp for besteforeldrene, i et dramatisk crescendo.

Det er ikke mange lyspunkter i denne voldsomme og voldelige historien som ender med at besteforeldrene får henne ut av landet, sammen med sin biologiske mor og småsøsken.

Frmesk ender i Danmark, der hun behandles brutalt av sin biologiske far og etterhvert av sin ektemann som nekter henne utdanning og kontakt med familien. Skildringen av ekteskapet på den tyske landsbygda er grufull.

Sara Omar maler ut de mest groteske hendelser i store, tydelige strøk. Frmesk ble utsatt for djevelutdrivelse i Kurdistan som jente, og blir utsatt for djevelutdrivelse i ekteskapet. Her er paternalisme, mannssjåvinisme og religiøs ekstremisme i den verst tenkelige blanding.

Lyspunktene underveis er Frmesks glede av å male, av å skrive, hennes glede over litteratur og biblioteker. Hun har en iboende skapende kraft – hun våger å lese opp dikt.

Og skildringene fra morens kjøkken og minnene fra bestemorens kokkekunstner i Kurdistan – beskrives kjærlig med ingredienser og dufter.

Frmesk er snart igjen på flukt, og hennes skjøre kontakter inn i en annen verden åpner for at Frmesk kan få et annet liv. Veien dit er ikke enkel, det står klart for leseren.

Ingen tvil – det bærer mot en tredje roman om Frmesk.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes

Publisert: 29.04.20 kl. 10:12

