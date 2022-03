FULL FORVIRRING: Da VG spurte skatteetaten om Statens æresbolig var skattepliktig, ble det full forvirring. Nå spesifiseres det i skattereglene at boligen er helt skattefri. Her er forfatter Jon Fosse i Grotten høsten 2011 da han var i ferd med å flytte inn.

Fullt skattefritak for Jon Fosse etter Grotten-forvirring

I motsetning til statsministerboligen finnes det ingen begrensninger for Grottens skattefritak. I et nytt punkt i skattereglene slås det fast at Statens æresbolig er helt skattefri for kunstneren som bor der.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

Seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skattedirektoratet bekrefter overfor VG at håndboken om skattereglene, Skatte-ABC, er endret – slik at Statens æresbolig for kunstnere, Grotten, har fått et eget punkt.

Dette kommer etter at VG i fjor høst skrev en sak om at det ikke finnes retningslinjer for Grotten – og at det var uklart om det faktisk var skattefritak for villaen som ble æresbolig for kunstnere i 1922.

Først mente Skatteetaten tvert om at boligen var skattepliktig, men etter tre dager gjorde etaten en ny vurdering.

– Etter at VG kontaktet oss om denne saken i høst gjorde vi en fornyet skattemessig vurdering av å bo gratis i Grotten, der vi konkluderte med at dette er skattefritt.

– Dette kommer nå til uttrykk i Skatte-ABC, sier seksjonssjef Lene Marie Ringså.

Dermed er det nå spesifisert i skattereglene at forfatter Jon Fosse kan bo i Grotten uten å betale skatt for fri bolig.

TILBAKE I GAMMEL DRAKT: Under den store rehabiliteringen av Grotten i 2014 fikk Grotten tilbake sin originale rosafarge – slik det var da Henrik Wergeland flyttet inn i 1841.

Skatteetaten har valgt å lage et eget punkt i Skatte-ABC fordi det i skatteloven ikke står spesifisert hva som kommer innunder «kultur- og ærespriser utdelt av stat, fylkeskommune eller kommune»:

«Tildelingen av rett til å bo i æresboligen Grotten anses som en hedersbevisning som faller innunder «ærespris utdelt av stat» i skatteloven § 5‑15 første ledd bokstav j nr. 2. Fordelen ved å bo i statens æresbolig for kunstnere er derfor skattefri for kunstneren.»

Info FAKTA: Statens æresbolig * Henrik Wergeland fikk i sin tid villaen bygget og flyttet inn 17. mai 1841, men måtte selge huset etter bare fire år - og huset var i privat eie de neste 80 årene. * Staten kjøpte huset i 1922 og Stortinget bestemte at det skulle bli æresbolig for «fortjente kunstnere». * Komponist Christian Sinding flytter inn i 1924. Blir boende til sin død i 1941. Dikteren Arnulf Øverland flytter inn i 1946. Da han døde i 1968 ble enken Margrete boende der frem til 1978. Komponist Arne Nordheim flytter inn i 1981 og blir boende til sin død i 2010. * 2011: Jon Fosse blir tildelt boligen. Fosse er Norges mest anerkjente internasjonale forfatter og dramatiker: Han er oversatt til over 50 språk og teaterstykkene hans spilles over hele verden. * Kulturdepartementet sier til VG at å ha et slikt sted bekostet av staten og stilt til disposisjon for en markant kunstner, er uttrykk for en æresbevisning og en anerkjennelse av et kunstnerskap av ypperste kvalitet * Kunstneren som disponerer statens æresbolig må ikke betale husleie eller vedlikeholdsutgifter. * Det har opp gjennom historien blitt etterlyst avtaler når det gjelder boligen, men ifølge Kulturdepartementet finnes det per i dag ingen retningslinjer. * Etter VGs sak om Grotten i november 2021 startet Kulturdepartementet og Statsbygg et arbeid med å utarbeide tydelige retningslinjer for boligen. Dette arbeidet er nå i sluttfasen. * Etter VGs sak om de manglende retningslinjene, ble også Skatte-ABC, håndboken for skattereglene, oppdatert med et eget punkt om skattefritak for boligen. Kilde: Store norske leksikon og Kulturdepartementet Vis mer

Punktet står innunder vilkår for skatteplikt når det gjelder fri bolig – der også statsministerboligen har et eget punkt. Men for statsministerboligen gjelder skattefritaket kun når statsministeren disponerer egen privat bolig i tillegg – og ikke har skattepliktig utleieinntekt av denne.

Noen slike begrensninger finnes ikke for Grotten.

Skattedirektoratet bekrefter at å bo i Grotten anses som skattefritt uansett – også dersom kunstneren har utleieinntekter.

– Ja, det stemmer. Det er ulike regler som gjelder for de to boligene. Å bo i Grotten anses skattefritt fordi det vurderes som en skattefri ærespris, mens statsministerboligen vurderes etter de ordinære reglene for fri bolig i arbeidsforhold og pendlerreglene, opplyser Ringså.

OG DEN HELDIGE ER ...: Kulturminister Anniken Huitfeldt avslørte hvem som fikk tildelt Statens æresbolig i mai 2011: Forfatter og dramatiker Jon Fosse.

I fjor var det ti år siden forfatter og dramatiker Jon Fosse fikk boligen i Slottsparken i Oslo tildelt av Kulturdepartementet, og VGs sak viste at Staten via Statsbygg i snitt har hatt 500.000 i årlige utgifter på æresboligen siden Fosse flyttet inn i 2011.

Grotten ble i sin tid bygget på oppdrag fra Henrik Wergeland som flyttet inn i 1841 – og villaen ble æresbolig for kunstnere i 1922.

Men noen retningslinjer eller kontrakt for boligen har aldri eksistert på disse 100 årene.

– Det finnes ingen kontrakt, avtale eller husregler for Statens æresbolig. Det finnes heller ingen retningslinjer for hvem som skal betale for hva, sa kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg som etterlyste klare retningslinjer.

GROTTEN-BEBOERE: Før Jon Fosse har det bodd tre kunstnere i Statens æresbolig: Dikteren Arnulf Øverland (f.v.) fra 1946 frem til sin død i 1968 (hans enke ble boende i huset frem til sin død i 1978). Komponist Arne Nordheim bodde der fra 1981–2010 (enken hans ble boende i et år etter hans død). Komponist Christian Sinding bodde der fra 1924–1941.

Statsbygg startet så sammen med Kulturdepartementet et arbeid med å få på plass tydelige retningslinjer for Statens æresbolig, og Kultur- og likestillingsdepartementet opplyser til VG at dette arbeidet nå er i en sluttfase.

Departementet har også registrert at Skatte-ABC er oppdatert.

– Vi har merket oss at håndboken om skattereglene, Skatte-ABC, er oppdatert med veiledning om statens æresbolig for kunstnere, Grotten, skriver departementet i en e-post.

Et av spørsmålene som er blitt diskutert mellom Skattedirektoratet og Kulturdepartementet, er hva som skjer med boligen ved kunstnerens bortgang, viser brev VG har fått innsyn i.

I et brev sendt fra Skattedirektoratet til ekspedisjonssjef Steinar Lien ved Kulturdepartementet i desember svarer seksjonssjef Lene Marie Ringså på Kulturdepartementets spørsmål om gjenlevende ektefelle/samboer og barn også kan bo i boligen skattefritt etter kunstnerens bortgang.

«Skattereglene setter ingen tidsfrist for varigheten av skattefritaket, og evt. gjenlevende ektefelle og barn kan derfor bo skattefritt i Grotten så lenge de har rett til å disponere kunstnerboligen.», skriver Skattedirektoratet i brevet.

Hvor lenge de etterlatte kan bo i boligen etter kunstnerens bortgang, vil få et eget punkt i de nye retningslinjene for boligen som det nå jobbes med.