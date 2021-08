SAMMEN FOR NATUREN: 33 forfattere går sammen i et forfatteropprop for å få folk til å stemme på naturen ved årets Stortingsvalg: «Som forfattere arbeider vi med å lage fortellinger. Men den aller viktigste fortellingen er den vi skaper sammen, de neste tiårene», skriver Maja Lunde i et forfatteropprop som støttes av blant andre Jo Nesbø, Linn Skåber, Anne Holt, Karl Ove Knausgård og Linnea Myhre.

Forfatterstjerner med klima-opprop: Vi har kniven på strupen!

Maja Lunde, Karl Ove Knausgård, Jo Nesbø og over 30 av landets mest kjente forfattere roper nå sammen at det er «kode rød» for menneskeheten – og at de i år vil gi sin stemme til enten SV, MDG, Rødt eller Venstre.

Nå oppfordrer de norske velgere til å gjøre det samme:

– Tar man natur- og klimakrisen på alvor, bør man stemme på et av partiene som ønsker handling, heter det i forfatteroppropet som er publisert i VG tirsdag.

De viser til at Naturvernforbundet har spurt partiene om deres tiltak mot klimaendringer og naturtap – og at partiene ifølge undersøkelsen deler seg i tre grupper:

«Dårligst ut kommer Senterpartiet, Høyre og Frp, i midten ligger KrF og AP, mens SV, MDG, Rødt og Venstre har den mest troverdige politikken på området.», skriver forfatterne som mener at tiden er inne for et vendepunkt.

Bak oppropet står Maja Lunde og Anne Sverdrup-Thygeson – og så langt har 33 av landets fremste og mest kjente forfattere skrevet under. For flere av dem innebærer det å snu ryggen til partier de tidligere har stemt på.

– Vi har en følelse av å ha kniven på strupen, sier Maja Lunde til VG.

SKREV OPPROPET: «Bienes historie»-forfatter Maja Lunde (t.v) og forfatter og biologiprofessor Anne Sverdrup-Thygeson.

– I motsetning til tidligere stortingsvalg, så vet vi nå at vi er på overtid. For fire år siden kunne vi ikke på samme måte se konsekvensene av klimaendringene. Det gjør vi nå, og det blir mange skremt av. Flere av oss er også foreldre, og vi frykter for fremtiden til ungene våre.

Hun har selv gått dypt inn i klimaproblematikken i forbindelse med sin klimakvartett som startet med supersuksessen «Bienes historie» – og som hun nå sitter og skriver slutten på. Hun har opplevd at noen av de dystre fremtidsscenarioene hun har skrevet om i bøkene er kommet faretruende nærmere – og noe er allerede blitt nåtid.

– Da jeg skrev boken «Blå» forsøkte jeg å skildre et tørkerammet og ødelagt Sør-Europa i 2041 – basert på klimarapporter. Jeg trodde at det skulle være mulig å snu dette, men det har endret seg siden boken kom ut i 2017. Nå er dette helt realistisk, og vi klarer kanskje ikke å snu.

– For nå brenner det! Når FNs generalsekretær sier at det er «kode rød» for menneskeheten, må vi våkne, sier Maja Lunde.

Oppropet ble sendt ut til mange av landets forfattere før helgen – og Lunde forteller at de fikk rask respons.

– Vi brukte utrolig kort tid på å få ja fra veldig mange, og de fleste var veldig takknemlige for å bli spurt. Mange kjenner på en maktesløshet – og på at det ved årets stortingsvalg er ekstra viktig å bruke stemmen sin.

– Dere ber folk spesifikt stemme på fire partier, er det riktig av dere?

– For noen forfattere er det første gang de snakker høyt om politisk tilhørighet. Men i år må naturen stå først – fordi det er den viktigste saken i vår levetid. Skal man stemme for og på naturen i år, er det ut fra partienes egne svar, disse fire som gjelder, sier Lunde.

REDD: - Vi vet jo at endring kan gjøre folk engstelige og sinte, men faktum er at hvis vi ikke gjør noe, så må vi endre oss mye mer, sier Maja Lunde.

Anne Sverdrup-Thygeson, som er professor i bevaringsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og forfatter av bøker som «Insektenes planet» og «På naturens skuldre», sier til VG at det er et langt skritt utenfor hennes normale forskerrolle å gå ut på denne måten.

– Men jeg gjør det fordi jeg er desperat etter å få folk til å forstå hvor viktig naturtap og klimakrise er. Både som forsker, forfatter og mor, tenker jeg at jeg må gjøre noe mer: Jeg må gå ut av rollen jeg er bekvem med, sier Sverdrup-Thygeson.

Både Lunde og Sverdrup-Thygeson har selv lagt om livet en hel del for å bli grønnere, men sier at nå er det aller viktigste modige politikere.

– Akkurat nå har jeg ikke lyst til å snakke om at hver og en må spise mindre kjøtt, fly mindre, redusere forbruket eller la være å klippe gresset i hagen, nå handler det primært om årets stortingsvalg: Det aller viktigste vi gjør som enkeltpersoner nå er å stemme på partiene som ifølge deres egne partiprogram har en offensiv natur- og klimapolitikk og som ønsker å gjøre store strukturelle endringer, sier Lunde.

Nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik-Olsen, er kjent med Naturvernforbundets kåring - der Frp, Høyre og Senterpartiet kommer dårligst ut.

– De har dog gått glipp av at utslippene i Norge har gått ned mens FrP satt i regjering, mens de gikk opp i Oslo under MDG/SV/A, sier Solvik- Olsen.

Han mener forfatternes opprop i VG like gjerne er et «opprop for å overføre makt og arbeidsplasser til OPEC og Russland» som et klimaopprop.

– Det er mulig forfatterne føler de kjemper med gode intensjoner, men konsekvensene er økte utslipp og mer makt til autoritære stater som ikke har prioritert verken demokrati, ytringsfrihet, menneskerettigheter eller miljø, sier Solvik-Olsen i en kommentar sendt på e-post til VG.

Senterpartiet kommenterer ikke forfatteroppropet direkte, men er opptatt av at klimapolitikken må ha oppslutning i hele befolkningen.

– Det skal ikke være slik at de som har dårligst råd straffes hardest. Senterpartiet vil blant annet kutte avgiften på biodrivstoff, slik at det blir billigere å bruke miljøvennlig drivstoff. Viktigst av alt er at klimapolitikken må bidra til utvikling, reelle kutt i klimagassutslippene og nye arbeidsplasser, ikke økte sosiale og geografiske forskjeller, sier Sandra Borch i Senterpartiet i en kommentar sendt på e-post.

Høyre har ikke hatt anledning til å svare på VGs henvendelser.