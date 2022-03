I OSLO: Tove Alsterdal er an av 60 krimforfattere som samles på krimfestival i Oslo denne uken. Samtidig gir hun ut bok to i serien om politietterforsker Eira Sjödin.

Alsterdal har en god penn! Bokanmeldelse: Tove Alsterdal: «Synkehull»

Første bok i denne krimserien av Tove Alsterdal ble kåret til Skandinavias beste krim i fjor. Nå er oppfølgeren her.

Av Ingvar Ambjørnsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tove Alsterdal er et velkjent navn for lesere av skandinavisk krim. Hennes forrige bok «Rotvelte», ble tildelt den høythengende prisen Glassnøkkelen i 2021. Romanen var også første bind i en ny serie, med politietterforsker Eira Sjödin i hovedrollen.

Med «Synkehull» er Alsterdal tilbake med bok nummer to.

Info Bokanmeldelse: «Synkehull» Forfatter: Tove Alsterdal Oversatt av: Rune. R. Moen Sjanger: Forlag: Gyldendal Sider: 340 Pris: 379 kr. Vis mer

Vi skal til Norrland. Til de store skogene og de øde gårdene. I kjelleren på et forlatt hus ved Offersjøen, finner man liket av en mann. Han har vært holdt innesperret over tid uten verken mat eller drikke. Eira og kollegaene hennes settes på saken.

Hvem kan finne på noe så vanvittig som å dømme et medmenneske til en pinefull død langt ute i ødemarken?

Nokså snart viser det seg at en liknende sak har funnet sted i gruvesamfunnet Malmberget, lenger nord. Og når gjerningspersonen slår til for tredje gang er Eira Sjödin selv direkte berørt.

Plutselig haster det noe aldeles forferdelig med å finne den skyldige. Og enda mer med å finne offeret, som sitter innelåst et eller annet sted uten verken vann eller brød.

Det er mye bra å si om denne romanen. Alsterdal har en god penn, og har med Eira Sjödin funnet en karakter og et miljø som jeg mer enn gjerne følger videre.

Les også Riverton-nominerte: Her er de fem beste krimbøkene i 2021 Rivertonprisen for beste kriminalroman i året som gikk skal snart kåres – og her er de fem nominerte bøkene.

Dessuten er jeg svak for de etter hvert mange svenske krimforfatterne som vender seg mot skogen og de stille sjøene, de små byene og de halvt fraflyttede bygdene. Liza Marklunds «Polarsirkelen», (på norsk i 2021) var en fulltreffer av en spenningsroman av denne sorten. Jeg kunne ha nevnt flere.

Og selvfølgelig: I bakgrunnen ruver Kerstin Ekmans mesterverk «Hendelser ved vann».

Også Alsterdal er god når hun beskriver dyre- og fugleliv, og stemninger, lys og mørke i naturen. Her er riktig nok en fullstendig skivebom der forfatteren begir seg ut på ravnejakt, men la gå. Det kan godt hende at slikt bare irriterer hobbyornitologer som undertegnede.

Verre er det med avslutningen av romanen.

Forholdsvis tidlig blir søkelyset rettet mot gjerningspersonen. Et helt greit grep som ikke på noen måte går ut over spenningskurven. Tvert om. Det gir også forfatteren anledning til å gi den skyldige både et ansikt og en hensikt.

Men nettopp her svikter Alsterdal sitt eget prosjekt. I stedet for å dykke ned i et formørket sinn, lar hun det hele fare. Vi får noen vage antakelser og en omtrentlig forklaring. Bokens absolutt mest interessante person blir på det viset skjøvet inn i skyggen.

Synd. Denne romanen hadde fortjent at Alsterdal hadde gått en runde eller to til med den.

Anmeldt av: Ingvar Ambjørnsen