FULL GJENNOMGANG: Aschehougs forfatterklubb med blant andre Maja Lunde (f.v.) og Helga Flatland har hatt møte med ledelsen som nå lover full gjennomgang og opprydning.

Full retrett fra Aschehoug: Lover etterbetaling av royalty

Etter påtrykk fra forfatterklubben i Aschehoug, vil forlaget gjennomgå flere års royaltyutbetalinger og etterbetale forfattere som eventuelt har fått for lite lønn for bøker på salg.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

Forfatterklubben i Aschehoug samlet seg etter stor uro og bekymring blant forfatterne i forbindelse med debatten om royalty, forfatternes lønn per solgte bok, som har rast siden nyttår.

Det er avdekket at enkelte forlag har redusert royaltysatsen fra 15 og 20 prosent til 7,5 prosent på bøker på salg. Noe som kun skal kunne gjøres ved lagertømming.

Bakgrunn: Maja Lunde oppdaget feil hos Gyldendal, Kagge og Aschehoug

Onsdag denne uken sendte Aschehougs forfatterklubbledelse Helga Flatland, Maja Lunde og Ingar Johnsrud ut et brev til forfatterne om at de har hatt møte med ledelsen og at forlaget nå lover full opprydning.

Les også Aschehoug følger etter Oktober som allerede i januar lovet oppvask Oktober forlag innrømmer at de har redusert royaltyen til forfattere uten å varsle og lover opprydding og etterbetaling.

Blant annet skal Aschehoug ta en ekstra gjennomgang av royaltyutbetalinger for 2020, 2019 og 2018 – og lover at de vil etterbetale royalty til de forfatterne som eventuelt har fått for lite.

– Det er på sin plass å si at det er veldig gledelig at forlaget slår full retrett og endrer praksisen sin. Det er også gledelig at de går bakover i tid og tilbakebetaler forfattere som har fått for lite, sier advokat Hans Marius Graasvold som har vært involvert i flere forfatterkrav mot Aschehoug.

Blant annet Unni Lindells millionkrav som Aschehoug har slått tilbake mot.

– Jeg registrerer at forlaget kun vil gjennomgå tre år, men vi forventer at dette betyr at Unni Lindell vil få etterbetalt royalty for disse tre årene, sier advokat Graasvold.

Allerede i januar lovet Oktober forlag gjennomgang og etterbetaling, det samme gjorde Gyldendal i februar.

Nå bekrefter Ingar Johnsrud i Aschehougs forfatterklubb at de er blitt enige med Aschehoug om at forlaget skal ta en full gjennomgang og vil etterbetale royalty om de finner feil.

VAR BEKYMRET: Forfatterklubben i Aschehoug samlet seg etter royaltykonflikten og har nå kommet til enighet med ledelsen i forlaget om flere punkter. Her forfatter Ingar Johnsrud som sitter i klubbledelsen sammen med Maja Lunde og Helga Flatland.

– Vi er også blitt enige om at forlaget slutter med såkalte tilleggsavtaler på kampanjesalg. Dette var en viktig sak for forfatterne, og det betyr mye for opprettholdelse av normalkontrakten og det norske systemet at det ikke skal være mulig å avtale seg vekk fra kontrakten, skriver Johnsrud til VG.

Ifølge Aschehougs forfatterklubb har også forlaget lovet at de ikke på noen måte vil praktisere tiltak som bryter med normalkontrakten, avtalen mellom forlag og forfatter.

– Aschehougs forfattere er både stolte av og glade i forlaget sitt, og nettopp derfor er det viktig at forlag og forfattere i fellesskap legger til rette for at forfattere skal kunne leve av å skrive, også i fremtiden, skriver Johnsrud.

Les også Tom Egeland med royaltykrav mot Aschehoug: – Skjønner at jeg har vært dum Tom Egeland følger etter Maja Lunde og Unni Lindell og krever at Aschehoug etterbetaler ham for det han mener er for…

I slutten av mars sendte både Gyldendal, Aschehoug og Oktober ut brev til forfatterne sine, som følge av royaltykonflikten, der de skrev at de ikke vil nedjustere royaltyen – inntil videre.

Men for Aschehougs forfatterklubb var det viktig å få klarhet i flere ting etter dette brevet. I et innlegg på forfatternes egen Facebook-gruppe skrev klubbledelsen:

«Dette betyr i praksis at Aschehoug-forfattere i flere år har hatt dårligere betingelser enn forfattere ved andre forlag.»

Den siste tidens mediesaker har tydeliggjort at forfatternes lønn avhenger av hvilket forlag du er på. Flere forlag uttalte til bransjenettstedet Bok365 at de ikke reduserer royaltyen på lavprisbøker – heller ikke på Mammut-salget som Aschehoug tidligere har sagt at det er praksis for å sette ned royaltyen til 7.5 prosent.

Nå er Aschehoug-klubben fornøyde med at ledelsen også lover å følge opp dette:

– Det er selvsagt viktig for oss forfattere at vi har de samme betingelsene som på andre forlag. Dette er forlaget skjønt enige i, og i samtalene har forlagets ledelse vært tydelige på at Aschehougs forfattere skal være sikret like betingelser og samme behandling som på andre forlag.

– Vi har tillit til forlaget vårt når de sier dette, sier Ingar Johnsrud.

Aschehoug-direktør Åse Ryvarden ønsker ikke å svare på VGs spørsmål på telefon, men sender følgende kommentar på mail:

– Aschehoug har en tett og god dialog med forfatterne våre, og vi er helt enige om behovet for klare og tydelige avtaler, og jobber som alltid sammen for å bidra til det. Vi har hatt en grundig gjennomgang av våre utbetalinger og korrigert de feilene vi har funnet, og kommer til å ta en ekstra sjekk og korrigere om vi finner feil, skriver Ryvarden.

Hun svarer ikke på VGs spørsmål om Unni Lindell vil få etterbetalt royalty for de aktuelle årene.

VG har sett brevet med punktene klubben og ledelsen er blitt enige om.