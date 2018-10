GIR UT BOK I NORGE: Ifølge den tidligere Aftonbladet-journalisten Fredrik Virtanen, vil ikke svenske forlag gi ut hans bok om å bli #metoo-anklaget og mediekjøret det utløste. Foto: ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN

Norsk forlag gir ut #metoo-boken ingen svenske forlag vil ta i

2018-10-08

Journalist Fredrik Virtanen fikk sparken etter 25 år i Aftonbladet etter at han ble anklaget for voldtekt under #metoo. Nå har han skrevet en bok som ingen svenske forlag vil gi ut, ifølge Virtanen selv, men norske Gloria gir ut boken til våren.

Publisert: 08.10.18 15:46 Oppdatert: 08.10.18 16:03

– Vil dere lese boken, må dere dra til Norge, skriver Fredrik Virtanen i et innlegg i Expressen lørdag.

I boken forteller han om hvordan det har vært å bli utsatt for det mediekjøret anklagene under fjorårets #metoo utløste . Han tror at hans perspektiv, som både journalist og den som selv har havnet i medienes søkelys, er unikt.

Virtanen i fjor: – Jeg har oppført meg som en drittsekk

«Boken begynner å bli ferdig. Det er ikke bare en historie om meg, men det handler også om den seriøse journalistikkens overlevelse i et samfunn der moralisme, mobbing og lynsjing truer med å ta makten over samfunnsinstitusjonene,» skriver Virtanen som har vært arbeidsledig i et år - bortsett fra en podcast han har laget som et slags terapeutisk prosjekt for sin egen del.

Bokprosjektet med tittelen vil bli lansert i løpet av våren 2019, og forlagssjef Anne Gaathaug i Gloria forlag, bekrefter overfor VG at de vil utgi boken.

– Vi har akkurat startet på redigeringsprosessen i samarbeid med forfatteren, sier Gaathaug som ikke vil spekulere i hvorfor svenske forlag ikke vil gi ut boken.

– At svenskene ikke ønsker å utgi boken, må du nesten høre med ulike forleggere der. Vi har lest første utkast av manus, og innholdet vitner om god litterær kvalitet. Når vi utgir denne boken, er det under nøyaktig samme forutsetninger som når vi antar en norsk bok. Vi legger de samme kravene til grunn og håper og tror at publikum vil lese boka med et åpent sinn, sier Gaathaug som ser på boken som en del av en større samfunnsdebatt.

– Vi mener at vi ved å utgi boka bidrar til å forsvare ytringsfriheten, og ser på utgivelsen som en del av en større og viktig samfunnsdebatt, sier Gaathaug.

Det har også pågått en større debatt i Sverige om medienes rolle og medienes dekning av #metoo. Det ble blant annet sådd tvil om anklagene mot Virtanen i et program i SVTs «Uppdrag granskning» , og flere medier er felt i det som tilsvarer norske Pressens faglige utvalg, PON, for å ha viderebragt informasjon fra anonyme kilder mot Virtanen - som det senere viste seg å ikke være hold i.

Virtanen selv skriver i kommentaren i Expressen at norske Gloria «med glede vil gi ut dette manuset, som svenske forlag har vridd seg som engstelige marker for.»