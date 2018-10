O JUL MED DIN GLEDE ... OG GRÅT: Maja Lunde (43) og Lisa Aisato (37) har grått og ledd seg gjennom skriving og tegning av julekalenderboken «Snøsøsteren». Samme reaksjon har de fått fra forlagsredaktører verden over. Foto: Mattis Sandblad

Gråt seg gjennom skrivingen – og nå vil «alle» ha Maja Lundes julekalenderbok

FRANKFURT/OSLO (VG) Maja Lunde (43) og Lisa Aisato (37) har tyvstartet julen i forlagshus verden rundt med julekalenderboken «Snøsøsteren» – og det før den i det hele tatt er utgitt. Åtte land har kjøpt boken som kommer på norsk denne uken.

– Det er jo fantastisk, for man vet jo aldri. Man skriver noe, gir det fra seg, og selv om vi har fått utrolig mange gode reaksjoner underveis, så har vi likevel vært engstelige for mottagelsen. Jeg tenker alltid: Er det bare meg, er det bare oss? sier Maja Lunde.

Men det var ikke bare dem. Barneboken er allerede solgt til åtte land, det forventes flere i løpet av bokmessen i Frankfurt denne uken, den får terningkast 6 i VG og blir radioteater på NRK allerede denne julen. Boken er også nominert til ARKs barnebokpris – og det er flere som er interesserte i både film- og TV-rettigheter.

– Det er meg bekjent svært sjelden at en upublisert illustrert barnebok blir solgt til utlandet. Dette sier både noe om hvilken posisjon Maja Lunde har og hvilke kvaliteter boken har, sier Evy Tillman i Oslo Literary Agency – som er på plass på bokmessen i Frankfurt for å selge boken til flere land.

Utrolig Tyskland-suksess

Maja Lunde er forfatteren som de siste årene har gjort braksuksess med romanen «Bienes historie» og oppfølgeren «Blå» – de første to bøkene i det som skal bli en romankvartett med klima som fellesnevner. I Tyskland ble «Bienes historie» utrolig nok fjorårets mest solgte bok – uansett sjanger.

Fortsatt ligger boken på førsteplass i Tyskland , nå på pocket-toppen (for såkalte Taschenbucher – mer påkostede pocketbøker) – og den har totalt ligget sammenhengende 83 uker på de tyske bestselgerlistene (både innbundet og pocket).

Men lenge før «Bienes historie» og millionene begynte å rulle inn , har Maja Lunde hatt et dokument på datamaskinen sin som bare het «Julekalender».

– Det er en idé jeg har hatt i mange, mange år. Jeg er nesten overrasket over at det ikke finnes flere julekalenderbøker, eller bøker om jul generelt. Julen er jo så viktig for mange av oss. Jeg hadde lyst til å skrive en bok med 24 kapitler, en julebok for barn som jeg også hadde lyst til å lese selv. Og det løsnet da jeg traff Lisa Aisato. Plutselig var bare alt der – og jeg kunne bare skrive ut hele historien i løpet av kort tid i fjor høst, forteller Lunde.

Boken «Snøsøsteren» handler om Julian som har bursdag på julaften og derfor alltid har hatt det som sin favorittdag. Men nå er det annerledes, for i sommer døde storesøsteren hans – og midt oppe i den store sorgen er han redd for at julen i år er avlyst.

– Men så møter han juleelskeren Hedvig som er en slags blanding av Anne fra Bjørkely og Pippi Langstrømpe. Kanskje kan hun hjelpe Julian med å finne juleglede likevel, sier Maja og forteller at først gråt hun seg gjennom skrivingen av boken.

Mye tårer

Så gråt illustratør Lisa Aisato seg gjennom den store tegnejobben. Deretter gråt redaktøren i Kagge seg gjennom hver eneste gjennomlesing av manus, og nå fortsetter folk å gråte i forlagshus nedover Europa og utover i verden.

– Vi får begeistrede tilbakemeldinger fra forlag, flere sier at de gråt og ikke kunne legge fra seg boken før den var ferdiglest, sier Evy Tillman i Oslo Literary Agency.

Er det bare trist, da?

– Nei da. Det er en fortelling om å finne lys i mørke – og om de store følelsene og kontrastene i livet. Men siden det er jul, så blir det varmt og godt til slutt, om enn noe melankolsk, sier Lisa Aisato som er en av Norges mest populære illustratører. Hun hadde egentlig fullbooket kalender da dette prosjektet dukket opp.

– Men jeg elsket ideen til Maja fra første stund, og da hun sa at jeg kunne tenke samme format som de nye illustrerte Harry Potter-bøkene, så var jeg solgt, sier Lisa.

Og for en gangs skyld fikk hun virkelig frie tøyler, her skulle det ikke spares på noe.

Sa ikke nei til noe

– Vanligvis er det jo masse begrensninger på slike illustratørjobber. Men her skulle jeg ikke bare tegne til hvert eneste oppslag, her skulle det også være visuelt overdådig – og forlaget sa ikke nei til noe. Det ble både gull og glitter, preg og trykk både på smussomslag og på bok, forteller Lisa.

– Meningen er at dette er en bok man skal ha i mange år, sier Maja – som fremhever betydningen av Lisas tegninger.

– De har betydd enormt mye, det ble en helt annen bok etter at hun ble med. Lisa eier halvparten av boken, og det visuelle uttrykket er så viktig at hvis dette skal bli film eller TV, så må det bli animasjonsfilm, for det skal være Lisas tegninger, sier Maja.

VG møtte henne da hun ankom verdens største bokmesse i Frankfurt i går – der hun blant annet ble feiret på en cocktail-mottagelse for alle sine forleggere rundt om i verden.

– De siste tre årene har vært elleville, alle reisene, alle de fine menneskene jeg har truffet, men samtidig har jeg vært opptatt av å beholde meg selv i det hele – og hjemmelivet er som det alltid har vært, heldigvis, sier Maja Lunde – som kan avsløre at hun nærmer seg deadline for førsteutkastet til tredje bok i Klimakvartetten.

– Ja, jeg skriver for harde livet for tiden. Nå handler det om utrydningstruede dyrearter. En av fortellingene foregår 24 år etter fremtidsfortellingen i «Blå» – og vi møter igjen en person derfra. Jeg ser på dette som Jeg beskriver prosjektet som et stort puslespill med mange biter – og nå begynner vi å se konturene av det store bildet, forteller Maja.

Psst! «Snøsøsteren» er så langt solgt til: Danmark, Kroatia, Polen, Russland, Sverige, Sør-Korea, Tyskland og Ungarn.

Psst2! I dag er Maja Lunde med når Norge presenterer sin gjestelandsatsning for Frankfurt neste år på en stor pressekonferanse under årets bokmesse – der også kulturminister Trine Skei Grande deltar.