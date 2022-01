POPVETERAN: Carola Häggkvist, her under svenske «Skal vi danse» i fjor.

Carola skal fortelle «sannheten om alt i kulissene»

Carola Häggkvist (55) sier at tiden nå er inne for å fortelle det hun beskriver som den sanne historien.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det skal skje i en egen bok, forteller den svenske sangstjernen på Instagram.

«Hvordan skal man få plass til å fortelle sin egen historie? Den som skjer i kulissene – den sanne «behind the scenes» uten tidsbegrensning?», skriver Carola til sine 2016.000 følgere torsdag.

«Hvordan skal man kunne fortelle som sine egne erfaringer, følelser og opplevelser, mens man gjør alt for å overleve, for å holde hodet over vannet sjelsmessig, og med et lite barn? 2022 er året da jeg setter pennen mot papiret og tar meg tid til å fortelle med mine egne ord», skriver 55-åringen.

Carolas bok-kunngjøring kommer et drøyt år etter at eksmannen Runar Søgaard ga ut bok, der han detaljert brettet ut det han sa var «den ukjente sannheten» om samlivet og bruddet med Carola. Hun reagerte sterkt da boken kom ut.

I fjor ble det kjent at Runars bok også skal bli film.

Runar og Carola var gift fra 1990 til 2000 og har sønnen Amadeus Søgaard (23) sammen.

Carola har i tillegg adopsjonsdatteren Zoe Häggkvist (13).

For 14 år siden skrev svenske aviser at Carola skulle skrive biografi. Den kom aldri. I sin ferske Insta-post skriver hun ikke når boken kommer ut, men hun ber allerede leselystne om å legge inn forhåndsbestilling.