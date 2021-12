ÅRETS BESTSELGER: Det er allerede klart at venstrepolitiker og tidligere kulturminister Abid Raja (46) har solgt mest bøker i 2021.

Abid Raja solgte aller mest bøker i år: − Helt magisk!

Abid Rajas selvbiografi solgte mer enn alle andre bøker i Norge i 2021.

Av Camilla Norli

– Nei, fy søren. Kødder du med meg nå?

Det er Abid Rajas reaksjon da VG ringer for å overbringe nyheten om at det er han som har solgt mest bøker i 2021. Totalopplaget er nå på 76.000 eksemplarer.

Abid Rajas bok «Min skyld» topper den ultimate bestselgerlisten for 2021 – uavhengig sjanger og utgivelsesår – foran bestselgerdronningen Lucinda Riley som døde tidligere i år og Jørn Lier Horsts krimbok «Sak 1569» fra 2020. Sjekk hele listen lenger ned i saken!

– Det er jo ikke til å tro, hahahahaha, ler Raja.

– Det er faktisk helt uvirkelig. Jeg får helt ærlig helt skjelven i knærne nå. Det jeg håpet på da jeg skrev denne boken, var at jeg ikke skulle få kjeft og ikke bli fordømt. Jeg trodde folk kom til å dømme meg for å brette ut livet på en så naken måte, sier han og legger til:

– Men nå skal jeg gå og fortelle kona mi Nadia følgende: Hun hadde rett. Hun hadde rett hele tiden.

TAKKER KONA: Abid Raja takker kona Nadia Ansar for hjelpen underveis i arbeidet med boken - og sier at han gleder seg til å gå inn i jula som sterke ektefeller og foreldre: - Jeg ser frem til en kjærlig og god jul, sier Raja til VG.

For ifølge Raja var det kona Nadia som hele veien oppmuntret ham til å skrive videre, til å ikke slette passasjer i boken som han tenkte var «for mye».

– Men denne høsten har jo vist at min frykt er gjort til skamme. For tilbakemeldingene fra folk har vært slik Nadia forutså: Folk er blitt berørt, men de har også hatt godt av det – og mange har fått en terapilignende følelse av å lese boken, forteller Raja til VG.

Tidligere i høst vant han Bokhandlerprisen for boken som fikk terningkast 5 i VG.

– Flere anmeldere skrev at det er en viktig bok om integrering i Norge, men for meg er det ikke en bok om integrering i Norge. Jeg har hatt tre formål med boken:

– Det ene er å skrive om skam og skyld – som vi alle bærer rundt på hver vår måte – og vise at du kan bli kvitt det gjennom åpenhet. Det andre er å vise landsbyen vi er for hverandre – alle de historiene og menneskene som har betydning for den vi blir. Vi gjør faktisk en stor forskjell for andre mennesker rundt oss, sier Abid – som nå har fått tilbake taleevnen etter at VG tok ham på sengen med bestselgerlisten.

– Det tredje formålet er å snakke om kjærlighet. Alle typer kjærlighet. Det er ikke alltid at kjærligheten er koselig, fredfull eller kjærlig.

– Jeg var ikke noen hyggelig ektemann i starten, og det har så klart vært krevende å våge å fortelle om det, sier Raja.

Nå kan han se tilbake på et berg-og-dalbane-år uten like.

– Tenk jeg startet året med at det ble påvist et mutert virus i Follo som jeg måtte være med og håndtere som kulturminister - og så ender det med dette: At min bok er årets mest solgte. Det er magisk!

– Det er bare i Norge noe sånt kan skje.

Her er topplisten!

Kilde: Bokhandlerforeningen. Listen viser bøkene som solgte mest i ukene 1–50 – helt uavhengig av både sjanger, utgaver (hard/pocket er slått sammen) og utgivelsesår.

1. Abid Raja: «Min skyld: En historie om frigjøring» (Cappelen Damm)

2. Lucinda Riley: «Den savnede søsteren» (Cappelen Damm)

3. Jørn Lier Horst: «Sak 1569» (Strawberry Publishing)

4. Trond-Viggo: «Kroppen for voksne» (Frisk forlag)

5. Lars Mytting: «Hekneveven» (Gyldendal)

6. Frode Øverli: «20 i stil: Pondus» (Strand)

7. Jørn Lier Horst: «Grenseløs» (Strawberry Publishing)

8. Jo Nesbø: «Kongeriket» (Aschehoug)

9. Linn Ullmann: «Jente, 1983» (Oktober)

10. Tore Renberg: «Tollak til Ingeborg» (Cappelen Damm)

11. Linn Skåber: «Til de voksne» (Pitch forlag)

12. Katrine Engberg: «Krokodillevokteren» (Strawberry)

13. Delia Owens: «Der krepsene synger» (Panta)

15. Jojo Moyes: «Det siste brevet» (Bastion)

15. Helene Myhre Østervolk: «Tur-retur Norge med @helenemoo» (Strawberry Publishing)

Topp 10 NYE bøker (utgitt i 2021)

Kilde: Bokhandlerforeningen. Listen viser salgsvinnere uke 1–50

1. Abid Raja: «Min skyld: En historie om frigjøring»

2. Lucinda Riley: «Den savnede søsteren»

3. Trond-Viggo: «Kroppen for voksne»

4. Frode Øverli: «20 i stil»

5. Jørn Lier Horst: «Grenseløs»

6. Linn Ullmann: «Jente, 1983»

7. Katrine Engberg: «Krokodillevokteren»

8. Helene Myhre Østervolk: «Tur-retur Norge med @helenemoo»

9. Malin Falch: «Trollriket»

10. Douglas Stuart: «Shuggie Bain»