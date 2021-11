BOK-KLAR: Siv Jensen (52) er klar med sin biografi – og her tar hun blant annet et blodig oppgjør med Carl I. Hagen.

Karakterdrap! Bokanmeldelse: Siv Jensen: «Siv – med egne ord»

Siv Jensens oppgjør med Carl I. Hagen er noe av det blodigste jeg kan huske å ha lest i norsk memoarlitteratur.

Av Sindre Hovdenakk

Snakk om å slippe sin indre tiger fri!

Tidligere FrP-leder Siv Jensen går rett i strupen på forgjengeren Carl I. Hagen i sin nye bok. Her er det mange års frustrasjon, skuffelse og aggresjon som skal ut. Ifølge Jensen tok det bare ett år etter at hun i 2006 overtok formannsvervet (ja, det het ennå det) etter Hagen, før han vendte seg mot henne.

Det er verdt å merke seg hvor langt Siv Jensen går i språkbruken når det gjelder konflikten med Carl I. Hagen.

Ikke bare var han og kona små, nedrige mennesker. Eli Hagen var dessuten «ekstremt sjalu og ville ha kontroll på alt han drev med til enhver tid.»

Carl I. Hagen selv var «dundrende illojal», og Jensen beskylder ham dessuten direkte for å lyve.

NEDRIG: Det kaller Siv Jensen Carl I. Hagen og kona Eli.

Lavmålet kom nok ifølge Jensen i 2011 da Carl I. Hagen gjorde et katastrofevalg som partiets ordførerkandidat i Oslo. Bare for å følge opp med utspillet om at videre etterforskning av Utøya-terroren var unødvendig bruk av politiressurser. Det forelå jo en tilståelse, som Hagen sa.

«Hadde det klikket for ham?», spør Jensen. Som senere i boken kaller sin forgjenger «brønnpisser og historieforfalsker.»

Slik fortsetter det side opp og side ned. Carl I. Hagen må ha såret, opprørt og skuffet Jensen i en grad som vanskelig lar seg beskrive uten å ta i bruk språkets aller sterkeste virkemidler.

Sikkert er det uansett at dette utgivelsen setter bokhøstens tidligere oppgjør mellom AP-dinosaurene Kolberg og Jagland fullstendig i skyggen.

Men vi skal altså helt til side 63 og kapitlet «Carl og Eli» før boken får noe særlig temperatur.

Frem til da er det snakk om en ganske harmoniserende, og ærlig talt ikke spesielt interessant, fortelling om en oppvekst over skobutikken på Majorstuen som hennes foreldre drev. Det er vel herfra at Siv Jensen har hentet den (små) kjøpmannsmoralen som har preget henne senere: Tidlig opp om morran, jobbe hardt, stå på egne bein og så videre.

Ikke til å undres over at hun har Margaret Thatcher som sitt store forbilde. Samtidig fremstår Jensen også som en sann verdiliberaler.

Boken er skrevet i et i overkant enkelt, nesten banalt språk der vi for det meste seiler av gårde på overflaten. Selv om hun har en dyktig pennefører i Gunnar Ringheim, klarer ikke Jensen å styre unna klisjeene:

«Kanskje kan jeg inspirere nettopp deg til å forfølge dine egne drømmer», presterer hun å si et sted.

Siv Jensen forteller systematisk og stort sett kronologisk om sin vei inn i politikken via Oslo Frp, om små og store seire og tap, og selvfølgelig om tiden som finansminister i regjeringen Solberg. Hun går grundig inn i bakgrunnen for at Frp forlot regjeringen vinteren 2020, og også her sitter personkarakteristikkene løst.

Trine Skei Grande er en dame som Jensen åpenbart har stor sans for, men av og til bryter irritasjonen gjennom. I en rapport fra regjeringens indre liv skriver hun at Venstres leder «hadde ikke styring i det hele tatt, og nestleder Ola Elvestuen var et sant mareritt.»

Interessante ideologiske eller realpolitiske analyser er det lengre mellom. Men Jensen er nok inne på noe når hun i anledning skandalene som med jevne mellomrom har hjemsøkt partiet, skriver at Frp tidvis kan være sin egen verste fiende.

Det er ganske tydelig at Siv Jensen er i dag er lettet over å være ute av politikken.

«Siv. Med egne ord», er en interessant rapport fra et langt politisk liv. Særlig for den som lurer på hvor langt partikamerater kan gå når det gjelder å skade hverandre.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk