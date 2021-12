FORFATTER: Alice Sebold, her avbildet i New York i 2007.

Alice Sebold sier unnskyld til mannen som ble fengslet for å ha voldtatt henne

Den gamle voldtektssaken til «Lovely Bones»-forfatter Alice Sebold (58) tok en ny vending da TV-produsenter begynte å grave.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Amerikanske Alice Sebold er spesielt kjent for 2002-romanen «Alle Mine Kjære (Lovely Bones)», som i 2009 ble filmatisert og nominert til Oscar. Men forfatteren står bak flere bøker, deriblant biografien «Lucky» fra 1999, der hun brettet ut historien om voldtekten hun skal ha blitt utsatt for som 18 år gammel student.

Denne historien bestemte Netflix å lage serie av, men nå er alle planer skrinlagt.

Anthony Broadwater (nå 61) hevdet sin uskyld, men ble dømt for voldtekten. Han satt 16 år bak murene og ble løslatt i 1998 etter å ha sonet ferdig. Han har stått i registeret for sexforbrytere frem til nå.

Gjenopptatt

Da sjefprodusent Tim Mucciante begynte å fordype seg i saken for Netflix-produksjonen, begynte imidlertid alarmklokkene å ringe. Han stilte en rekke spørsmål rundt etterforskningen den gangen og hyret en privatetterforsker, noe som resulterte i at politiet etter hvert gjenopptok saken, skriver Variety.

22. november ble Broadwater frikjent, etter at det ble avdekket at han ble dømt på sviktende grunnlag.

Sebold skriver i biografien om at hun ble voldtatt av en ukjent mann i New York. Flere måneder senere så hun en mann på gaten, som hun mente var gjerningsmannen.

Selv om Sebold var usikker da hun skulle peke ham ut hos politiet, og endte opp med å peke på en helt annen mann i lineup-en, ble mannen dømt.

Over 40 år senere er Broadwater trodd av retten.

– Jeg gråter av glede og lettelse, sa han til AP etter frifinnelsen.

LETTET: Anthony Broadwater utenfor retten i New York i forrige uke, der han ble renvasket.

Sebold sier i en uttalelse ifølge BBC at hun har brukt de siste åtte dagene på å fatte hvordan «dette kunne skje». Hun beklager på det sterkeste overfor den nå frikjente mannen.

– Jeg er aller mest lei meg for at det livet du kunne levd, ble stjålet fra deg. Jeg vet at ingen unnskyldning kan forandre på det som er skjedd, sier hun.

Anthony Broadwater sier til The Independent at han brast i gråt da han mottok beklagelse.

– Det kommer fra hjertet hennes. Hun anerkjenner det som har skjedd, og jeg tar imot unnskyldningen, sier han.

Sebold sier videre at hun også nå må innse det faktumet at mannen som voldtok henne den gangen, «mest sannsynlig aldri vil bli identifisert».

– Han kan ha fortsatt med å voldta andre kvinner, sier hun og legger til at vedkommende aldri kommer til å måtte sone like lenge bak murene som den feildømte mannen. Saken er foreldet og kan ikke tas opp igjen.

Nå er hele filmen skrinlagt. Netflix-stjernen Victoria Pedretti (26), kjent fra «You» og «Haunting of Hill House», skulle spille hovedrollen som Sebold. Hun trakk seg prosjektet da usikkerheten oppsto. Det samme gjorde alle sponsorene, skriver Variety.