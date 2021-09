FJERDE KRIM: Heine T. Bakkeid er ute med sin fjerde krimbok om den tidligere politimannen Thorkild Aske.

Frykt og død på Solastranda: Bokanmeldelse: Heine T. Bakkeid: «St. Avenger»

Den norske krimforfatteren Heine T. Bakkeid kan skrive dialoger så det smeller, men de byr også på et problem.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

Heine er solgt til 18 land for sine krimbøker, og «St. Avenger» er hans fjerde romanen om den tidligere politimannen Thorkild Aske. Når vi møter ham denne gangen er han edru og nesten helt fri for selvmordstanker og andre destruktive impulser.

Fikk terningkast 6 for denne boken!

Da er det verre med eks kollegaen Simon Bergland.

FAKTA: «St. Avenger» Forfatter: Heine T. Bakkeid Sjanger: Krim Forlag_ Aschehoug Pris: Sider: 475 Vis mer

Han blir nemlig funnet død og ille tilredt i en sanddyne på Solastranda. Eller er det ikke Bergland? Det var flere som forvant under mystiske omstendigheter den kvelden for over fem år siden…

Aske, som befinner seg på Island når handlingen tar til, setter øyeblikkelig kursen mot Stavanger. Dersom det er Bergland som er funnet, ser nemlig Aske en mulighet for å finne svar på gamle gåter. Og gjenopprette sin tapte ære.

Samme Bergland har medvirket til at Aske i sin tid fikk sparken fra jobben i Spesialenheten. I en katastrofal aksjon der kvinnen de begge elsket satte livet til i en bilulykke.

Husker? Bakkeid ble nominert til Rivertonprisen for denne boken

Det er snart jul. I Stavanger snør og regner det om hverandre. Og ingen ønsker Thorkild Aske verken god jul eller velkommen tilbake. Tvert i mot. Unntaket er hans gamle venn og psykiater Ulf Solstad, som selv sliter med spøkelser fra fortiden.

Heine Bakkeid er god på vær og vind mellom to permer. Han skal også ha honnør for å holde styr på et stort persongalleri.

Dessuten kan han skrive dialoger så det smeller.

les også Norges nye internasjonale krimstjerne: På topp med Jo Nesbø

Men de samme dialogene byr etter hvert også på et problem. Det blir for mye prat i denne boken. Aske snakker med A, før han tar bussen til B, og på bussen ringer han C, og snakker med C om D. Fremme hos B snakker de to om K, før Aske stikker innom Politihuset for en raskt samtale med X. Om Y. Og slik jabber og går det side opp og side ned i en story som er lenge er nesten loppet for ytre handling.

Krimklisjeene er også på plass. Den slemme mannen med finnlandshetta som skal overtale hovedpersonen til å slippe saken. Den stjålne laptoppen med de hemmelige filene som ingen må få se. Den avslørende dagboken (med den manglende siden).

Men sånn omtrent midtveis skyter fortellingen fart, og aktørene får en tydeligere profil.

Her er politifolk og etterforskere av alle mulige typer og avskygninger. Noen forsøker å finne ut av hva som skjedde med Simon Bergland, og andre gjør hva de kan for å dekke over både det og mye annet.

Det hele kulminerer i et julebord for Stavangerpolitiet som leseren sent vil glemme. Før Bakkeid setter punktum ute på Solastranda, der det hele startet. Som sagt er dette den fjerne boken om Thorkild Aske. Mange lesere har nok plass i hylla til en til.

Anmeldt av: Ingvar Ambjørnsen