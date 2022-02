KJENDISPAR: Simon Sköld og Camilla Läckberg.

Camilla Läckberg var usikker da hun møtte 13 år yngre Simon Sköld

Da forfatter Camilla Läckberg (47) forelsket seg i MMA-utøveren Simon Sköld (34) i 2014, skjønte hun ikke hvorfor han falt for henne.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

I dag er de to gift og har fått barn sammen. Men at de skulle ende opp som ektepar, var ikke selvsagt den gangen.

– Da vi møttes, så kolliderte mine «issues» med Simon, som jo er veldig atletisk, veldig veltrent, forteller suksessforfatteren i en episode av den svenske realityserien «Svenska Powerkvinnor» på TV 3, ifølge Expressen.

Hun forklarer at hun hadde veldig mye usikkerhet om akkurat det, men at hun valgte å ta det opp med ham. Läckberg forteller at hun spurte Sköld rett ut, om hvorfor han ville ha «en 40 år gammel trebarnsmor når han kunne få en 25-årig fitness-jente».

– Da svarte han at om han ville vært sammen med en 25 år gammel fitness-jente, så hadde han vel vært det. Simon sa: «Men jeg vil være sammen med deg». Det kom så fra hjertet, det svaret, og jeg har båret det med meg siden, sier Läckberg.

Flau over komplekser

47-åringen har slitt spesielt med selvbildet den siste tiden fordi hun har gått opp i vekt, noe har hun vært åpen om i sosiale medier. Sommeren 2020 skrev hun på Instagram:

«Jeg har det veldig dårlig med meg selv både fysisk og psykisk nå på grunn av de 15 ekstra stresskiloene jeg har lagt på meg gjennom hele det siste året. I TILLEGG er jeg vanvittig sint på meg selv for at jeg lar noe så tåpelig påvirke meg i så stor grad.»

Läckberg beskrev da sine egne følelser knyttet til vekt som «uverdig og pinlig».

2015: Simon Sköld var deltager i svenske «Skal vin danse», og da var kona hyppig gjest i TV-studio.

I «Svenska Powerkvinnor» ser vi at det nettopp er ektemannen, som jobber som personlig trener og nett-coach, som hjelper forfatteren med å komme i form. De to filmes mens han instruerer henne i øvelser og får henne til å løpe i trapper.

– Kom igjen, Rocky! fleiper Sköld, mens Läckberg løper og synger på «Eye Of The Tiger», fra nettopp 1982-filmen «Rocky III».

– Jeg hater inderlig å trene, men det er på tide å forandre på den innstillingen, sier Läckberg.

Da det ble kjent for syv år siden at hun og Sköld ventet barn måtte de tåle mye skepsis i sosiale medier. Særlig hardt gikk det ut over Läckberg, som tok kraftig til motmæle. Lite vitnet om usikkerhet den f\gangen.

«Hvor faen kommer dette fra? Det at man ukritisk sitter hjemme foran datamaskinen og spyr ut galle mot andre kvinner. Og hvordan har jeg fortjent dette? «, skrev hun på Instagram.

Sköld på sin side roser hyppig kona i egne sosiale kanaler.

«For meg er selvfølgelig Camilla verdens beste kone og mamma, i tillegg til at hun er en fantastisk forfatter og forretningskvinne, som nå har solgt 30 millioner bøker!! Det er så sinnssykt mye! Veldig bra jobbet, elskling. Jeg er stolt av deg», skrev han under dette bildet i januar:

Läckberg, som er utdannet siviløkonom, er angivelig Sveriges best betalte forfatter. Hun debuterte med «Isprinsessen» i 2003, og siden har bøkene kommet på løpende bånd. Hun er utgitt i over 60 land og oversatt til rundt 40 språk.

