Wow, som Kjersti Halvorsen kan dikte og skrive. Andreboken til forfatteren bak «Ida tar ansvar» skuffer ikke.

Av Trine Saugestad Hatlen

Publisert: Nå nettopp

Kjersti Halvorsen debuterte med romanen «Ida tar ansvar» i 2019. Boken fikk mye oppmerksomhet, hun ble nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris, og for tiden er historien om Ida som prøver å ta ansvar å se som kritikerrost og hyllet TV-serie på Viaplay.

Litt av en debut.

Nå er Halvorsens roman nummer to klar, «Det er jeg som kan hjelpe deg», og det er en imponerende andrebok. Velskrevet og underholdende.

Info «Det er jeg som kan hjelpe deg» Forfatter: Kjersti Halvorsen Sjanger: Roman Forlag: Cappelen Damm Sider: 305 Kr: 349 Vis mer

Boken handler om psykologen Edvin, som sammen med sykepleierkonen Therese har flyttet til hennes hjembygd Dølgvold.

De har kjøpt et godt hus, skal bli foreldre og har planer om å bygge platting i hagen. «Det har jo gått bra med deg», sier Edvin til seg selv.

Han jobber som psykolog på det store, forfalne Kvervel-slottet, som nå er blitt rusbehandlingssenter. Der sjonglerer han pasienter, terapitimer, journaler og kolleger, deriblant den nyansatte psykologen Signe.

les også Sjekk TV-anmeldelsen av «Ida tar ansvar»: Engstelig, ung kvinne søker

Men så, en dag, sjekker André inn på behandlingssenteret. Den nye pasienten vekker vonde minner fra Edvins tidligere liv. De to vokste opp i samme nabolag. André var gatas skrekk og brutale mobber.

Er slottet, institusjonen og bygda store nok for dem begge?

Dilemmaene melder seg. Maktbalansen fra barndommen er snudd.

Skal Edvin virkelig jobbe for, og bidra til, at hans gamle nemesis får et bedre liv? Er det så enkelt å forsone seg med volden og skammen fra oppveksten og fortiden?

Velge hevn eller tilgivelse?

Hva ville du selv valgt?

KRITIKERROST: Elli Müller Osborne i rollen som Ida. TV-serien som kan strømmes på Viaplay fikk terningkast 5 i VG.

«Kan man tilgi absolutt alt, har man redusert seg selv til ingenting», skriver Edvin i den lenge forsømte spesialistoppgaven sin om skyld og skam, etter at alt har begynt å rakne.

For jeg røper ikke for mye om jeg forteller at Andrés plutselige nærvær begynner å gå Edvin på nervene.

Stresset, skammen og angsten fra oppveksten blusser opp. Kombiner det med søvnproblemer og et lett trøblete forhold til alkohol og sovepiller, og det kan drive et menneske til vanvidd.

Og da har jeg ikke en gang nevnt historien om tannlege-moren.

Forfatter Kjersti Halvorsen er selv utdannet psykolog, og tar oss med inn i noen rom de aller fleste av oss (heldigvis) aldri kommer til å gå inn i.

Men det gjør det desto mer fascinerende og interessant å lese om.

Kan et menneske forandre seg, eller er man hele seg, for alltid?

Paranoiaen er til å ta og føle på. Til tider virker boken som en psykologisk thriller, det ligger en uhyggelig stemning og dirrer mellom linjene. Man leser, og venter på at noe forferdelig skal skje.

Samtidig er språket lett og ledig, historien velskrevet og alt flyter. Det er dessuten masse mørk humor i boken, den er full av snedige observasjoner på samtiden.

Karakterene i boka er troverdige, smått absurde møter med små og store dyr veves inn i historiene deres og det nifse, gamle slottet setter stemningen.

Fortellingen om Edvin og slottet er uforutsigbar og underholdende, fengslende og finurlig. Jeg er imponert. Det er en velkomponert og innholdsrik roman, full av overskudd.

Mye bra har blitt meldt, ment og skrevet om «Ida tar ansvar», både boken og TV-serien.

Min mening er at «Det er jeg som kan hjelpe deg» er enda bedre.