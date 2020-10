NY BOK: Thorbjørn Jagland har allerede varslet en neste bind i sine memoarer - der første del kom i salg i dag. Foto: Tore Kristiansen, VG / Cappelen Damm

Omkamp på overtid! Bokanmeldelse: Thorbjørn Jagland: «Du skal eie det selv»

Thorbjørn Jagland utkjemper gamle politiske slag om igjen, tjue år på overtid og helt på egen hånd. Men nå er lysene slukket, og de aller fleste har forlatt valen.

Med «Du skal eie det selv» går Jagland inn i den etter hvert lange og tunge tradisjonen der pensjonerte politikere – ikke minst fra Arbeiderpartiet – føler det maktpåliggende å gi sin egen bokversjon av vår nære historie.

FAKTA: «Du skal eie det selv» Undertittel: «Memoarer fra et politisk liv» Forfatter: Thorbjørn Jagland Sjanger: Biografi Forlag: Cappelen Damm Sider: 416 Pris: 449,- Vis mer

Nå vil han ikke gå som katten rundt den varme grøten lenger, varsles det.

Problemet er bare at Jagland har ventet så lenge at grøten for lengst har stivnet og blitt kald.

Det viser ikke minst det siste mediedøgnets forsøk på å varme opp igjen gamle og velkjente konflikter mellom Jagland og Stoltenberg. Selv skriver han at han føler en forpliktelse til å fortelle sin historie. Men resultatet er blitt en merkelig refererende bok, skrevet i et ganske flatt og uengasjerende språk.

Historien Thorbjørn Jagland forteller virker ikke språklig selvopplevd, for å si det slik. Han har sittet i maktens aller innerste sirkler i et kvart århundre, men har i virkeligheten ingen ting nytt å si om politiske legender som Haakon Lie, Trygve Bratteli eller Reiulf Steen. Det er mer enn merkelig.

Thorbjørn Jagland fremtrer til tider mer som et vitne enn som en deltaker i partiets indre liv.

Om noe, så bekrefter denne boken at Arbeiderpartiet har den godt innarbeidete vanen at partiets førende kvinner og menn ikke snakker så mye med hverandre. Underkommunisering som ledelsesprinsipp, med andre ord.

På mange måter er Jaglands eget liv og virke selve symbolet på den norske etterkrigstiden. Gutten fra enkle kår i Lier, med røtter blant husmenn og skogsarbeidere, er så å si et produkt av Statens Lånekasse og Husbanken. To av de sosialdemokratiske verktøyene som gjorde det mulig for arbeiderklassens sønner og døtre å ta sjumilssteget inn i det nye velferdssamfunnet.

For Thorbjørn Jaglands del var det Arbeiderpartiet det meste kom til å dreie seg om, og han redegjør kronologisk for veien fra de første lokale vervene i AUF til han i 1996 er både partileder og statsminister. Så lenge det varer.

Alle politisk interesserte kjenner kravet om 36,9 i oppslutning, og hva som så hendte etter valget i 1997. Med dette grepet sørget Jagland for å bane veien først for en borgerlig regjering og senere for Stoltenberg 1-regjeringen, og dermed for den markedstilpassede «new public management»-politikken som han er så skeptisk til.

Thorbjørn Jagland er som nevnt ingen stor stilist, og gjentatte ganger fomler han med fakta: Ikke bare skriver han at han dannet regjering i 1997, statsministeren selv burde huske at det var i 1996. Og for å holde oss til årstall: 1998 blir til 1988 ikke bare én men to ganger. Mens Thorbjørn Berntsen skifter navn bare en gang: til Håkon.

Jagland bommer også på to sentrale sitater: Det heter ikke «De stigende misnøyers forventninger», det heter «de stigende forventingers misnøye». På samme måte som det er hensikten som helliger midlene, ikke omvendt, slik Jagland skriver. Her må både forfatteren og den sovende forlagsredaktøren skjerpe seg til neste, varslede bind.

«I dag er Norge et oligarksamfunn», skriver vår tidligere statsminister et sted. Jeg ser frem til en utdypning av akkurat den påstanden.

Temperaturen bør uansett skrus opp flere hakk fra dette nokså lunkne første bindet.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

