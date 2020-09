FRA GUTT TIL JENTE: - Det er mange som syns det er rart at man kan gå fra å være gutt til å bli jente. Jeg ønsker å normalisere det, og derfor vil jeg skrive denne boka, forteller Emma Ellingsen i boken «Emma». Foto: Jakob Landvik

Banebrytende åpent fra Emma Ellingsen. Bokanmeldelse: «Emma»

Emma Ellingsens historie om å være født i feil kropp er både viktig og litt vel overfladisk på en og samme tid.

Emma Ellingsen er en av Norges største influensere.

Den 18 år gamle jenta fra Nøtterøy har drøyt 400.000 abonnenter på Youtube og over 631.000 følgere på Instagram. Hennes enorme følgerskare skyldes ikke kun det faktum at hun er pen, sjarmerende og god på å produsere innhold, men også at Ellingsen har en spesielt sterk historie, som hun også har et stort engasjement for å dele.

For Emma er født i feil kropp, som hun skriver selv, og startet livet som Tobias.

Som 18-åring har man sjelden opparbeidet seg nok innsikt og livserfaring til å kunne skrive voldsomt sterke memoarer, men akkurat Ellingsen sitter på erfaringer som mange unge der ute sulter etter å vite mer om. I «Emma», skrevet i samarbeid med journalist Kaja Storrøsten, deler Ellingsen historier fra oppveksten og om kampen for å få være den hun innerst inne vet hun er.

I dagens rotete informasjonsjungel har det definitivt noe for seg å lese en håndfast beretning om løpet med Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme på Rikshospitalet, og om hvordan det er hensiktsmessig for foreldre og venner å reagere dersom barn eller venner står frem som transseksuelle.

FAKTA: «Emma» Forfatter: Emma Ellingsen i samarbeid med Kaja Storrøsten Sjanger: Sakprosa Forlag: Aschehoug Sider: 156 Pris: 349,- Om Emma: Emma Ellingsen (2001) ble først kjent gjennom TV-serien «Født i feil kropp» der hun sto frem med historien sin. I dag er hun en av Norges største youtubere. Vis mer

Det er modig av en 18 år gammel jente å blottlegge seg i så stor grad som Ellingsen gjør i denne boken, og det er prisverdig at hun ønsker, og har som mål å skape, mer åpenhet rundt det å være transseksuell.

Samtidig går det ikke i voldsomme dybder her. Det er en blanding av rørende og nesten kjedelig å lese om hvor smerteløst dette tilsynelatende har vært. Foreldrene til Emma har alltid hjulpet henne, hun ble aldri mobbet på skolen og legene har alltid vært der med saklig og god hjelp og informasjon.

Det hjelper nok å være såpass kjønnsnormativ, selvsikker og ressurssterk som Ellingsen tross alt er (hun påpeker det så vidt selv i boken, at hun vet hun er privilegert), og jeg vil anta at tilsvarende prosesser har vært langt vanskeligere for en del andre transseksuelle barn og voksne.

Samtidig er jo ikke det noe man kan holde imot Ellingsen, men her hadde boken tjent på å i større grad problematisere hvordan andre møter langt mer fordommer, mobbing og motstand enn hva Ellingsen selv har gjort, dersom man virkelig ønsker å belyse viktige aspekter ved det å være født i feil kropp.

MODELLDRØMMEN: Mye av boken handler også om Emmas drøm om å bli kjendis og modell. Foto: Janne Møller-Hansen

En stor del av boken går også med til Ellingsens drøm om å bli kjendis og modell.

Nesten hvert oppslag har store, glansede bilder av Emma, eller av familien og vennene hennes. Det er bilder fra Vixen blogg awards, TV-innspillinger, moteserier og kommersielle photo shoots. Det vises bilder fra smykkekolleksjonen hun har laget for David-Andersen, fra kolleksjonen hun har laget i samarbeid med klesmerket NA-KD og selvsagt flerfoldige stills og bilder fra egne sosiale medier-kontoer.

I disse segmentene fremstår boken i beste fall som dårlig skjult reklame for det kommersielle produktet Emma Ellingsen.

Boken har også flere tips for hvordan man bør produsere innhold til, og styre, forskjellige typer sosiale medier. Temaer som kommersielle samarbeid og hvilke reality-programmer hun har takket nei til sauses sammen med 18-årsdag og kjønnsskifteoperasjon.

Kombinasjonen av denne hyperkommersialismen, sammen med det ekstremt nære og intime oppleves som litt uggen når man vet at en del av lesermassen hennes vil bestå av en gruppe potensielt veldig sårbare lesere. Jeg håper ikke de blir motløse og sitter igjen med inntrykk av at det å være pen, populær og rik er en forutsetning for å bli akseptert for den man er.

«Emma» er to ting – på den ene siden en voldsomt glanset, lettbeint historie om hvordan Emma Ellingsen ble en av Norges mest populære influensere, og på den andre siden et sjeldent innblikk i det å være er født i feil kropp og veien man må gå opp for å kunne leve som den man selv føler man er.

Ellingsen er banebrytene åpen.

Og selv om beretningen tidvis drukner i litt vel mye influenser-glam, er det befriende å lese en såpass rett frem beretning om hvordan det kan være å vokse opp som transseksuell i Norge i dag.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm

Publisert: 30.09.20 kl. 20:45