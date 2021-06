BUDKRIG: En rekke norske forlag kjempet for å gi ut bok med Siv Jensen, noe hun selv beskriver som hyggelig. – Det har vært mange gode ideer, og en fin prosess med flere forlag, sier Siv Jensen som til slutt valgte Kagge. Foto: Mattis Sandblad

Utløste budkrig: Siv Jensen skriver selvbiografi

Siv Jensen (52) vet hva hun skal bruke noe av sommeren og tiden fremover på: Skrive bok om sitt liv og politiske karriere.

Av Camilla Norli

Siv Jensen gikk nylig av som leder for Fremskrittspartiet etter 15 år – og en rekke norske forlag har kjempet for å få utgi hennes selvbiografi.

Etter pitcher og bud fra flere forlag, har Siv Jensen bestemt seg. Ikke bare bestemt seg for forlag, men også for at hun faktisk skal skrive bok.

– Vi har snakket med Siv over lengre tid. I starten var hun ikke egentlig ikke opptatt av å skrive noen bok i det hele tatt, men så har hun kommet nærmere og nærmere å faktisk skulle gjøre det – og til slutt blitt motivert. Så vi er veldig glade for at det blir i samarbeid med Kagge, for nesten alle forlag ønsket seg Siv, sier forlegger Tuva Ørbeck Sørheim i Kagge til VG.

RØRT: Siv Jensen gikk av som leder av Fremskrittspartiet etter 15 år i vår. Nå skal hun skrive bok i samarbeid med Dagbladet-journalisten Gunnar Ringheim. Foto: Stian Lysberg Solum

I avtalen med Kagge, har Jensen gjort det tydelig at dette skal bli en politisk bok, men hun sier til VG at det ligger i biografiens natur at det også blir mye om henne som person.

Vil lage en lettlest bok

– Ja, det må handle om mitt liv, både smått og stort. Jeg har ingen planer om å skrive en tung og pompøs politiker-murstein. Jeg har som mål at det skal bli en lettlest og munter bok som forhåpentligvis gir innsikt til folk der ute om det som skjer i politikken, sier Jensen til VG.

Hun er kjent for å trekke en grense mellom den offentlige personen og politikeren Siv Jensen og den private Siv Jensen, og på spørsmål om hun nå vil ta kontrollen selv for å vise frem andre, og mer private sider, svarer hun slik:

– Vi får se, jeg har ikke rukket å tenke så langt. Arbeidet starter i sommer, og jeg gleder meg til å gå i gang med dette. Foreløpig skal jeg begynne å bla litt arkiver og tenke.

– Hva kan vi vente oss av avsløringer og innside-liv fra tiden i regjering?

– Det må vi komme tilbake til.

– Men noen avsløringer kan vi vel forvente i en Siv Jensen-biografi?

– Vi får se, vi får se, sier Siv Jensen på de fleste spørsmål rundt boken.

Trenger hjelp

Hun skal ikke føre boken i pennen selv, men har fått med seg den politiske Dagbladet-journalisten Gunnar Ringheim som samarbeidspartner for bokprosjektet.

– Gunnar og jeg er på ingen måte politiske sjelefrender, men gjennom alle disse årene som politiker har jeg lært ham å kjenne som en kritisk og tøff journalist som alltid er til å stole på. Vi er blitt godt kjent – og det er helt vesentlig for jeg kommer til å dele veldig, veldig mye info med ham fremover.

– Og ikke minst har Gunnar en god penn – og det er akkurat her jeg trenger hjelp, for jeg er litt kortere i formen, kan du si. Bokskriving er nok ikke min sterke side. Så planen er at jeg skal snakke og beskrive, mens han skriver, forteller Jensen til VG.

Ringheim har flere bøker bak seg, blant annet boken «Frp – Rett fra levra».

Deilig å surre rundt

Noen dato for bokutgivelse av biografien er ikke fastsatt, men Jensen og Ringheim går i gang med boken i sommer. Selv har Siv Jensen roligere dager etter at hun gikk av som FrP-leder.

MER TID TIL RÅDIGHET: Siv Jensen bruker mye av tiden på valpen Karma etter at hun takket av som leder for Frp. Foto: Terje Bringedal

– Ja, det er litt roligere, og det føles veldig godt. Jeg har tid til å tenke meg om, og får gradvis avstand til ting. Det er også deilig å se at masse møter i kalenderen er borte, sier Jensen som ikke har sagt noe om hvilke planer hun har etter at tiden på Stortinget også er over i oktober – etter hele 24 år som stortingsrepresentant.

– Nei, jeg har ikke sagt noe, og jeg vet ikke helt ennå heller. Akkurat nå bruker jeg tiden på den lille valpen min, koser meg med familien, slapper av og trener litt. Bare surrer litt rundt, egentlig, og det er veldig deilig.

Kagge forlag har store forventninger til boken:

– Vi kan nesten ikke komme på en politiker i Norge som har hatt en mer spennende karriere. At hun tok over dette partiet som på mange måter var en mannsbastion med en så stor selvfølgelighet fra dag én, gjør det jo også spennende fra et feministisk perspektiv. Siv Jensen har motbevist mange sannheter i Frp: Både det å ta over en mannsbastion og det å jobbe frem en politisk plattform som fikk partiet inn i regjering, sier Tuva Ørbeck Sørheim.