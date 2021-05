DØMT: Gyldendal (bildet) og Cappelen Damm må betale til sammen 13,5 millioner kroner for ulovlig samarbeid. Foto: Mattis Sandblad

Høyesterett: Cappelen Damm og Gyldendal dømt for ulovlig samarbeid

Høyesterett kom enstemmig frem til at Cappelen Damm og Gyldendal har drevet ulovlig samarbeid – og forlagene må betale bøter på til sammen 13,6 millioner kroner.

Av Camilla Norli

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Høyesterett er enstemmig kommet frem til at forlagene hadde samarbeidet om hvordan de skulle opptre overfor en felles distributør av bøker i det såkalte massemarkedet.

Ankene til Cappelen Damm og Gyldendal forkastes dermed av Høyesterett. Bøtene opprettholdes, og forlagene må i tillegg betale 375.550 kroner i sakostnader.

Administrerende direktør Tom Harald Jenssen sier til VG at de er svært skuffet.

– Vi er definitivt skuffet. Men det er ikke annet å gjøre enn å ta Høyesteretts avgjørelse til etterretning, sier Jenssen til VG.

Han understreker at Cappelen Damm hele veien har vært uenig med Konkurransetilsynet i at forlagenes samarbeid hadde et konkurransebegrensende formål.

– Derfor anket vi dommen i Lagmanssretten. Vi tar nå til etterretning at Høyesterett har kommet med siste ord, sier Jenssen.

SKUFFET: Administrerende direktør Tom Harald Jenssen kan ikke gjøre annet enn å ta Høyesteretts avgjørelse til etterretning. Foto: Åse Holte

Høyesterett behandlet tidligere i mai Gyldendal og Cappelen Damms anke etter at de ble dømt både i Oslo tingrett i 2018 og lagmannsretten i september 2020.

Forlagene ble i lagmannsretten dømt til å betale henholdsvis 7,9 og 9,1 millioner kroner i bøter for ulovlig samarbeid og ulovlig boikott av distributøren Interpress.

Det var Konkurransetilsynet som i 2017 vedtok bøtene fordi de mente de fire storforlagene Cappelen Damm, Aschehoug, Gyldendal og Vigmostad & Bjørke hadde utvekslet konkurransesensitiv informasjon. Bøtene var på til sammen 32 millioner kroner.

les også Fått med deg? Jørn Lier Horst frifinnes i lydboksaken

Saken gikk til Oslo tingrett, der forlagene i 2018 ble dømt. Gyldendal og Cappelen Damm anket, og i lagmannsretten i september i år ble de dømt på nytt – denne gang under dissens.

Høyesterett opplyser i en pressemelding:

«Høyesterett kom enstemmig til at samarbeidet hadde som formål å begrense konkurransen på en slik måte at forholdet rammes av konkurranseloven § 10 første ledd.»

Høyesterett mener derfor ikke var nødvendig å undersøke om samarbeidet faktisk hadde konkurransebegrensende virkninger.

«Også samarbeid som kan fjerne usikkerhet om hvordan en konkurrent vil opptre i markedet og derfor påvirke konkurransen som sådan, anses for å ha et konkurransebegrensende formål», skriver de i pressemeldingen.

Risikerer flere kjempebøter

Informasjonssjef Camilla Bruseland i Gyldendal sier til VG at de i likhet med Cappelen Damm har vært uenig med Konkurransetilsynet.

– Vi har ment at dette er en sak av stor prinsipiell betydning som det var viktig for oss å få avklart. Nå tar vi Høyesteretts dom til etterretning.

Selv om det var Cappelen Damm og Gyldendal som anket, kommer det tydelig frem i Høyesteretts avgjørelse at alle fire forlagene hadde deltatt i samarbeidet.

Samtidig har de samme fire forlagene også enda en sak gående med Konkurransetilsynet, og her er bøtene skyhøye: Konkurransetilsynet har varslet gebyrer på til sammen 502 millioner kroner for ulovlig samarbeid. Denne gangen handler det om at tilsynet mener forlagene har delt informasjon om blant annet fremtidige bokpriser og utgivelsestidspunkt gjennom databasen Bokbasen.

Her bestrider samtlige forlag tilsynets vurderinger.