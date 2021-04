ÅSTEDET: Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept i sitt eget hjem i Sloraveien 4 i Lørenskog, om formiddagen 31. oktober 2018. Ektemannen Tom Hagen er siktet i drapssaken, men nekter straffskyld. Foto: Jørgen Braastad/Privat

Hagen-familien reagerer på Lørenskog-bok: Gyldendal fjerner detaljer

Gyldendal forlag har fjernet detaljer i en bok om Lørenskog-saken som følge av reaksjoner fra drapssiktede Tom Hagen og hans familie.

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– At boka oppleves som en belastning for Tom Hagen og hans familie, har vi forståelse for. Derfor har vi av hensyn til familien utelatt en rekke detaljer, sier forlagssjef Reidar Mide Solberg for sakprosa i Gyldendal.

Etterforskningen pågår fortsatt for fullt i jakten på hva som skjedde i Sloraveien 4, da Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt 31. oktober i 2018.

Men allerede om mindre enn to uker kommer boken «Lørenskog-mysteriet: Forsvinningssaken som ryster Norge» ut på Gyldendal. Boken er skrevet av TV 2-journalistene Magnus Braaten og Kenneth Fossheim.

Lest? Politiet om Lørenskog-saken: Vi er nærmere målet

Hagen-familien reagerer på boken

Hagen, familien hans og advokatene har ifølge forlaget fått lese hele manuset til boken, men etter det VG kjenner til har Tom Hagen og hans familie reagert negativt på innholdet.

Forlagssjef Reidar Mide Solberg for sakprosa i Gyldendal bekrefter overfor VG at de har fjernet detaljer fra boken etter kontakt med de ulike partene i saken.

– Både forfatterne og vi som forlag har hele veien etterstrebet en best mulig dialog med partene i saken – også de som er kritiske til at denne boka kommer ut, seir Mide Solberg.

Han sier at Tom Hagen og familien ikke har medvirket til boken.

ADVOKAT: Svein Holden er Tom Hagens forsvarer. Her er han på vei inn i Oslo fengsel. Foto: Gisle Oddstad

Tom Hagens advokat Svein Holden ønsker ikke å si noe om hva Hagen og familien synes om bokprosjektet.

– Tom Hagen og familien er opptatt av å finne ut hva som har skjedd med Anne Elisabeth Hagen. Denne bokutgivelsen bringer ikke saken nærmere en løsning, sier Holden til VG.

les også Tom Hagens nære venn: – En vennlig og ålreit kar å være kamerat med

28. april var det gått akkurat et år siden Anne Elisabeth Hagens ektemann, milliardæren Tom Hagen, ble siktet og pågrepet av politiet. 11 dager senere ble han løslatt fra varetekt. I året som har gått har det kommet lite nytt fra politiet om hva som er status på eventuelle nye beviser i saken, men nylig bekreftet de overfor VG at etterforskningen går fremover.

– På hvilken måte har Gyldendal og forfatterne tatt hensyn til politiets etterforskning i arbeidet med boken?

– Forfatterne har hatt jevnlig dialog og flere møter med politiet. Politiet har også fått lese manus, nettopp for at de skal kunne påpeke om det eventuelt er noe som kan ødelegge videre etterforskning. De hadde ingen kommentarer, sier Mide Solberg.

– Hvilke etiske vurderinger har dere tatt underveis?

– Denne boken har stilt ekstra krav til både forfatterne og oss som forlag, for eksempel når det gjelder språkbruk, detaljnivå og balanse i stoffet. Det handler om god journalistikk, der forfatterne må ha grunnlag for å kunne skrive det de gjør. De har da også, så langt det lar seg gjøre, vist til kildene.

– Er det problematisk å gi ut en slik bok mens saken ennå pågår?

– Sakens unike karakter i norsk kriminalhistorisk sammenheng, den store offentlige interessen og den svært ressurskrevende og utfordrende etterforskningen gjør det relevant å gi ut en bok mens saken pågår, sier Mide Solberg.

Før utgivelse er boken solgt til både Sverige og Finland.

MÅTTE ENDRES: 11. mai kommer denne boken ut. Før den gikk i trykken, måtte Gyldendal utelate detaljer om saken etter en dialog med partene i saken.

På sine nettsider skrev Gyldendal opprinnelig at boken skulle avdekke ukjente detaljer for offentligheten, men dette er nå fjernet.

Slik omtales boken nå:

«Lørenskog-forsvinningen er blant norgeshistoriens mest omtalte krimsaker. «Alle» har en mening om skyldspørsmålet. Dersom Tom Hagen er skyldig, fører han alle bak lyset. Dersom han ikke er skyldig, har 71-åringen både mistet kona si, og urettmessig blitt uthengt som drapsmann. Det finnes ingen andre alternativer. TV 2s krimjournalister Magnus Braaten og Kenneth Fossheim har fulgt saken svært tett.»