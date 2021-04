BESTSELGER: Lyriker Amanda Gorman (23) ligger nå på toppen av New York Times’ bestselgerliste. Foto: Erin Schaff / Pool The New York Times

Amanda Gorman rett til topps i USA

23-årige Amanda Gorman fikk massiv oppmerksomhet etter at hun fremførte sitt eget dikt under presidentinnsettelsen i USA – og nå går hennes diktsamling helt til topps på bestselgerlistene.

Av Camilla Norli

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Boken «The Hill We Climb» ligger helt på toppen av New York Times’ bestselgerliste for andre uke – og ifølge det norske bokbransjenettstedet BOK365 topper også boken både Publishers Weekly og Usa Todays bestselgerlister.

Ifølge USA Today er det første gang i historien at en diktbok går helt til topps, og Amanda Gorman sier at hun er ydmyk og beæret over dette.

– Jeg vet at denne førsteplassen er et resultat av at så mange mennesker har bestemt seg for å bringe mine ord inn i livene sine. Det gjør meg helt målløs å se at poesi kan ha en slik effekt, sier Gormann til USA Today.

Sjekk hvem som selger aller mest i Norge nå!

Som den yngste personen til å fremføre dikt under presidentinnsettelsen i USA, ble Amanda Gorman historisk, og etterpå ble hun hyllet av både Hillary Clinton – og følgertallene til den unge lyrikeren eksploderte etter innsettelsen av president Joe Biden.

les også Følgertallene til poet Amanda Gorman (22) eksploderte etter innsettelsen

Boken har fått et forord av Oprah Winfrey og hadde ifølge forlaget Penguin Random House et fantastisk forhåndssalg – slik at førsteopplaget av boken var på hele 1,5 millioner eksemplarer.

Etter planen kommer boken i norsk oversettelse 2. juni.

FORORD: Oprah Winfrey har skrevet forordet til Amanda Gormans diktbok som nå topper flere bestselgerlister i USA. Foto: AP

Det er også annonsert at Gorman vil utgi barneboken: «Change Sings: A Children’s Anthem», samt boken «The Hill We Climb and Other Poems». Ifølge forlaget skal også disse bøkene allerede ha et førsteopplag på 1 millioner eksemplarer til tross for at de først kommer ut i slutten av september i år.

Gyldendal sikret seg de norske rettighetene – og skal etter planen utgi alle de tre bøkene.

Gorman har fått utrolig mange henvendelser og har uttalt at hun har takket nei til avtaler verdt til sammen 17 millioner dollar, noe som tilsvarer over 140 millioner norske kroner.

– Jeg må være bevisst på å ta oppdrag som treffer meg, forteller hun i et intervju med amerikanske Vogue – der hun pryder forsiden for mai:

Igjen som den første poeten noensinne. Der er hun fotografert av Annie Leibovitz.

I Vogue-intervjuet antyder hun at grunnen til at hun har takket mye nei, er at kommersielle selskaper vil ha forventninger som ikke alltid er sammenfallende med hva hun selv vil.

Bare noen dager etter presidentinnsettelsen, signerte hun en avtale med modellbyrået IMG, men ifølge henne selv var det en avtale som hadde vært på gang i lengre tid.

Les også: MinMote: Amanda Gorman blir modell