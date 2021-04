VANT PRESTISJEPRIS: Forholdsvis ukjente Sven Petter Næss (48) vant i dag den høythengende Rivertonprisen for beste krimbok i fjor. Foto: TINE POPPEE

Vant Rivertonprisen: Han skrev den beste krimboken i fjor

Merk deg navnet Sven Petter Næss! I dag vant den 48-årige IT-utvikleren Norges største krimpris for boken «Skjebnesteinen».

Av Camilla Norli

I dag ble Sven Petter Næss’ andre bok «Skjebnesteinen» kåret til fjorårets beste krimroman – og han mottok den gjeve krimprisen Rivertonprisen i Slottsparken utenfor Litteraturhuset i Oslo.

Juryen skriver ganske enkelt: «Rivertonprisen for 2020 går til en bok som i helt usedvanlig grad tilfredsstiller alle kravene til en kriminalroman.»

– Jeg er først og fremst veldig, veldig overrasket, sier Sven Petter Næss til VG.

– Jeg hadde overhodet ikke ventet dette. Jeg ble jo veldig glad for bare å bli nominert til prisen, men at jeg skulle vinne, hadde jeg aldri trodd. Dette er en pris som henger høyt for oss krimelskere, sier Næss til VG.

For årets Rivertonprisvinner har elsket krim hele livet – og selv om han har utgitt kun to krimbøker, har han manus til opptil flere i skrivebordsskuffen.

– Jeg har egentlig skrevet helt siden jeg var 13 år. Etter hvert ble det mye krim fordi jeg er glad i sjangeren. Jeg skrev lenge uten å gi ut noe, det tok tid å finne formen. Først da jeg skrev «Den stille uke», fikk jeg mot til å sende inn til et forlag, forteller Næss.

Og det ble napp på første forsøk. Aschehoug ga ut debutromanen i 2019 – og den fikk jevnt over gode kritikker.

VGs anmelder sammenlignet til og med med Stieg Larssons krimbøker.

Til vanlig jobber Næss innenfor utdanning og forskning ved et direktorat som lager IT-systemer for Kunnskapsdepartementet. Han er vokst opp med en indisk stefar, og det var nok her inspirasjonen ble hentet til å skape krimbøkenes hovedperson: Harinder Singh.

– Han er en norsk politimann med indisk far, så ja, jeg har nok stjålet litt fra min egen bakgrunn. Jeg tror også dette fikk fart på skrivingen, det er lettere å bruke seg selv. Samtidig var jeg bevisst på at jeg ikke skulle herme etter andre norske krimhelter, jeg måtte skape min egen.

I den første boken drar Harinder Singh tilbake til hjemstedet, et fiktivt sted i Østerdalen, for å løse en krimsak. I den andre boken, som nå er kåret til fjorårets beste, foregår mye av handlingen i Edinburgh.

Rivertonjuryen trekker frem etterforskningen i boken som realistisk og skriver at «ingenting er tilfeldig eller uavklart i «Skjebnesteinen». Juryen mener den er «velskrevet, godt strukturert, med intrikate forbrytelser og tilsvarende vanskelig politiarbeid» – og at den er en kriminalroman av «beste merke».

– Det er veldig fine ord! Og det er hyggelig å få slike tilbakemeldinger, for man blir jo usikker når man sitter og skriver og tenker: «Er dette noe bra?» Så det føles godt å få en slik bekreftelse på at det faktisk er bra, sier Ness som synes andreboken var mye lettere å skrive enn debutboken.

– Mange snakker om den vanskelige andreboken, men for meg var det motsatt. Jeg bestemte meg for å ha det mer gøy med skrivingen, og det utløste et overskudd av ideer og energi.

Selv om boken nå er kåret til fjorårets beste, gikk «Skjebnesteinen» litt under radaren da den kom ut i mars i fjor.

– Ja, lanseringen var akkurat den dagen da Norge ble nedstengt på grunn av coronapandemien, så det var litt frustrerende. Derfor føles det ekstra godt nå å få denne oppmerksomheten.

Psst! Sven Petter Ness er allerede straks i mål med bok nummer tre om Harinder Singh. den har fått tittelen «Skyldig» og kommer allerede i slutten av juli.