DE SKREV ÅRETS BESTE BØKER: Gulraiz Sharif (f.v), Beate Grimsrud, Linda Boström Knausgård, Helga Flatland, Maria Kjos Fonn, Tore Renberg, Karl Ove Knausgård, Vigdis Hjorth, Amina Sewali og Dag O. Hessen.

VG kårer: Årets beste bøker 2020!

VGs bokanmeldere gir deg sine topp tre beste leseropplevelser fra året som snart er gått - og det kan vel ikke vært tvil om at romanen Beate Grimsrud ga ut bare tre måneder før sin død er årets aller beste roman.

Hele tre av VGs bokanmeldere har hennes «Jeg foreslår at vi våkner» som sin favoritt.

I tillegg finner du våre favorittkrimbøker, de beste sakprosa- og barnebøkene i kåringen av de beste bøkene i 2020.

Sindre Hovdenakks topp tre:

1. Beate Grimsrud: «Jeg foreslår at vi våkner»

Roman: Fortellingen om den kreftsyke dramatikeren Vilde er, sitt dystre tema til tross, et overflødighetshorn av en roman. Sanselighet og fabulering, der virkelighet og drømmer stadig glir over i hverandre, er blant romanenes aller sterkeste kvaliteter. Beate Grimsrud døde kort tid etter at romanen kom ut, og fikk derfor ikke oppleve at hun vant Brageprisen posthumt tidligere i høst. En verdig markering av et lysende forfatterskap.

Les VGs anmeldelse her: «Sprekeste og mest underholdende norske roman på lenge»

2. Linda Boström Knausgård: «Oktoberbarn»

Roman: En skilsmissehistorie, et rasende oppgjør med psykiatrien eller en sorgroman. «Oktoberbarn» kan leses på flere måter, men først og fremst er dette en bok preget av en lysende vakker prosa som nærest gjennomstrømmer leseren. Linda Boström Knausgård er etter min mening en forfatter fullt på høyde med sin langt mer kjente eksmann Karl Ove Knausgård. Og i likhet med ham graver hun dypt i sin egen psyke og sin egen biografi.

Les VGs anmeldelse her: Terningkast 6!

3. Sigrun Slapgard: «Eit hemmeleg liv. Spesialagent og spaniafrivillig Wilhelm Holst»

Dokumentar: Historien om den mislykkede forretningsmannen Holst, som kom til å få en sentral rolle både i den spanske borgerkrigen og i den franske motstandsbevegelsen under andre verdenskrig, er full av drama, tragedie, fargerike detaljer og fortalt med et driv som hever den over det aller meste av samtidig norsk sakprosa. Sjelden har vel et stoff funnet sin forfatter like vellykket som i denne fortellingen, som en gang for alle fastslår at virkeligheten ofte overgår fantasien.

Les VGs anmeldelse her: Suveren spenning!

Oda Faremo Lindholms topp tre

1. Beate Grimsrud: «Jeg foreslår at vi våkner»

Roman: Rett før Grimsrud selv døde, bare 57 år gammel, ga hun ut denne helt vanvittige boken om en kamp mot kreft - en historie om håp og redsel, skrevet med humor og tristesse om hverandre, en forrykende fantasi og språklig teft som trollbinder leseren fullstendig.

Les VGs anmeldelse her: Terningkast 6!

2. Maria Kjos Fonn: «Heroin Chic»

Roman: Maria Kjos Fonn skåner ingen, verken egne karakterer eller leseren, når hun skriver bekmørkt om draget mot spiseforstyrrelser og rus. Heroin Chic gjør tidvis fysisk vondt å lese, samtidig som forfatteren åpner forståelsen for hvorfor ingen er skånet mot avhengighet.

Les VGs anmeldelse her: Helt unik!

3. Gulraiz Sharif: «Hør her’a!»

Ungdomsroman: Hør her’a er en sterk og bråkete, og ikke minst morsom, bok som tvinger både hovedkarakterer og lesere til å møte sine egne fordommer i døra. Gulraiz Sharif har skrevet en dypt rørende bok om å finne seg selv, fortalt gjennom øynene til 15 år gamle Mahmoud fra Oslo.

Les VGs anmeldelse her: Veldig, veldig fin bok!

Gabriel Moros topp tre:

1. Tore Renberg: «Tollak til Ingeborg»

Roman: Årets vinner av Bokhandlerprisen er en drivende god og ubehagelig litterær thriller. Tore Renbergs roman av året er en energibombe som best slukes i ett jafs og etterlater leseren undrende og utmattet på siste side. Et rasende mørkt og festlig høydepunkt i dette mangfoldige forfatterskapet.

Les VGs anmeldelse her: Herre jemini, Tore»

2. Heidi Sævareid: «Longyearbyen»

Roman: Det bærer til Svalbard i Heidi Sævareids første voksenroman, som er basert på hennes besteforeldres historie. Forfatteren skriver lysende godt og sanselig om alt fra femtitallets kjønnsroller til dynamikken mellom menneskene som er fanget i det arktiske isødet gjennom vinteren. Anbefales på det kaldeste!

Les VGs anmeldelse her: Knallgod!

3. Benedict Wells: «Becks siste sommer»

Roman: En herlig, skrudd og underholdende roman fra det tyske stjerneskuddet Benedict Wells. Det sies at forfatteren har fått unge tyske menn til å lese romaner igjen, og denne debutboken er like lettlest og fengende som en irriterende god poplåt. En perfekt bok til unge voksne som leter etter sin plass i verden.

Les VGs anmeldelse her: Perfekt underholdning

Guri Hjeltnes topp tre:

1. Dag O. Hessen: «Verden på vippepunktet»

Sakprosa: En usedvanlig klok og tankevekkende bok om klimakrisen i vår verden av i dag. Her er både nedslående og inspirerende drøftinger. En velskrevet bok som går rett i kjernen – vi lever over evne. Forskere påpeker hvor alvorlig situasjonen er for verdens natur og klima. Det er en bok som treffer, og som fortjener å leses, av alle. Ble ikke anmeldt av VG da den kom, men får herved en soleklar sekser!

2. Primo Levi: «Hvis dette er et menneske»

Sakprosa: En klassiker, nyoversatt i år. En inngående øyenvitneskildring fra tilintetgjøringsleirene Auschwitch-Birkenau, der Primo Levi var fra 1943 til befrielsen i januar 1945. Den italienske forfatteren makter å formidle den omfattende lidelsen og nedverdigelsen i leirene, samtidig som han løfter fram kunnskap og nye perspektiver. En inntrykksfull bok, verdt å lese. Ikke anmeldt tidligere, fortjener terningkast 6!

3. Vigdis Hjorth: «Er mor død»

Roman: Forholdet mellom datter og mor kan knapt skildres mer tilspisset og hjerteskjærende enn Vigdis Hjorth gjør det her. En datter i 60-årene kjemper i sitt indre med bruddet med sin nå over 80 år gamle mor. Den maniske forfølgelsen av moren blir en sjelden sterk leseropplevelse. En stor liten roman.

Les VGs anmeldelse her: Hardcore om mor

Trine Hatlen Saugestads topp tre:

1. Karl Ove Knausgård: «Morgenstjernen»

Roman: En storslått leseropplevelse, Knausgård er tilbake i storform.

Les VGs anmeldelse her: Storslått!

2. Åsa Linderborg: « Året med 13 måneder. En dagbok»

Sakprosa: Ærlig, interessant og engasjerende om Metoo-året i Sverige, fra tidligere kulturredaktør Åsa Linderborg i Aftonbladet.

Les VGs anmeldelse her!

3. Helga Flatland: «Et liv forbi»

Roman: I sin sjette bok viser Helga Flatland igjen frem sin unike evne til å skape gode portretter av mennesker som står i avgjørende livskonflikter. En usedvanlig sterk roman om en døende mor.

Les VGs anmeldelse her: Sterkt om døende mor

Arne Hugo Stølans topp tre:

1. Beate Grimsrud: «Jeg foreslår at vi våkner»

Roman: Romankunst utført med gullpenn! Forfatteren døde i sommer, men rakk å toppe sitt allerede imponerende forfatterskap med dette stjerneskuddet av en roman. Her blandes tider og steder, fantasi og virkelighet, barndomsminner og forfatterens egen krefthistorie, alt ikledd en språklig originalitet som bærer forfatterens umiskjennelige vannmerke.

Les VGs anmeldelse her: Terningkast 6!

2. Yahya Hassan: «Yahya Hassan 2»

Dikt: Yahya Hassans ufiltrerte og rått ærlige rett-på-sak-poesi vil for alltid bli stående som en bauta i den nordiske poesien etter årtusenskiftet. En samling brannfakler, skrevet av en usedvanlig modig poet som holdt dommedag over eget liv, sitt nære miljø og storsamfunnet, og som betalte en pris for det.

Les VGs anmeldelse her: En fortvilt ærlig bok

3. Eivind Sudmann Larssen: «Vi er basert på en sann historie»

Roman: Stillferdig og god roman om forelskelse, kjærlighet,ekteskap, farskap, skilsmisse og barnefordeling: det vonde oppbruddet, sett fra den mannlige hovedpersonens perspektiv. Sudmann Larssen skriver lavmælt og inntrengende om forsvarsløsheten og den lammende sorgen. En roman med skyhøyt potensiale for gjenkjennelse for kvinner og menn i og utenfor parforhold! Ble ikke anmeldt da den kom, får herved terningkast 5.

Elin Brend Bjørheis topp tre:

1. Karin Fossum: «Bakom synger døden»

Krim: Karin Fossum er i en klasse for seg med denne voldsomt aktuelle og mesterlige krimromanen. Konrad Sejer må etterforske dødsfallet til en ung jente samtidig som han stilles overfor en personlig frykt. Troverdig, skjelsettende og imponerende godt skrudd sammen.

Les VGs anmeldelse her: Mesterlig!

2. Liz Moore: «Long Bright River» - kommer på norsk på nyåret

Thriller: Rusavhengighet og forholdet mellom to søstre står i fokus i denne hardslående og litterært gode noir-thrilleren. Realistiske og hjerteskjærende skildringer av karakterer og miljø, kombinert med overraskende vendepunkter, gjør dette til en bok som kryper under huden og blir værende der lenge etterpå. Får tittelen «Lang lysende elv» når Aschehoug gir den ut i februar. Originalversjonen står til en sekser!

3. Chanel Miller: «Du skal vite hvem jeg er»

Sakprosa: Miller er kvinnen som ble kjent for en hel verden etter at hun ble utsatt for et overgrep på Stanford Universitet i USA. I disse sterke og litterært godt skrevne memoarene skildrer hun det hun opplevde, og hvordan hun ble møtt. En viktig bok som er vanskelig å glemme. Ikke anmeldt da den kom ut, den får herved terningkast 5.

Camilla Norlis topp tre:

1. Elena Ferrante: «Dei vaksnes løgnaktige liv»

Roman: Forventningene til Elena Ferrantes første store roman etter Napoli-suksessen var skyhøye - og hun leverer så til de grader. Det dirrer en nerve fra første side i romanen om tenåringsjenta Giovanna som en dag overhører en replikk fra faren om at hun begynner å bli like stygg som hans søster. Giovanna blir besatt av å bli kjent med tanten, og leseren blir like besatt av fortellingen.

Les VGs anmeldelse her: Ferrantes åttende (!) sekser!

2. Karl Ove Knausgård: «Morgenstjernen»

Roman: Denne bokhøsten har vært spekket med knallgode norske romaner fra blant andre Vigdis Hjorth, Zeshan Shakar, Lars Mytting, Tore Renberg, Olaug Nilssen og Roy Jacobsen. Men det er umulig å overse Knausgårds første store roman siden «Min kamp» som en av årets beste. Nå sier han i VG at det også blir en serie, så det er bare å glede seg til fortsettelsen på en av årets store litterære pageturnere.

3. Virginie Despentes: «Vernon Subutex»-trilogien

Romantrilogi: «En rasende, varm og sylskarp romantrilogi», skrev VGs anmelder og ga Vernon Subutex terningkast 6 da bokåret 2020 såvidt var i gang i januar. De tre bøkene i den franske verdenssuksessen ble slukt av undertegnede i tre jafs, og er en lesefest av de sjeldne. Leseren blir glad i de mange rare personlighetene man blir kjent med - og nesten hver setning er verdt høylesning.

Les VGs anmeldelse her: Eksplosiv romantrilogi

Årets beste barnebøker

Kristine Isaksens topp tre:

Amina Sewali: «Hør´a dagbok!»

Barnebok 9–12 år: 12 år gamle Nansi trosser dysleksi og de kule gutta på skolen for å bli rap-stjerne. Dette er Tøyen-versjonen av Tonje Glimmerdal i et halsbrekkende originalt Oslo-språk. Barneboka er full av humor, hjertevarme og nye referanser til mat og musikk.

Ole Kristian Løyning: «Min venn, Piraten»

Barnebok 9–12 år: Dette er en perle som fortjener mange lesere! Den kjipe livssituasjonen og svarte humoren til hovedpersonen tåler sammenlikning med barnebokklassikeren «Gummi-Tarzan». Og ikke la deg lure. Vennen er faktisk en ekte pirat, og du kommer til å bli glad i ham på ekte.

Siri Pettersen: «Jernulven»

Ungdomsroman: Første bok i den nye serien til fantasydronningen Siri Pettersen lover gull. Detaljrikdommen og måten universitet er skrudd sammen på, gir et kick av en leseopplevelse. Hovedpersonen er en troverdig tenåringsheltinne, feilbarlig og alltid i opposisjon, som det skal bli en sann glede å følge i bøker framover.

Les VG anmeldelse her: Mesterlig fra Norges fantasydronning!

Camilla Norlis topp tre:

1. Ida Tufte Michelsen: «Alma Freng og solfangerne»

Barnebok 9–12: «Bedre enn Harry Potter», var dommen til sønn (10 år) etter at vi leste denne norske fantasyromanen sammen. Boken har fått noen knakende gode anmeldelser, men fortjener definitivt mer oppmerksomhet! Historien om jenta Alma som oppdager at hun er solfanger - og må lære både å fly og styre tiden - er magisk fra første side og har noen cliffhangere som gjør at leggetiden kanskje ikke helt blir overholdt ... Vi gleder oss til oppfølgeren og slår til med en sekser!

2. Gulraiz Sharif: «Hør her’a!»

Ungdomsroman: Høsten 2020 har vært gul og kul, ikke bare på grunn av Zeshan Shakars veldig fine «Gul bok», men på grunn av denne knæsje boka! Den har gått på rundgang i familien - og får deg både til å le og gråte. Alle bør lese Sharifs debutroman om 15 år gamle Mahmoud og lillebroren hans Ali - og en onkel som kommer på besøk fra Pakistan en hel sommer - der det også skjer noe uventet i familien. Løp og kjøp, brur!

Les VGs anmeldelse her: Veldig, veldig fin bok!

3. Malin Falch: «Nordlys bok 3. Kråkesøstrene»

Barn fra 8 år og oppover: Det som startet som et skoleprosjekt for norske Malin Falch (27) er nå blitt bokserie som er solgt i over 100.000 eksemplarer og som Nordisk Film vil lage en storslagen animasjonsfilm av. Og her er det bare å henge på, for Malin har planlagt totalt 10 bøker om Sonja, Bjørnar og Lotta. En hvert år til hun blir 33 ... Bli med inn i hennes magiske verden som er en bra miks av Hollywood og den norske eventyrtradisjonen. Som vår barnebokanmelder sier: Les og bli hekta!

Sjekk Terningkast 6-anmeldelsen her: Helt hekta på norsk tegneserie!