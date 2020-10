JUBLER: VGs anmelder jubler over Erik Fosnes Hansens nye roman « «Langs landeveien mellom Cottbus og Berlin» - og mener den er et herlig, frekt vågestykke av en roman, et overflødighetshorn av fantasi, påfunn og humor. Foto: Klaudia Lech

Helsprø lesefest! Bokanmeldelse: Tittel: «Langs landeveien mellom Cottbus og Berlin»

Erik Fosnes Hansen tar den helt ut i den rareste romanen han noen gang har skrevet.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Nå nettopp

Ifølge eget utsagn kom romanen «Langs landeveien mellom Cottbus og Berlin» til Erik Fosnes Hansen i en drøm.

I drømmen så han to omreisende gullmakere, den ene ung, den andre eldre, som svevde over bakken et sted i det nordøstlige Tyskland. Etter en løgn fra den ene, havner de to alkymistene i den lille byen Jüterbog i Brandenburg sør for Berlin.

FAKTA: «Langs landeveien mellom Cottbus og Berlin» Forfatter: Erik Fosnes Hansen Sjanger: Roman Forlag: Cappelen Damm Sider: 457 Pris: 399 kroner Om forfatteren: Erik Fosnes Hansen. (f. 1965) er forfatter og restaurantanmelder. Han debuterte med romanen «Falketårnet» i en alder av tjue år i 1985. I 1990 kom «Salme ved reisens slutt», som ble en gigantisk suksess og sikret forfatteren et stort publikum i Europa og verden. Fosnes Hansen har totalt utgitt seks romaner, og har blitt oversatt til 36 språk. I 2001 utga han portrettboken «Underveis» om prinsesse Märtha Louise. Han er gift med forfatteren Erika Fatland. Vis mer

Det blir snart klart at romanens Jüterbog er et sted utenfor tiden, som har lite til felles med virkelighetens by.

Fosnes Hansen leder leseren rett ned i kaninhullet, der middelaldersk feudalisme og kafkask byråkrati går hånd i hånd.

Kona Erika Fatland også bokaktuell: Hun fornyer reisesjangeren

Byens øverste leder, markgrevinne Clotilde, lider av langt fremskreden kjedsomhet, piner en av sine rådgivere til døde og gir beskjeder til byens innbyggere ved hjelp av en teknisk forordning kalt himmelskriveren. De to gullmakerne må navigere Jüterbogs mange kompliserte lover og regler for å få tillatelse til å fremføre sitt gullmakershow. En fattig mor rådes til enten å selge eller avlive sin slemme sønn, mens datteren hennes er infisert av en dødelig mikrobe.

De menneskelige interaksjonene er preget av et trekk som ofte opptrer i drømmer: Tilsynelatende firkantede regler som kan tøyes og bøyes. Ingenting er låst, alt kan skje.

Terningkast 6: «Det er en stor opplevelse Roy Jacobsen gir leseren denne høsten»

I dette karnevalistiske marerittet er snakkende katter, hunder og konspiratoriske hvite mus en selvfølge, ja, selv brøddeiger, aviser og kroppsdeler får liv og vilje. Valutaen er pesos (!), det tilbys massasje i alle tenkelige former og teknologien som brukes gir estetiske assosiasjoner til steampunkens blanding av høyteknologi og mekaniske tannhjul.

Hva i huleste er det Erik Fosnes Hansen har kokt sammen, og hva ville Freud ha sagt til alt dette?

En ting er i alle fall sikkert: Denne boken ligner ingen andre norske romaner, dens nærmeste slektning er muligens kultklassikeren «Dagenes skum» av franske Boris Vian.

I den tilsynelatende uendelige rekken av realistiske samtidsromaner, er det bare å juble over en forfatter som fremdeles våger å dikte frem nye merkverdige virkeligheter.

les også Maja og Lisa setter ny rekord med «Snøsøsteren»-oppfølger

I lange strekk er dette et herlig, frekt vågestykke av en roman, et overflødighetshorn av fantasi, påfunn og humor: «Katten hadde aldri vært så skremt før i noen av sine liv».

Erik Fosnes Hansen briljerer også språklig, her er nyord og ordsammensetninger som ingen ordbøker kan nøste opp i, talefeil og abrupte stilbrudd. Den matglade forfatteren slipper dessuten til med avantgarde delikatesser som tidevannsmarinert sjøanemonekonfekt og seigmenn bedrysset med krystallisert fønvind.

At forfatteren har hatt det gøy, hersker det liten tvil om. Helt uten lyter er romanen dog ikke. Fyllordet «allikevel» kunne vært droppet minst et snes ganger, fremdriften tappes her og der av i overkant utbroderende detaljer, og slutten likner et antiklimaks som ikke helt tilfredsstiller eller er på nivå med det beste i denne ofte underholdende, ja rent ut sagt festlige boken.

Finnes det noen dypere mening, et budskap? Kanskje, kanskje ikke.

Én ting står uansett fast: Romanen likner drømmer flest. Vanskelige å tyde, men ikke uten betydning.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Kjøp boken Erik Fosnes Hansen « Langs landeveien mellom Cottbus og Berlin » Tanum 375,- Til butikk ARK 375,- Til butikk Adlibris 375,- Til butikk Haugenbok Til butikk

Publisert: 08.10.20 kl. 11:32

Les også

Mer om Bokanmeldelse Litteratur