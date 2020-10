FORFATTER: Artisten Cezinando er blitt forfatter Kristoffer Cezinando Karlsen. Hans første bok er ifølge VGs anmelder «intens bokstavgymnastikk». Foto: Sebastian Bjerkvik

Cezinando-bok er en vill kunstopplevelse. Bokanmeldelse: «Bokstavene»

Kristoffer Cezinando Karlsens debutbok «Bokstavene» er en vill kunstopplevelse, men språket halter etter.

Kristine Isaksen

Det finnes mange ABC-bøker som vil lære barn alfabetet og få dem hekta på lesing.

«André Bjerkes ABC» (1959) er en klassiker i sjangeren og trykket opp i ni opplag. Den vekket debatt fordi mange ble indignert over at forfatteren hadde «sneket» steinerpedagogiske tanker inn i en regelbok for barn.

«Bokstavene» inneholder ikke noe ideologisk tankegods det jeg klarer å avdekke, men er en intens bokstavrim-dans illustrert på surrealistisk vis av kunstneren Charlie Roberts.

FAKTA: «Bokstavene» Forfatter: Kristoffer Cezinando Karlsen Illustrert av: Charlie Roberts Sjanger: Billedbok fra 8 år Forlag: Aschehoug Sider: 118 Pris: 349 kr. Vis mer

Hver bokstav har sin fortelling på fire sider, men fortellingene har ikke noe med hverandre å gjøre. Lesningen blir derfor oppstykket.

Det er lurt med lesepauser underveis, også fordi både språk og illustrasjoner skriker høyt om oppmerksomhet.

Bokstavrimene trommer som hagl i hvert vers, og illustrasjonene er spekket av vanvittige fargekontraster, former og figurer. Jeg savner et overordnet element, slik som i Mari Kanstad Johnsens geniale ABC-bok (Gyldendal 2017) der hver leilighet i en høyblokk har sin bokstav.

I SÆRKLASSE: «Bokstavene» er off the hook – uventet, ujevn og bråkete – akkurat slik en debutbok kan få lov til å være. Og illustrasjonene er i en særklasse, skriver VGs anmelder. Foto: Ill.: Charlie Roberts

Men versene strekker tankene mine, og jeg liker det.

Her finnes ikke a for appelsin eller b for bok. For eksempel er q-en viet oppfinnelsen til Quintin: en q-tips som har en quiz inni seg i en knøttliten rull. Ordene som illustrerer de forskjellige bokstavene er totalt uventede, tullete og ofte underholdende. Hvem vil ikke bli bedre kjent med bandittbrødrene Bajas, Berserk og Baluba?

Etter hvert blir bokstavgymnastikken for strevsom å følge. Oppramsingene av personnavn og ting virker endeløse, og nødrimalarmen går flere ganger.

Mange vers har gode anslag, men det er gjennomgående at siste verselinje og siste vers ikke lander historien skikkelig. Alle setningene ser ut som de er gulet ut med markør og trykket på etikklapper à la dem man merker bokser med. Det gir en forventning om at språket er kort og konsist – noe det ikke er.

Snart irriterer jeg meg over rimene som går i alle retninger i setninger som sjeldent flyter godt i munnen. Ofte må jeg lese versene flere ganger før jeg henger med. Øynene søker seg gjerne til illustrasjonene.

Uansett: «Bokstavene» er off the hook – uventet, ujevn og bråkete – akkurat slik en debutbok kan få lov til å være. Og illustrasjonene er i en særklasse.

Anmeldt av: Kristine Isaksen

Publisert: 15.10.20 kl. 11:31 Oppdatert: 15.10.20 kl. 11:48

