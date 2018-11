NORSK ELENA: Elisa del Genio (t.h) er født i Italia, men snakker også flytende norsk. Mammaen hennes kommer fra Stabæk utenfor Oslo og er bosatt i Napoli der hun jobber som arkitekt. Serien handler om venninnene Lila og Elena som vokser opp i en fattig bydel i Napoli på 50-tallet. Foto: HBO Nordic

Slik fikk norske Elisa (11) rollen som Elena i HBO-serien «My brilliant friend»

CASERTA (VG) Her er historien om hvordan norske Elisa på 11 år havnet i HBOs storsatsing «My briljant friend» – TV-serien basert på Elena Ferrantes boksuksess.

Blant 9000 barn ble den da 10 år gamle Elisa del Genio valgt til å spille hovedpersonen Elena Greco i TV-serien som har premiere på HBO mandag – og som allerede har fått strålende kritikker.

VG møtte henne og mamma Kristine Standnes på innspilling av TV-serien i Caserta utenfor Napoli i Italia i sommer – på det som ifølge HBO var «første og siste pressebesøk». Elisa snakker flytende norsk: Mamma Kristine kommer nemlig fra Stabæk. Hun flyttet til Italia for å studere – og giftet seg etter hvert med den italienske kirurgen Gianmattia del Genio.

– Jeg liker egentlig Norge bedre enn Italia, for i Norge er det snø, sier Elisa som besøker besteforeldrene på Stabæk hver sommer og flere ganger i løpet av vinteren.

I fjor sommer fikk hun livet snudd på hodet bare på en liten uke: Storebror Alberto var på audition for en rolle i TV-serien som er samproduksjon mellom HBO, Rai Fiction og Timvision – og baserer seg på den anonyme Elena Ferrantes Napoli-kvartett.

– Elena og Lila er ikoner

Det ble lagt ned enorme ressurser i casting-prosessen, og totalt så de over 9000 barn og 500 voksne – både profesjonelle skuespillere, amatører og skoleelever fra regionen Campania. Det aller viktigste var å lande rollene som venninnene Lila og Elena som serien handler om .

– Vi hadde et stort press på oss, karakterene Elena og Lila er jo blitt ikoner gjennom Ferrantes bøker, så det var ikke lett å caste dem. Jeg måtte bare følge instinktet, og jeg føler at de vi fant ER Elena og Lila. Jeg har tenkt litt på at vi var heldige med timingen: For hadde vi skulle gjort dette for to år siden, hadde vi ikke møtt vår Elena og Lila, sier regissør Saviero Costanzo til VG under pressetreffet.

Og det er flere tilfeldigheter: For Elisa del Genio var egentlig bare med på slep da broren Alberto skulle prøvespille. Men da hun, lillesøster Ingrid og moren ventet, kom noen og spurte om de ikke kunne få ta et bilde av Elisa.

Dagen etter ble hun sendt til Roma. Og bare på én uke, ble hun valgt til å spille den viktige rollen i TV-serien. Lillesøster Ingrid (da seks år) fikk også være med i noen scener, som den enda mindre utgaven av Elena. Mens Alberto fikk beskjed om at han så for norsk ut.

Måtte lære napolitansk

Så gikk det slag i slag. Elisa måtte klippe og farge håret mørkere og lære seg napolitansk – en italiensk dialekt hun ikke kunne fra før.

– Det var litt vanskelig, for jeg kunne ikke noe fra før, det er veldig annerledes enn vanlig italiensk. Men det gikk heldigvis bra etter hvert, forteller Elisa.

Før innspillingen startet i oktober i fjor, fikk hun skuespiller-coaching en måneds tid. Hun leste også de kapitlene i «Mi briljante venninne» som handlet om Elena som barn – og prøvde å sette seg inn i den tiden handlingen er satt til: Etterkrigstid i Napoli.

– Jeg lærte egentlig ganske mye om at de hadde det bra i gamle dager, også. Livet var enklere, selv om det var tøffere og vanskeligere. De hadde i alle fall ikke så mye stress og distraksjoner den gangen. De hadde bedre tid, og alle kjente hverandre, sier Elisa som også har lært litt om seg selv gjennom rollen som Elena.

– Ja, jeg tror jeg har lært mer om følelser, smiler hun.

Fikk fri fra skolen

Innspillingen varte fra oktober og ut desember – og Elisa måtte tas ut av skolen for å være på settet. Hun forteller at det var tøffe dager.

– Vi måtte sto opp klokken fire-fem om morgenen, og det var lange dager med mye venting. Men vi ble tatt godt vare på, og det var veldig gøy, forteller Elisa.

For familien, som er bosatt i det velstående området Posillipo utenfor Napoli, var det kanskje enda tøffere å få alt til å gå opp. Kristine jobber som arkitekt, og mannen som lege – og begge jobber mye. Etter hvert måtte Elisa sove på hotell i nærheten av filmsettet, for det ble for slitsomt med all kjøringen.

– Og en av oss måtte jo være med Elisa, så vi så omtrent ikke hverandre. Mannen min kom når jeg dro, og omvendt, forteller Kristine.

Det er mye vold i Ferrantes bøker, og i TV-serien. Elisa og Kristine forteller at de ikke tenkte så mye på det underveis, men at det nok kommer til å bli annerledes når de ser det på TV.

– Mine foreldre kommer sikkert til å få sjokk når de får se noen av de scenene, for eksempel når Elena blir slått av faren sin. Selv synes Elisa de scenene var ekstra morsomme og utfordrende å spille – også fordi han som spiller faren hennes var så morsom, forteller mamma Kristine.

På forsiden av Vouge

Elisa har denne høsten posert i magasiner og aviser som blant annet amerikanske Vouge, Harpers Bazar, Vanity Fair, The New York Times, New York Magazine, LA Times, The Guardian og The Times.

– Jeg synes særlig forsiden av italienske La Repubblica og Vouge var gøy, fordi vi hadde det så moro på fotoshooten. Jeg tror mamma synes det var gøy med New York Times og New York Magazine. Men her i Italia bryr ikke venninnene mine seg så mye. De er mest opptatt av at vi leker og er sammen som før, og det synes jeg er fint, sier Elisa som forteller til VG at de på premieredagen i Italia skal delta på et stort TV-program, mens hun har fått vite at familien i Norge skal samles hos tanten hennes for å se på.

Etter de første to episodene overtar Gaia Girace (14) rollen som Lila og Margherita Mazzucco (15) rollen som Elena. Regissøren skryter voldsomt av alle fire jentene.

– De er totalt forskjellige, men jeg er forelsket i dem alle sammen. Jeg trodde jo det skulle bli et mareritt å jobbe med barn på 10 år, men de var ikke sånne barn – de var noen man kunne stole på og regne med. Disse fire jentene er filmen, som jeg kaller de åtte episodene, og filmen er dem, sier Costanzo til VG.