Jon Michelet bisettes i dag – kulturministeren vil være til stede

Publisert: 27.04.18 07:24 Oppdatert: 27.04.18 09:22

Kulturminister Trine Skei Grande vil delta i bisettelsen til den folkekjære forfatteren Jon Michelet i Rygge i dag.

Det bekrefter Statsministerens kontor overfor VG. Regjeringen vil også markere Michelets betydning i norsk samfunnsliv gjennom å sende en krans som siste hilsen fra det offisielle Norge.

Jon Michelet døde lørdag 14. april og bisettes fra Rygge kirke i dag klokken 11. VG og VGTV vil følge seremonien.

Forfatteren, sjømannen, redaktøren og samfunnsdebattanten Jon Michelet måtte til slutt gi opp kampen mot kreften som kom tilbake i fjor sommer. Forfatterkjempen ble 73 år gammel.

Kun få dager før han døde, fikk han endelig ferdigstilt siste og sjette bind av sitt magnum opus, «En sjøens helt» - serien om de norske krigsseilerne under annen verdenskrig.

Venstreleder og kulturminister Trine Skei Grande var bare én av mange politikere, samfunnstopper og kulturpersonligheter som har uttrykt dyp sorg over Jon Michelets bortgang.

- Det er en av de største forfatterne vi har som nå har gått bort. Det er et kjempetap. Jeg har lest mange av de første bøkene hans. I hans første roman «tar han faktisk livet av noen» i en leilighet like ved der jeg bor i Gamlebyen i Oslo. Det er en stor forfatter og en stor mann som nå er gått bort, sa hun til VG for snart to uker siden.

