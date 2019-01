MER EROTIKK: Det er ikke kjent hva E.L. James’ nye roman «The Mister» skal handle om, men at det både blir romantikk og erotikk er ingen hemmelighet. Foto: Michael Lionstar/Gyldendal

Fifty Shades-forfatteren med ny erotisk roman

E.L. James tok verden med storm med sin erotiske serie «Fifty Shades og Grey» som solgte i over 150 millioner eksemplarer. Nå kommer hun med en ny roman.

Publisert: 30.01.19 11:05 Oppdatert: 30.01.19 11:16







Romanen «The Mister» slippes på engelsk i april, og boken kommer på norsk i mai, melder E.L. James’ norske forlag, Gyldendal.

Nyheten om erotikkdronningens nye roman ble sluppet samtidig rundt om i verden - og ifølge Gyldendal skal det også denne gangen handle om romantikk og erotikk

– Forfatteren kaller det selv en «lidenskapelig romanse», så vi venter oss store doser av både erotikk og romantikk, sier forlagsredaktør Kjersti Herland Johnsen i Gyldendal til VG.

Det er ikke kjent hva boken vil handle om, men hovedpersonene heter Alessia og Maxim - og handlingen utspiller seg flere steder i verden.

– Dette er en moderne Askepott-historie som foregår i London, Cornwall og Øst-Europa, sier Herland Johnsen i en pressemelding.

I Norge takket opprinnelig både Gyldendal og flere andre norske forlag nei til «Fifty Shades of Grey» - om forholdet mellom Anastacia Steele og Christian Grey. Men så våknet redaktør Gyldendal-redaktør Cathrine Bakke Bolin opp på natten og ombestemte seg. Dermed sikret hun Gyldendal suksessen som nå har et samlet opplag på 550000 bare i Norge.

- Vi fikk bøkene til vurdering en gang i mars i 2012, før vi ante konturene av den kommersielle suksessen det skulle bli. Vi leste og diskuterte på forlaget, men var helt ærlig usikre på om dette var for Gyldendals liste. Så vi takket nei, har Cathrine Bakke Bolin tidligere sagt til VG.

Samme natt våknet hun brått og tenkte at svaret de hadde gitt var feil.

– Jeg tenkte at vi er i ferd med å begå en tabbe. Dagen etter ringte vi agenten og sa ja; dette skal vi gjøre!

E.L. James har nå solgt over 150 millioner bøker verden over - på totalt 52 språk. For Gyldendal har suksessen betydd store inntekter. I 2013 tjente de 25,5 millioner kroner på erotikkromanen, noe som utgjorde 3,8 prosent av inntektene.

Forfatteren er både kåret til en av verdens mest innflytelsesrike personene i verden av Time Magazine (i 2012), mens Publishers Weekly ga henne tittelen «Person of the year». «Fifty Shades of Grey» lå på New York Times’ bestselgerliste i 133 uker.

I 2015 kom filmversjonen som også satte publikumsrekord for Universal Pictures.

