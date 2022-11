VINNER: Bragejuryen mener Ingeborg Arvola har skrevet årets beste roman.

Vant Brageprisen etter 23 år som forfatter: − Leseren blir fascinert

Ingeborg Arvola (48) debuterte som forfatter i 1999, men har først i høst fått sitt endelige gjennombrudd: Torsdag kveld vant hun den prestisjetunge Brageprisen for romanen «Kniven i ilden».

Ingeborg Arvola startet bokhøsten med et brak i august: VGs anmelder ga terningkast 6 for «Kniven i ilden» – som er første bok i serien Ruijan runnalla – Sanger fra ishavet.

Siden har hun ligget i toppen av den norske bestselgerlisten – og ble i høst nominert til både Bokhandlerprisen og Brageprisen for boken som blant annet er basert på forfatterens egen tipp-tipp-tipp-oldemors historie.

Ingeborg Arvola debuterte allerede i 1999 med romanen «Korellhuset» og har skrevet en lang rekke bøker for voksne og barn, blant annet den kritikerroste barnebokserien om Buffy By – som også ble nominert til Brageprisen i 2019.

Men noe stort gjennombrudd fikk hun aldri. Ikke før nå.

23 år etter debuten var det en svært rørt Arvola som torsdag kveld ble utropt som vinner av Brageprisen for skjønnlitteratur under en festforestilling i Dansens Hus.

Bragejuryen skriver dette om «Kniven i ilden»:

«Leseren blir raskt fascinert av Brita Caisa og hennes mangefasetterte personlighet. (...) Arvola løfter også frem den kvenske og samiske kulturen og gir oss et unikt bilde av en historie som bør få større plass i vår kollektive hukommelse.»

Juryen trekker også frem at Arvola på «mesterlig vis» skriver om naturen og kjærligheten.

«Både naturen og kjærlighetsforholdet er beskrevet med en intensitet som gjør at leseren blir dratt inn i historien, menneskene og landskapet.»

Ingeborg Arvola vant Brageprisen for beste skjønnlitterære bok, her er de andre Brageprisvinnerne:

Sakprosa:

Trygve Riiser Gundersen: «Haugianerne» (Cappelen Damm)

Juryen sier: «Samtidig som mursteinsformatet, noteapparatet, litteraturlisten, tidslinjen og personregisteret med rette signaliserer en solid fagbok, gjør forfatterens språklige formidlingsevne at historien om haugianerne leses som en politisk spenningsroman. Brytningstiden, de opprørske kreftene og folkeliggjøringen av samfunnet levendegjøres som et storslått epos på et filmlerret.»

Åpen klasse: Sakprosa for barn og unge:

Ida Larmo: «Rigel. Urettens ekko» (Strand)

Juryen sier: «Urettens ekko er en kraftfull bok som formidler krigens mange lidelser; maktovergrep, sult, utmattelse og død, men den fremmer også vennskap, varme og medmenneskelighet. Komposisjonen er stram og effektfull. (...)» «Larmos strek og visuelle presisjon, variasjoner i fargepaletten og gjengivelser av historiske dokument styrker autentisiteten og gir fagformidlingen både nerve og nærhet.

Barne- og ungdomsbøker:

Julia Kahrs: «Familien Brattbakk» (Gyldendal)

(Barn fra 9 år og oppover)

Juryen skriver: «Slik er historien om familien Brattbakk: Uforutsigbart, ja – men mest herlig ekkel. Underlig. Grøssende. Gyselig. Og full av de snåleste vendinger. Når Sam Brattbakk blir kastet i elven av klassekameratene, får mor nok, og de flytter. Men det er noe med denne flyttingen. Noe rart (...) Romanen er godt komponert, susende i språket og drevet fram av eventyr og overraskelser.»

Årets hederspris:

Gro Dahle ble tildelt Brages hederspris, en pris som deles ut til en person som har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur. Dahle har skrevet alt fra lyrikk til dramatikk, realisme, science fiction og bøker for både voksne og barn.