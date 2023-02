USTEMT: F.v.: Sylvester Stallone, Pamela Anderson og Tim Allen.

Sylvester Stallone og Tim Allen beskylder Pamela Anderson for løgn

Pamela Anderson (55) kommer med påstander som både Sylvester Stallone (76) og Tim Allen (69) tar avstand fra.

Anderson er i vinden med både TV-dokumentar og selvbiografi. Det er ikke bare seg selv hun utleverer, men også andre kjente personer, deriblant filmstjernene Stallone og Allen.

I Netflix-dokumentaren «Pamela, A Love Story», som hadde premiere denne uken, sier Anderson om Stallone:

– Han tilbød med en leilighet og en Porsche for at jeg skulle bli hans jente nummer én. Jeg bare: «Betyr det at det finnes en jente nummer to?» Huff.

Anderson slo ikke til det på angivelig tilbudet.

– Han var helt naken

I boken «Love, Pamela», som havner i butikkhyllene neste uke, skriver Anderson om en hendelse som skal ha funnet sted på settet til 90-tallsserien «Ti Tommeltotter (Home Improvement)». Allen fylte en hovedrolle, mens Anderson spilte en mindre rolle.

Ifølge Anderson skal Allen ha blottet seg for henne.

«Han var helt naken, og han sa at det var bare rettferdig, siden han hadde sett meg naken. «Nå er vi skuls», sa han. Jeg lo, men det var ukomfortabelt», skriver 55-åringen i boken, som Variety har fått utdrag fra.

– Oppspinn

Men hverken Stallone eller Allen kjenner seg igjen i påstandene. Tvert imot.

– Denne historien er fullstendig oppspinn. Det skjedde aldri. Sylvester Stallone har aldri kommet med en slik uttalelse, sier hans advokat, Marty Singer, til Variety.

Allen sier også i en uttalelse til bladet at det Anderson skriver ikke stemmer.

– Nei, dette skjedde aldri. Jeg ville aldri gjort noe sånn.

Anderson har ikke selv kommentert Stallones og Allens reaksjoner på skildringene, men dokumentarregissør Ryan White forsvarer henne.

– Selvsagt tror jeg fullt og fast på Pamela. Min erfaring er at hun alltid er ærlig om alt, både om andres og egne feiltrinn, sier han til Variety.

Han forklarer videre at Anderson under arbeidet med dokumentaren var tydelig på at hun var lei av å beskytte andre, og at hun ikke ønsker å gjøre det lenger.

Han presiserer imidlertid at disse to angivelige hendelsene, ikke gikk nevneverdig inn på Anderson.

SIGNATURROLLE: Pamela Anderson som C.J. i «Baywatch» på 90-tallet.

Pamela har kommentert den påståtte opplevelsen med Allen i et stort portrettintervju med Variety. Der sier hun at «Tim er komiker, det er hans jobb å gå over streken».

– Jeg er sikker på at han ikke hadde onde hensikter.

Hun legger til at det er «andre tider nå», og at hun tviler på at noen hadde turt å gjøre det samme etter MeToo-bevegelsen.

Med sønnene på visning

VGs anmelder har gitt TV-dokumentaren terningkast 4.

«Anderson er ikke typen til å gråte for mye over det som har vært. 1990-tallets største sexsymbol har fått et melankolsk drag ved seg. Men hvilken 55-åring har ikke det?», skriver han og konkluderer med at Anderson fremstår «sympatisk».

På premieren i Los Angeles tidligere denne uken, var den tidligere «Baywatch»-stjernen flankert av sønnene hun har med eksmannen Tommy Lee (60).

SØNNENE: Pamela Anderson på premieren til dokumentaren sin i Los Angeles 30. januar, her med Brandon Thomas Lee (t.v.) og Dylan Jagger Lee.

Brandon Thomas Lee (26) og Dylan Jagger Lee (25) er også viet mye plass i dokumentaren.

Historien om Pamela og Tommy Lee ble også behørig brettet ut i fjorårets Hulu-serie «Pam & Tommy», som Anderson selv mislikte sterkt. Se klipp på VGTV: