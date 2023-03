BARNEBOK: Anja Dahle Øverbye (f. 1981) vant prisen for Årets tegneserie for debutboken «Hundedagar» i 2015. Nå er hun ute med en mesterlig ny bok som passer for barn fra 10 år og oppover.

Mesterlig barnebok! Bokanmeldelse: «Tarjei, 13 år»

Dette må bli gjennombruddet til barnebokforfatter og tegneserieskaper Anja Dahle Øverbye.

Spranget fra barneskolen til ungdomsskolen er et av de vondeste i menneskelivet.

I Anja Dahle Øverbyes uttrykksform kommer alle følelsene som sprenger på fra innsiden så virkningsfullt fram.

Selv om blyanttegningene nesten hele veien er holdt i grått, hvitt og svart, er de fulle av liv og store, store følelser.

Info BARNEBOK: «Tarjei, 13 år» Forfatter: Anja Dahle Øverbye Aldersgruppe: Fra 10 år Sjanger: Grafisk roman Forlag: Det Norske Samlaget

Sider: 126

Pris: 349 kr. Vis mer

Kjøp boken Anja Dahle Øverbye « Tarjei, 13 år » Norli 305,- Til butikk ARK 305,- Til butikk

Tarjeis foreldre er nyskilt, og moren har flyttet inn hos den nye kjæresten, Leif.

All frustrasjonen over å gå «fra hus til hus» får det til å koke over for trettenåringen Tarjei. Situasjoner med en glemt gymbag rommer uendelig mye mer enn gymlæreren først forstår.

De voksne opptrer ikke alltid klokt eller sier de rette tingene. Leif er en skikkelig dust.

Men i takt med Tarjei ser også leseren nye sider ved stefaren i løpet av fortellingen.

Og det skal de voksne ha, de er gode forbilder ved at de er ærlige ovenfor barna. Personene og samspillet mellom dem er utformet med en god porsjon menneskekunnskap.

Det er stor kunst når en bok rommer så mange troverdige og komplekse personer man får lyst til å lese mer om.

Tegneserieromaner kan både vise fram og fortelle hvordan personene har det.

TEGNER OG SKRIVER: Anja Dahle Øverbye både tegner og skriver, her er en illustrasjon fra boken.

Øverbye er så var og respektfull i sin omgang av personene sine. Leseren får mye ut av å studere ansiktsuttrykk, men også omgivelsene som tidvis er ekspresjonistiske og fulle av følelser.

Aldri er trærne så truende og mørke som når Tarjei løper ut av huset i sinne og ensomhet til lekehytta i skogen.

Tarjei og vennene hans har myke kropper, korte bukser og mye ansikt. Den keitete usikkerheten lyser av dem. Særlig i fysisk omgang med hverandre, som i ballspill eller lekeslåssing, er det tydelig hvor sultne de er på kroppskontakt i all sin klossethet.

Selv om det finnes flere tema enn skilsmisse i denne relativt tynne boken – som gryende forelskelse, vennskap og sjalusi – blir det aldri for pålesset eller masete.

Kanskje det er fordi Øverbye også er god på å fremstille taushet og øyeblikk der ordene stopper opp.

Det kan være i form av en hånd som nærmer seg et melkeglass eller personer som går sammen uten å veksle ord. Uttrykket er variert og komposisjonen perfekt:

I all sin hverdagslige problematikk finnes ikke ett kjedelig øyeblikk.

Boken er en følelsesmessig og klok berg-og-dal-bane med tegninger som er en fryd å studere. Dette må bli gjennombruddet til Øverbye. «Tarjei, 13 år» må være første bok i en serie.

Anmeldt av: Kristine Isaksen

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post