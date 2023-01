BIOGRAFI: Prins Harrys bok «Spare» solgte godt allerede første dag.

Rekordsalg for Harry-bok – selger mer enn Obama

Prins Harrys nye bok solgte 1,4 millioner eksemplarer første dag.

Det skriver Variety.

Prins Harrys biografi «Spare» har solgt 1,4 millioner eksemplarer i USA, Storbritannia og Canada den første dagen av salget.

Ifølge forlaget Penguin Random House har boken knust alle rekorder for ethvert førstedags-sakprosaboksalg, skriver Variety.

«Spare» har forbigått Barack Obamas presidentbiografi «A Promised Land», som tidligere hadde rekorden.

Harrys biografi fikk terningkast fire av VGs anmelder.

Den ble lansert tirsdag 10. januar.

«Spare» – som beskriver Harrys narkotikabruk, sexliv og plager med medlemmer av kongefamilien – har fått oppmerksomhet verden rundt.

I boken hevder han blant annet at hans bror, prins William, slo ham i bakken.

Han har også skrevet om sin tid i militæret, og at han drepte 25 mennesker i Afghanistan.

I anledning bokutgivelsen har prinsen gjort flere TV-intervjuer.

Du kan se hele intervjuet Harry gjorde med ITV eksklusivt med VG+.

I et intervju med TV-kanalen ABC hyllet prins Harry den norske kongefamilien for å gå foran i kampen mot rasisme som et godt eksempel.

38-åringen berømmer den norske kongen for å ha uttalt seg til forsvar for prinsesse Märtha Louises forhold til Durek Verrett.