TikTok-suksess med unødvendig oppfølger – Bokanmeldelse: Colleen Hoover: «Det starter med oss»

Colleen Hoovers bok «It ends with us», som har ligget på førsteplass i USA i 74 uker på rad og har over 1,6 milliarder visninger på TikTok, har fått en oppfølger.

Men «It starts with us» føles unødvendig.

Jeg gråt da jeg avsluttet «Det ender med oss» som «It ends with us» heter på norsk.

Jeg følte ingenting da jeg avsluttet oppfølgeren «Det starter med oss» som akkurat er kommet på norsk – og er en direkte oppfølger til Colleen Hoovers bestselger «Det ender med oss» (2016).

Boken er det største globale bokfenomenet på TikTok der folk poster bokanbefalinger under emneknaggen BookTok.

#Itendswithus har over 1,6 milliarder visninger, den er også solgt i over fire millioner eksemplarer bare i USA – der den har ligget på førsteplass på bestselgerlisten i 74 uker på rad.

Oppfølgeren «Det starter med oss» har også fått en god start. Boken er den mest forhåndsbestilte boken i det amerikanske storforlaget Simon & Schusters historie, og var oppe i 800 000 solgte eksemplarer på lanseringsdatoen 18. oktober, ifølge Publishers weekly.

GLOBALT FENOMEN: Kvaliteten på oppfølgeren til «It ends with us» er ikke bra, men interessen for «It stats with us» er enorm. Denne uken kom oppfølgeren på norsk,

I «Det ender med oss» skildret Hoover det destruktive forholdet mellom Lily Bloom og Ryle Kincaid. Gjennom eldre dagbokinnlegg kunne leserne også følge ungdomsforelskelsen mellom Lily og hjemløse Atlas Corrigan.

Hoover har vært tydelig på at hun aldri skulle skrive en oppfølger, men etter at boken tok av på TikTok endret hun mening.

Handlingen i «Det starter med oss» begynner rett etter hendelsene i forrige bok.

Lily er skilt fra Ryle, driver fortsatt blomsterbutikken og sjonglerer livet som alenemor. Hun har også sluppet Atlas inn i livet igjen, noe som ikke faller i god jord hos Ryle. Han drømmer fortsatt om en familie med Lily og datteren.

Hoover har lagt opp til flere konfliktlinjer i boken, men det blir ikke så mye ut av dem.

TOPPSELGER: I skrivende stund ligger Colleen Hoover på topp med oppfølgeren «It starts with us», mens «It ends with us» ligger på tredjeplass. Hoovers «Verity» ligger på fjerdeplass.

På de litt over 300 sidene skjer det knapt noe som engasjerer leseren.

Handlingen er langtrukken, og Hoover bruker mye tid på gjentagelser, som hvorfor Lily føler at hun ikke kan være sammen med Atlas. Dette er trolig gjort for å skape spenning, men blir så gjennomskuelig at effekten blir helt motsatt.

Flere av bokens sider er dessuten direkte kopi av Lilys dagboksnotater fra «Det ender med oss». Fint for nye lesere, men irriterende for dem som slukte den forrige boken, og som er primærmålgruppen for denne.

Karakterene mangler dessuten dybden og den følelsesmessige kompleksiteten som Hoover greide å få frem i «Det ender med oss».

Ryle er bare fæl. Atlas er for perfekt.

Det finnes noen lyspunkt, som scenene hvor Lily og Atlas kommer nær hverandre igjen.

Her får vi den varmen og humoren som Hoover tidligere har vist at hun er god på. Vi får også vite mer om Atlas sin oppvekst.

«Det starter med oss» kan være en påminnelse om at det er mulig å gå videre og få det bra etter at man har vært gjennom traumatiske opplevelser. Sånn sett kan boken bidra til håp for mange lesere.

Men, vi hadde ikke trengt en hel bok for det, og i hvert fall ikke en som virker så uinspirert som denne.

«Det starter med oss» mangler den følelsesmessige intensiteten vi kjenner fra Hoovers andre bøker.

Når Hoover er på sitt beste, skriver hun oppslukende underholdningsromaner fulle av hjertesmerte og spennende vendinger.

Velg derfor en av hennes andre romaner, som «En vakker dag», hvis du ikke er veldig oppsatt på å finne ut hvordan det gikk med Lily og Atlas.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei