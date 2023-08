KRIM-DRONNING: Anne Holt (64) er ute med krimboken «Tolv utemte hester» – og leverer igjen!

Mesterlig mysterium! Bokanmeldelse: Anne Holt: «Tolv utemte hester»

Anne Holt feirer 30 år som krimforfatter med et nytt, mesterlig mysterium.

Hanne Wilhelmsen står i sentrum også denne gangen, akkurat slik hun gjorde i den banebrytende krimdebuten «Blind Gudinne» i 1993.

Men hun er ikke lenger en nyslått politibetjent og regelrytter. Nå er Hanne en arbeidsløs einstøing som sjelden forlater leiligheten på Frogner i Oslo. Her bruker hun tiden på sine få nære og bryter gjerne regler om det tjener noen hun er glad i.

Og nettopp i denne boken blir mysteriet svært personlig for Hanne, men også for hennes gode venner.

Info BOKANMELDELSE: «Tolv utemte hester» Forfatter: Anne Holt Forlag: Gyldendal Sjanger: Krim Sider: 464 Pris: 449 kr. Vis mer

Kjøp boken « Tolv utemte hester av Anne Holt - Personlig Signert » Norli 393,- Til butikk

Politiførstebetjent Henrik Holmes liv er i ferd med å falle sammen.

Han er suspendert, mistenkt for å ha tafset på en kvinnelig kollega. I tillegg har kvinnen han var avstandsforelsket i blitt funnet død. Et opplagt selvmord ifølge sakspapirene, men Henrik er ikke like sikker.

Han bestemmer seg for å grave i saken.

Også Hannes liv snus på hodet. Kona Nefis har fått nok av Hannes eiendommeligheter og tar med seg datteren Ida og flytter ut. Det går ikke bedre med forlagsredaktør Ebba Braut, som er utsatt for noe helt ubegripelig.

«Tolv utemte hester» er en kompleks krim med mange sidespor som langsomt skrus sammen til et mesterlig og fascinerende mysterium hvor spenningen holdes oppe helt til siste slutt.

Det er også en modig krim, og Holt introduserer et vendepunkt som gir hakeslepp. Her er hun også på linje med Jo Nesbø, en forfatter hun nikker til tidlig i romanen.

Les også Klassekampen intervjuet feil Anne Holt: – Dritflaut Klassekampen trykket lørdag det som tilsynelatende var et intervju med forfatter Anne Holt. Men det var feil Anne Holt.

Vi befinner oss i mars 2022, og får servert løpende nyhetshendelser samtidig som livene til hovedpersonene klusser seg til. Noen steder blir det litt påtatt og kunstig når karakterene refererer til aktuelle hendelser.

Holt er god på å skape samfunnsaktuelle intriger med tema som er lite behandlet i den norske kriminallitteraturen. I årets bok handler det om menn som hater kvinner, om skam og hvor gjennomgripende den kan bli i et liv.

Hun fokuserer på familier som ikke får det til, og ensomhet. Selvvalgt isolasjon settes opp mot tvungen ensomhet. Menneskers behov for å være en del av noe og å bety noe for andre.

Med enkle grep, som blant annet noen tekstmeldinger Henrik sender tidlig i romanen, rører hun leseren sterkt.

Karakterene er og blir en styrke. Selv små bipersoner som er innom en kort stund, som en gammel hundeeier i Grimstad, skrives levende frem på bare få setninger. Slikt krever en god forteller.

Helt siden debuten har Anne Holt vært en av våre aller fremste krimforfattere, og med «Tolv utemte hester» viser hun at hun er på topp.

Dessuten er hun en god fotograf, som har knipset bokens stemningsfulle forsidebilde.

Slutten hinter om at Holt har mer på lager. Det er godt nytt for alle som har blitt glade i Hanne Wilhelmsens verden og Holts kreative og originale krimintriger.