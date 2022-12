GRAVLUND-SUKSESS: Historien om gravlundsvokteren Violette har tatt norske lesere med storm og forandret livet til den franske forfatteren Valérie Perrin totalt.

Årets mest solgte bøker: Franske Valerié solgte mer enn Jo Nesbø og søskenparet Raja

Franske Valerié Perrin gikk hardt ut fra start i 2022 med «Å vanne blomster om kvelden» – og salgseventyret holdt helt til mål. Her er årets mest solgte bøker 2022.

Boken topper den ultimate bestselgerlisten for 2022 – uavhengig sjanger og utgivelsesår – foran Jo Nesbøs Harry Hole-bok «Blodmåne» og Abid Rajas «Min skyld». Sjekk topplisten lenger ned i saken.

– Det er et mirakel og et eventyr, sa Perrin om salgssuksessen da VG møtte henne tidligere i år.

Les VGs anmeldelse av boken her: «En deilig bok»

I intervjuet fortalte hun også om sin egen kjærlighetshistorie som kunne blitt en roman i seg selv: Historien om hvordan hun møtte sin 30 år eldre stjerneregissørmann.

Årets mest solgte bok kom ut allerede i januar – og har ikke sluttet å selge. Opplaget har rundet 80.000 eksemplarer, og vi kan nevne at den i hjemlandet har rundet én million solgte eksemplarer.

– Livet mitt er totalt forandret siden boken kom ut i 2019, har Valérie Perrin uttalt til VG om suksessen.

Markedsdirektør i Cappelen Damm, Knut Gørvell, kaller salget av denne boken «eventyrlig» og forteller at i januar kommer hennes neste roman, «De tre», ut på norsk.

– Det sier mye om norske lesere at en kvalitetsroman om livets store spørsmål av en totalt ukjent fransk kvinne kan selge så fantastisk. Jo Nesbø har vært så vant til å være på toppen, at han nok tåler å bli dyttet bort, sier Gørvell.

Han kaller Abid Rajas tredjeplass på listen som intet mindre enn sensasjonelt. I fjor solgte hans «Min skyld» mest av alle, i år selger den fortsatt mest av alle sakprosabøker.

– Abid Rajas «Min skyld» har solgt best av alle sakprosabøker i Norge for andre året på rad – og det tror jeg ikke har skjedd noen gang før. Jeg tenker også han er glad for dobbeltseier til familien på listen over sakprosa-bøker, sier Gørvell – og viser til at Abid Rajas søster Abida Raja solgte fjerde mest i år.

Her er hele topplisten!

Kilde: Bokhandlerforeningen på oppdrag fra VG. Listen viser bøkene som solgte mest i ukene 1–50 – helt uavhengig av både sjanger, utgaver (hard/pocket er slått sammen) og utgivelsesår.

1. Valérie Perrin: «Å vanne blomster om kvelden» (Cappelen Damm)

2. Jo Nesbø: «Blodmåne» (Aschehoug)

3. Abid Raja: «Min skyld: En historie om frigjøring» (Cappelen Damm)

4. Håkon F. Høydal/Abida Raja: «Abida Raja: Frihetens øyeblikk» (J.M. Stenersens forlag)

5. Colleen Hoover: «Det ender med oss» (Gursli Berg)

6. Marit Kolby: «Hva og når skal vi spise?» (Frisk Forlag)

7. Frode Øverli: «21 års grense» (Strand)

8. Jo Nesbø: «Kongeriket» (Aschehoug)

9. Lucinda Riley: «Den savnede søsteren» (Cappelen Damm)

10. Jojo Moyes: «Når hvalene synger» (Bastion, Bonnier)

11. Jørn Lier Horst: «Forræderen» (Bonnier)

12. Linn Ullmann: «Jente, 1983» (Oktober)

13. Camilla Brinck: «Mysteriet med hullet i veggen» (Cappelen Damm)

14. Aslak Nore: «Havets kirkegård» (Aschehoug)

15. Trude Eide Straume: «Den store airfryerkokeboka» (Frisk)

Topp 10 NYE bøker (utgitt i 2021)

Kilde: Bokhandlerforeningen. Listen viser salgsvinnere uke 1–50

1. Valérie Perrin: «Å vanne blomster om kvelden»

2. Jo Nesbø: «Blodmåne»

3. Håkon F. Høydal/Abida Raja: «Abida Raja: Frihetens øyeblikk»

4. Marit Kolby: «Hva og når skal vi spise?»

5. Frode Øverli: «21 års grense»

6. Jørn Lier Horst: «Forræderen»

7. Trude Eide Straume: «Den store airfryerkokeboka»

8. Malin Falch: «Portaltreet»

9. Zeshan Shakar: «De kaller meg ulven»

10. Charles Dickens i ny oversettelse: «En julefortelling»