Anne B. Ragde etter hjerneslaget: - Jeg har det etter forholdene bra

I juli ble Anne B. Ragde rammet av hjerneslag - og i et epost-intervju med NTB forteller forfatteren at det vil ta tid før hun kan skrive igjen.

– Jeg har det etter forholdene bra. Jeg begynte å lese intenst bare 10 dager etter slaget, det hjalp meg voldsomt. Tror jeg, skriver Ragde i NTB-intervjuet, som er det eneste Ragde har mulighet til å gjøre i forbindelse med at den siste boken i den svært sukessrike Neshov-serien kommer ut fredag.

For 4. juli ble hun rammet av hjerneslag, og først i forrige uke ble hun skrevet ut av rekonvalesens. Da skrev hun i en kommentar til VG at det har vært en tøff tid, men at det tar tid å komme seg.

VG har snakket med Ragdes bestevenninne og forfatterkollega Unni Lindell - som var på besøk hos Anne i Trondheim i hele går og er der nå. Hun forteller at det går stadig fremover.

– Anne er sterk. Humoren er der. Men det vil ta tid før hun er helt rehabilitert.Det har vært så deilig for oss å være sammen igjen. Vi har grått litt, ledd litt og snakket mye, sier Unni Lindell til VG.

Ragde sier til NTB at hun foreløpig ikke vet hvor lang tid det vil gå før hun kan sette seg til tastaturet igjen, og at hun foreløpig bare leser og koser seg med det.

Ifølge Forlaget Oktober gjør Ragde gjør epost-intervjuet først og fremst for å få sagt noe om boken «Datteren» som altså er den sjette og aller siste i serien som startet med «Berlinerpoplene» i 2004. Bøkene er solgt i over 1,3 millioner eksemplarer bare i Norge og i over 2 millioner eksemplarer i utlandet. Ragde har tidligere fortalt VG at vi nå er kommet til Torunns bok.

Det har vært mange år og flere etapper i skrivingen av denne serien. Ragde hadde i sin tid uttalt at det aldri ville bli noen fjerde bok, men ni år etter at den siste boken kom i 2007, kom altså «Alltid tilgivelse» ut i i 2016 - etter at hun hadde skrevet den helt i hemmelighet.

Da den femte boken «Liebhaberne» kom i 2017, uttalte Ragde at det var den siste boken, men slik ble det ikke da Torunn ikke ville gi slipp. Ragde sier likevel at det ikke var en lett bok å skrive.

– Det er ikke noe problem å komme tilbake til Neshov-mood. Men det var den mest slitsomme boken å skrive av alle seks, fordi jeg umerkelig trekker linjer tilbake. Derfor må denne leses som nummer seks, alle de andre fem må ligge i hodet allerede, forklarer forfatteren til NTB.

I den siste boken lar hun en syklende vikarprest bli riktig viktig for handlingen, men om han oppfyller Torunns krav til «et mannebein», det får leseren selv finne ut av, kommer det frem i intervjuet.

Denne gangen er hun HELT sikker på at det er slutt. Nå ser hun frem til det eneste arrangementet hun er i form til å delta på.

– Jeg gleder meg stort til bokbad på Biblioteket i Trondheim lørdag kveld 14. september. Det blir den eneste opptredenen i høst. Resten av tida blir hvile og trening. Eller trening og hvile. Det kommer an på øyet som ser, skriver hun i mailen til NTB.

Ifølge Forlaget Oktober har hun måttet takke nei til alle andre forespørsler fremover. Hun har fått reiseforbud og streng beskjed om å hvile, opplyser forlaget - som nå kun har fokus på at Anne B. Ragde skal bli frisk.

– Slag er alvorlig, men det er også mange som kommer seg og blir helt friske. Det vi kan si er at Anne jobber steinhardt for å bli frisk, sa forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober til VG i forrige uke.

