SKADELIG OG SÅRENDE: Det norske forlaget til sjaman Durek Verrett mener passasjene som handler om kreft i boken «Spirit Hacking» ikke bare er sårende for de mange som er rammet, men også direkte skadelig om de leses bokstavelig. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Cappelen Damm stopper Durek-bok: - Boken kan være skadelig

Durek Verretts bok «Spirit Hacking» skulle utgis på norsk denne måneden, men forlaget Cappelen Damm har valgt å stoppe boken fordi den kan være skadelig dersom den leses bokstavelig.

Oppdatert nå nettopp







Det opplyser forlaget i en pressemelding.

– I kjølvannet av utgivelsen i USA, og debatten som har fulgt, har Cappelen Damm sett behovet for en ny og bredere gjennomgang av manus. Vår konklusjon er at boka ikke burde vært antatt, den vil ikke bli utgitt, og forlaget har orientert rettighetshaverne om dette, skriver forlaget i en pressemelding.

Forlagssjef Knut Ola Ulvestad sier til VG at han i forrige uke ble gjort oppmerksom på innholdet i den amerikanske versjonen under bokmessen i Frankfurt, og at han gikk sporenstreks hjem på hotellrommet for å lese nøye gjennom den norske oversettelsen.

Det han fant, var sjokkerende.

– Det at vi stopper boken, handler mer om det etiske og det å tenke med hjertet, fremfor den juridiske siden i dette. Det handler om å ta det riktige valget. Da jeg i forrige uke leste gjennom den norske oversettelsen og fant partiene som omhandler årsakene til kreft og behandlingsmåter, så ble det umulig å utgi denne boken. Hvis dette leses bokstavelig, kan det jo rett og slett være skadelig, sier forlagssjef Knut Ola Ulvestad til VG.

les også Prinsesse Märtha forsvarer kjærestens bok: – Viktig å bli utfordret

Boken skulle ha undertittelen «Sjamanske metoder for å gjenvinne din personlige kraft, skape indre forvandling og gjøre verden lysere» og var etter planen satt opp for utgivelse 29.10.

Den har imidlertid fått mye oppmerksomhet etter at den kom på engelsk, og det er blant annet partiene som omhandler kreft som har fått forlaget til å trekke boken før utgivelse.

STOPPPET: Her er omslaget på den norske utgaven som skulle komme om bare fem dager. Foto: Cappelen Damm

– Dette førte til en god og kritisk diskusjon på forlaget. Vi har alle venner og kolleger som er rammet av kreft, som har barn som er rammet av kreft. Og det Durek skriver om for eksempel at når barn har kreft, så er det fordi de er ulykkelige og tenker seg til det, så ja, jeg har rett og slett ikke en dekkende kommentar til dette. Der gikk grensen som forlegger, sier Ulvestad.

Dette er den første boken siden Cappelen og Damm fusjonerte i 2007 som er stoppet så tett opp mot utgivelse. På spørsmål om boken burde vært stoppet på et tidligere tidspunkt, svarer forlagssjefen:

– Vi har gjort en feil, og velger nå å ta konsekvensene, sier Ulvestad.

Det var i mai at Cappelen Damm, i konkurranse med andre norske forlag, inngikk avtale om utgivelse av sjaman Dureks bok. Rettighetene er solgt til en rekke land, blant annet Sverige og Danmark. I gjennomgangen erkjenner nå Cappelen Damm at denne boken ikke burde vært antatt i det hele tatt.

– Vår konklusjon er at boka ikke burde vært antatt (...) manuset skulle ha vært gjennom en bredere redaksjonell vurdering og diskusjon ved antagelsestidspunktet, skriver forlaget i pressemeldingen.

les også Märtha Louise hylles av Mette-Marit og Durek Verrett på bursdagen sin

Oversetteren Kari Kahrs sier til VG at hun ikke ønsker å kommentere boken hun har oversatt til norsk – men som nå ikke utgis. På VGs spørsmål om hun i løpet av oversetterarbeidet noen gang reagerte på etikken i boken, henviser hun til forlaget.

En av dem som har forsvart Dureks bok før den norske utgivelsen, er hans kjæreste prinsesse Märtha – som blant annet har vist frem boken på sin kommersielle Instagram-konto.

Under skriver hun på engelsk at «denne boken er noe for seg selv», og hun oppfordrer alle til selv å lese den for å kunne lære seg «spirit hacking» på eget vis.

«Slutt å være en nikkedukke», skriver hun samtidig som hun roser sjamankjæresten (44):

«Så stolt av den jobben du har gjort, kjæresten min.»

Dagbladet har anmeldt den engelske utgaven og gitt den terningkast 1. «Gal manns tale», skriver avisen. Blant annet skal Verrett skrive i boken at kreft er «selvpåført». I sosiale medier har debatten gått heftig basert på Verretts påstander i den kontroversielle «selvhjelpsboken».

les også Prinsesse Märtha forsvarer kjærestens bok: – Viktig å bli utfordret

Også på Märthas Instagram har det strømmet på med kritiske røster, og prinsessen har selv tatt til motmæle - både på kjærestens og egne vegne. Flere av dem som stilte spørsmål ved innholdet i boken, fikk personlig svar fra Märtha - i all offentlighet.

I utgangspunktet var Cappelen Damm av den oppfatning at Dureks bok, også gjennom sitt kjærlighetsforhold til prinsesse Märtha Louise, er av offentlig interesse - også sett i lys av ytringsfriheten.

– Innholdet er åpenbart i strid med allment anerkjente medisinske oppfatninger, men åpenhet og debatt rundt et aktuelt tema som forholdet mellom tradisjonell medisin og alternative oppfatninger kan være viktig og er godt innenfor ytringsfrihetens rammer, skriver forlaget i pressemeldingen.

Men de etiske vurderingen rundt avsnittene som omhandler kreft, ble avgjørende for at forlaget nå har stoppet boken.

Publisert: 23.10.19 kl. 15:16 Oppdatert: 23.10.19 kl. 17:54