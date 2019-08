LITTERÆR SUPERSTJERNE: Dag Solstad er på sine eldre dager blitt litterær superstjerne også utenfor Norge, men tro ikke at han føler seg som det. I høst kommer han med sin 19. roman - og det handler om livets siste fase. Foto: Baard Henriksen

Dag Solstad: - 78 år er en høy alder å skrive romaner i

I september kommer Dag Solstad (78) ut med ny roman - selv om han egentlig mener at han har sagt nok.

– Har du ikke sagt det du skal si når du er 78 år, så kan det være det samme, sier forfatteren som i slutten av 70-årene også er blitt litterær superstjerne utenfor Norge.

Senest for et par uker siden ble han genierklært i Die Zeit som skrev at han er en «internasjonalt beundret original, en glitrende stilist med et uforlignelig forfatterskap». Også i USA elsker de Solstad, og The New Yorker-kritiker James Wood omtaler ham som «er en av vår tids store forfattere. Han er der oppe sammen med folk som Milan Kundera». Forfatteren Lydia Davis lærte seg likeså greit norsk ved å lese Solstads «Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896» på originalspråket.

Men selv hadde altså Dag Solstad lagt opp.

– Ja, jeg hadde egentlig. det. Jeg har hatt en del plager som eldre mennesker pleier å ha. Det har vært både det ene og det andre og noen operasjoner de siste årene, men i fjor sommer bestemte jeg meg for å skrive en ny roman. Jeg merket at utgangspunktet for en ny roman var såpass stort, ja faktisk at det var mye større enn jeg trodde, så plutselig var jeg i gang. Og det gikk så det suste.

Og 20. september kommer «Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen» - og er nettopp det tittelen sier.

– Det er en tittel som sier det den skal, humrer Dag Solstad fornøyd da vi treffer ham i forbindelse med forlaget Oktobers presentasjon av høstens bøker denne uken.

– Så du hadde likevel ikke sagt alt du skulle si, da?

– Njei. 78 år er en høy alder å skrive romaner i. Livet er helt annerledes nå, jeg er i en annen livsfase - og så var det nettopp dét jeg manglet å skrive om. Det handler om livets siste fase, og det har jeg aldri skrevet om. Det skjerpet lysten til å skrive denne romanen. Hadde jeg nå fått en ny opplevelse av å være et fritt menneske eller noe, så hadde jeg ikke skrevet, men heller tenkt: Herregud, så flaut. Hvis du ikke har kommet på det før nå, da kan det være det samme.

METTE-MARIT-FAVORITT: Kronprinsesse Mette-Marit er en av Dag Solstads mange fans, og her er de to fotografert sammen i forbindelse med fjorårets litteraturtog. Solstad deltar også med en tekst i antologien Mette-Marit gir ut i høst. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Men i det tredje og avsluttende bindet i trilogien om kemneren Bjørn Hansen, oppfølgeren til «Ellevte roman, bok atten» og «17. roman», er hovedpersonen blitt 77 år og ifølge Dag Solstad en olding - noe han også omtaler seg selv som:

– Jeg er jo det. Det må man si. Det er ikke noe å legge skjul på det, ler Solstad - som stadig er på reisefot. Deler av romanen er skrevet i Venezia, og snart skal han til bokmessen i Frankfurt - der Norge i år er hovedland. På forlaget sier de at han blir tatt i mot som en stjerne når han er på tur, at Dag Solstad er et navn som ikke trenger noen introduksjon lenger.

Selv tar han det hele med stor ro.

– Jeg føler meg ikke som noen stjerne, jeg lever jo ikke sånn i virkeligheten. Men det er et privilegium at bøkene mine får gode kritikker også ute, det er jeg veldig glad for. Det er en tilfredsstillelse, men ellers ser jeg først og fremst på meg selv som en norsk forfatter. Jeg kan jo ikke noe annet språk en gang, så jeg får jo ikke deltatt i selskapslivet der ute. Sånn sett står jeg på en måte utenfor det hele, sier han.

Dag Solstad Født 1941 i Sandefjord, bosatt i Oslo. Familie: Gift, tre døtre. Debuterte i 1965 med novellesamlingen «Spiraler» - og har siden den gang preget den norske litterære offentligheten og gitt ut en lang rekke romaner og sakprosabøker. Han har mottatt Kritikerprisen tre ganger, i tillegg til blant annet Doblougprisen, Aschehougprisen, Gyldendalprisen, Brageprisen og Brages hederspris. I 1989 mottok han Nordisk råds litteraturpris, og i 2017 ble han tildelt Svenska Akademiens nordiske pris. Solstads romaner er de seneste årene nominert til en rekke internasjonale priser, blant annet er han nominert til Independent Foreign Fiction Prize i Storbritannia hele tre ganger. Hans bøker er oversatt til 38 språk. Han har siden 2011 mottatt Statens æreslønn Akutell med: «Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen» som kommer 20. september. Det er hans 19. roman og oppfølgeren til «Ellevte roman, bok atten» og «17. roman». Vis mer

Dag Solstad forteller at han ikke bevisst leter etter en ny roman å skrive nå. Men ombestemmer seg omtrent i samme sekund:

– Det var så befriende å skrive den boken som kommer nå, at jo, egentlig så leter jeg litt etter en ny roman å skrive, sier Solstad som er klar og tydelig på at det heller ikke gjør ham noe om «Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen» blir hans siste.

– Det var viktig for meg å fullføre akkurat dette og viktig for meg å skrive om delen som jeg nå har skrevet om. Siste fase. Den manglet, og det er mulig at forfatterskapet mitt nå er fullendt. Og det gjør meg ingenting.

Helsa tar han som kommer.

– Altså, jeg er jo ikke senil ennå. Men hva som skjer i morgen, det vet man jo ikke. Livet er mer usikkert i min alder enn da jeg var 50.

Psst! Dag Solstad er utgitt på 38 språk og genierklært i den litterære verden. Hans franske oversetter Jean-Baptiste Corsaud har sågar tatovert et Solstad-sitat sammen med tatoveringer av noen flere favorittforfattere.

