SAMARBEID: Kronprinsesse-Mette Marit og forfatter og forlagsredaktør Geir Gulliksen i samtale om boken «Historie om et ekteskap» på litteraturtoget i 2016. Nå lager de bok sammen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Kronprinsesse Mette-Marit gir ut bok til høsten

Kronprinsesse Mette-Marit går nå et skritt lenger i å fremheve norske forfattere: Til høsten gir hun ut bok med nye tekster av 12 håndplukkede forfattere.

Etter det VG erfarer skal boken lanseres på norsk tidlig i september og på tysk under et arrangement i Berlin i Tyskland før kronprinsessen og flere norske forfattere tar tysk litteraturtog til bokmessen i Frankfurt - der Norge i år er hovedland.

Boken har kronprinsesse Mette-Marit laget i samarbeid med forfatter og forlagsredaktør Geir Gulliksen - og er en antologi med nyskrevne tekster av norske forfattere.

Aschehoug forlag bekrefter overfor VG at de skal gi ut boken og opplyser at kronprinsesse Mette-Marit og Geir Gulliksen er redaktører for boken som får tittelen «Hjemlandet og andre fortellinger».

Det er forlaget som har tatt initiativ til antologien - og vanlig normalkontrakt er inngått.

– Kronprinsessen fikk invitasjonen fra Aschehoug forlag i forbindelse med at Norge er hovedland på bokmessen i Frankfurt 2019, og i kraft av sin rolle som ambassadør for norsk litteratur. Hun har valgt forfatter Geir Gulliksen til å være medredaktør. De to har invitert tolv norske forfattere de setter høyt til å bidra med nyskrevne noveller og essay, sier kommunikasjonssjef Mona Ek i Aschehoug til VG.

VG har vært i kontakt med Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe, som henviser til Aschehoug forlag når det gjelder bokutgivelsen, men på spørsmål om hvilke vurderinger som er tatt med hensyn til at kronprinsessen skal ha navnet sitt på en bok som skal utgis, har hun følgende kommentar:

– Kronprinsesse Mette-Marit takket ja til dette fordi hun er ambassadør for norsk litteratur og fordi Norge i år er hovedland på bokmessen i Frankfurt. Det er de vurderingene som ligger bak. Ellers viser vi til forlaget - som er de som skal utgi antologien, sier Varpe til VG.

Hva kronprinsesse Mette-Marit gjør med pengene hun eventuelt tjener på bokprosjektet, er ikke avklart.

– Kronprinsessens rettigheter i bokprosjektet er sikret på linje med alle øvrige bidragsytere. Kronprinsessen vil ikke personlig motta inntekter fra boksalget. Hvilket formål hennes eventuelle andel av overskuddet skal gå til er ikke bestemt, men de vil finne sin vei tilbake til litteraturfeltet, sier Varpe.

Etter det VG erfarer er Dag Solstad, Marit Eikemo, Agnes Ravatn og Vigdis Hjorth blant de tolv forfatterne som er plukket ut. Både Dag Solstad og Agnes Ravatn har vært med på kronprinsessens litteraturtog tidligere.

EN AV TOLV FORFATTERE: Agne Ravatn er blant forfatterne kronprinsesse Mette-Marit setter høyt og én av tolv forfattere som er med i boken «Hjemlandet og andre fortellinger» som kommer til høsten. Her fra Litteraturtoget 2016. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Og Geir Gulliksen, som Mette-Marit har valgt som medredaktør, var med på Litteraturtoget i 2016. Der hadde de to blant annet hadde en samtale om kjærlighet med utgangspunkt i Gulliksens bok «Historie om et ekteskap». Kronprinsessen fortalte ifølge NTB underveis i samtalen at hun hadde gitt boken til dronning Sonja i gave, men angret rett etterpå:

«Jeg brukte lang tid på å lese denne boka. Den er vond, som et åpent sår. Kanskje var det ikke så lurt å gi den i påskegave til svigermor. Da hun hadde reist på påskeferie tenkte jeg «å nei, det var vel ikke så lurt. Dette er IKKE en bok man bør gi svigermor, uansett hvor godt forhold man har».

TOK TIL TÅRENE: Kronprinsesse Mette-Marit med to av sine favorittforfattere, Geir Gulliksen (t.v) og Lars Saabye Christensen, i samtale i forbindelse med Litteraturtoget 2016. Da hun fikk spørsmål om å lage bok, valgte hun selv Geir Gulliksen som medforfatter. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Gulliksen er også kjent som «superredaktør» på Oktober forlag - der han er redaktør for forfattere som Karl Ove Knausgård, Linn Ullmann og Anne B. Ragde. Han ønsker foreløpig ikke å si noe om samarbeidet med kronprinsessen.

VGs bokanmelder Sindre Hovdenakk mener at kronprinsesse Mette-Marit med dette går inn i en århundrelang tradisjon der de kongelige tar rollen som kunst- og kultuvelgjørere.

– Tenk bare på svigermor Sonjas innsats som samler og formidler av norsk og internasjonal samtidskunst. Spørsmålet blir bare om Mette-Marit kan sies å ha samme faglige autoritet som Sonja, som jo har studert kunsthistorie. Eller om hun best kan karakteriseres som en entusiastisk amatør, en slags super-blogger som nå også får prøve seg som bokredaktør under kyndig veiledning. Navn som Dag Solstad og Vigdis Hjorth oser jo ikke akkurat av progressiv nytenkning og vilje til å lansere nye og ukjente navn, men det gjenstår å se når vi får alle de 12 navnene, mener Hovdenakk.

Foto: Mattis Sandblad

